Что делали в Славянске художники из Берлина

В Славянске 6-7 апреля проходил заключительный этап германо-украинского творческого проекта «Reclaim The Crafts». В его рамках город посетили 38 художников, скульпторов и активистов-координаторов из Берлина и Донецкой области

Как рассказали организаторы, Славянск стал завершающим этапом проекта, стартовавшего осенью прошлого года. Первая его часть проходила в сентябре 2018-го в Берлине и была посвящена освоению новых организационных методик. Украинскую и немецкую творческую молодежь учили создавать культурные сообщества, проводить тематические мероприятия и вовлекать в арт-движение новых людей. Весной 2019-го проект перешел в практическую фазу и охватил 4 города: Покровск, Доброполье, Новогродовку и Славянск.

В каждом из этих городов реализовывалась отдельная программа. Она состояла как из узкоформатных мастер-классов, так и из публичных массовых событий.

По словам участников проекта, его цель не состоит в популяризации определенного вида уличного искусства. Напротив, чем больше направлений получится задействовать, тем более успешным окажется результат. В ходе всевозможных коворкингов команда «Reclaim The Crafts» изучала и преподавала самые разные дисциплины: шитье, лепку, рисование, гончарное ремесло, создание муралов и других арт-объектов. При этом материалы для работы использовались самые разнообразные, вплоть до обычного бытового мусора.

Например для Славянска активисты изготовили из ТБО различные маски, которые пригодились для сочиненного ими самими мини-спектакля. Сюжет постановки был посвящен экологической тематике, а точнее - ответственности людей за чистоту окружающего пространства. Незамысловатый сценарий и актерский непрофессионализм активистов компенсировались веселой подачей. И зрителям представление пришлось по душе.

Кроме того, на память о своем пребывании в городе художники разукрасили один из объектов комплекса «Монополия Крона». На его базе они учились работать с глиной.

Подытоживая впечатления от посещения Донетчины, гости из Германии признались, что поездка дала им возможность не только увидеть своими глазами новый регион, но и убедиться в его культурном богатстве. На родину они привезут массу впечатлений, новые формы творческого самовыражения и навыки распространенных в Украине ремесел.

В планах организаторов – повторить культурный обмен в следующем году.