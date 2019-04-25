На выборах президента Украина вывела вперед Зеленского, а Славянск - Бойко

|4 апреля 2019
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В 2014 году оккупированный Славянск не выбирал президента. Тогда народу предложили альтернативный «референдум». И многие этим «правом» воспользовались - отголоски тех историй решаются в судах до сих пор.
В 2019-м ничего не препятствовало свободному волеизъявлению граждан. Но в городе своим конституционным правом воспользовались 76003 избирателя. Явка составила 57% .
В 47 избирательном округе, куда входит Славянск, Славянский и Александровский район, тройка фаворитов выглядит так: Юрий Бойко - 45,02% (32852 голоса), Владимир Зеленский - 25,23% (19148 голосов), Петр Порошенко - 9,16% (6977 голосов).
В Краматорске - похожая ситуация. При неизменной первой тройке голоса там распределились следующим образом: Бойко - 37,23%, Зеленский - 27,16%, Порошенко - 13,04%.
Всего в Донецкой области было 12 избирательных округов. На 11 победил Юрий Бойко. На одном - Петр Порошенко.
В целом по стране первый тур выборов президента-2019 показал уверенное лидерство Владимира Зеленского. Соответствующие данные информационно-аналитической системы «Выборы» обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии.
По данным подсчета 99,95% протоколов, Зеленский набрал 30,23% голосов. На втором месте Петр Порошенко (15,95%), далее идет Юлия Тимошенко (13,39%). Юрий Бойко набрал 11,68% голосов. Замыкает первую пятерку Анатолий Гриценко - 6,92%.
У Зеленского насчитывается 5,7 млн голосов, у Порошенко - 3 млн. Таким образом, разрыв между лидерами гонки достиг более двух миллионов голосов.
Отметим, результаты подсчета показали, что Порошенко лидирует только во Львовской и Тернопольской областях. В Донецкой и Луганской областях наивысший результат показал Юрий Бойко, Юлия Тимошенко - только в Ивано-Франковской области. Фаворит первого тура Владимир Зеленский удерживает лидерство в 19 регионах и в Киеве.
По стране явка избирателей составила 63,52%. То есть проголосовать отказались более 10 млн человек. Тем не менее, это выше, чем на выборах 2014 года. В Донецкой области явка составила 59, 51%.
Как сообщают правоохранители, 31 марта, в день выборов, по области было открыто 7 уголовных производств. Всего же от граждан поступило 225 сообщений, связанных с избирательным процессом.
Славянск вошел в число городов, где из-за нарушений пришлось задействовать Уголовный кодекс. Как рассказал на брифинге руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев, в городе полицейские обнаружили сумку, в которой находились списки избирателей, 20 тыс. грн и бюллетени с пометкой в пользу лидера Всеукраинского объединения «Батьківщина» Юлии Тимошенко. Сумку обнаружили около 17:00 за зданием одного из избирательных участков
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 160 «Подкуп избирателей» УК Украины.
В соседнем Краматорске нашли якобы заминированный автомобиль. В его салоне находились более 560 фальшивых бюллетеней с отметками в пользу одного из кандидатов. Однако взрывоопасных веществ в машине не обнаружили. По фото, обнародованных в соцсетях, можно было установить, что отметки на фальшивых бюллетенях стоят напротив кандидата, фамилия которого находится на 4 месте, если считать с конца списка. Если взять пример бюллетеня, нетрудно определить, что это Юлия Тимошенко.
Добавим также, что Центральная избирательная комиссия назвала выборы 31 марта состоявшимися. Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, был назначен второй тур президентских выборов. Он пройдет в воскресенье, 21 апреля.
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В Славянске во втором туре президентских выборов победу одержал Владимир Зеленский. За него проголосовали 65447 человек. Это составляет 86,98%. За Петра Порошенко свои голоса отдали 7956 или 10,57% избирателей. Явка по 47-му избирательному округу, центром которого является Славянск, составила 56,57%.
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Комментарии к статье «На выборах президента Украина вывела вперед Зеленского, а Славянск - Бойко»
В 2014 году оккупированный Славянск не выбирал президента. Тогда народу предложили альтернативный «референдум». И многие этим «правом» воспользовались - отголоски тех историй решаются в судах до сих пор.