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Фотофакт

Что хорошо - то хорошо

Что делали в Славянске художники из Берлина

Павел Коротенко
11 апреля 2019 Просмотров: 467 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Перфоманс художники устроили на Соборной площади. Главным персонажем была Фея земли. Она просила горожан не отравлять ее владения бытовыми и промышленными отходами.

В Славянске 6-7 апреля проходил заключительный этап германо-украинского творческого проекта «Reclaim The Crafts». В его рамках город посетили 38 художников, скульпторов и активистов-координаторов из Берлина и Донецкой области

Как рассказали организаторы, Славянск стал завершающим этапом проекта, стартовавшего осенью прошлого года. Первая его часть проходила в сентябре 2018-го в Берлине и была посвящена освоению новых организационных методик. Украинскую и немецкую творческую молодежь учили создавать культурные сообщества, проводить тематические мероприятия и вовлекать в арт-движение новых людей. Весной 2019-го проект перешел в практическую фазу и охватил 4 города: Покровск, Доброполье, Новогродовку и Славянск. 

В каждом из этих городов реализовывалась отдельная программа. Она состояла как из узкоформатных мастер-классов, так и из публичных массовых событий. 

По словам участников проекта, его цель не состоит в популяризации определенного вида уличного искусства. Напротив, чем больше направлений получится задействовать, тем более успешным окажется результат. В ходе всевозможных коворкингов команда «Reclaim The Crafts» изучала и преподавала самые разные дисциплины: шитье, лепку, рисование, гончарное ремесло, создание муралов и других арт-объектов. При этом материалы для работы использовались самые разнообразные, вплоть до обычного бытового мусора. 

Например для Славянска активисты изготовили из ТБО различные маски, которые пригодились для сочиненного ими самими мини-спектакля. Сюжет постановки был посвящен экологической тематике, а точнее - ответственности людей за чистоту окружающего пространства. Незамысловатый сценарий и актерский непрофессионализм активистов компенсировались веселой подачей. И зрителям представление пришлось по душе. 

Кроме того, на память о своем пребывании в городе художники разукрасили один из объектов комплекса «Монополия Крона». На его базе они учились работать с глиной. 

Подытоживая впечатления от посещения Донетчины, гости из Германии признались, что поездка дала им возможность не только увидеть своими глазами новый регион, но и убедиться в его культурном богатстве. На родину они привезут массу впечатлений, новые формы творческого самовыражения и навыки распространенных в Украине ремесел. 

В планах организаторов – повторить культурный обмен в следующем году.

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Комментарии к статье «Что делали в Славянске художники из Берлина»

В Славянске 6-7 апреля проходил заключительный этап германо-украинского творческого проекта «Reclaim The Crafts». В его рамках город посетили 38 художников, скульпторов и активистов-координаторов из Берлина и Донецкой области

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