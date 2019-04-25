|11 апреля 2019
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В четвертой четверти в школах Славянска три субботы будут учебными. Это связано с переносами праздничных дней и проведением ВНО. Как объяснили в городском отделе образования, две субботы дети отучатся за вторник, 21 мая, и четверг, 23 мая.
В эти дни состоится тестирование по украинскому языку и литературе и математике. Несмотря на то, что ВНО пройдет на базе лишь некоторых городских школ, задействованы в них будут почти все славянские педагоги. Поэтому нормально организовать учебный процесс в школах не получится.
По словам замначальника гороо Марины Хохловой, первый перенес по выбору учебных заведений намечен на 6-е либо 13 апреля. Когда именно он произойдет, школа выбирает по своему усмотрению. Еще один перенос из-за ВНО будет 11 мая. Суббота, 4 мая окажется учебной в связи с переносом праздничных пасхально-первомайских дней. Ее дети отработают за вторник, 30 апреля.
Но и это еще не все. Возможно, еще один перенос ждет школьников Славянска в связи с выборами. Ведь практически во всех школах 21 апреля откроются избирательные участки. И в понедельник, 22 числа, там еще может находиться документация и работать комиссии. Вопрос, будет ли этот день учебным, пока решается. Но, по замечанию Марины Хохловой, «суббот уже не остается».
Действительно, переносить учебный процесс на 18 мая не имеет смысла. Ведь в пятницу, 24 мая, во всех школах города прозвучат последние звонки.
Добавим также, что выпускные для 9-х классов в этом году пройдут 7 июня. Вручение документов об окончании школы для 11-классников состоится 27 июня. Дату выпускного вечера каждая школа будет выбирать самостоятельно.
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Комментарии к статье «Почему славянские школьники будут учиться по субботам»
В четвертой четверти в школах Славянска три субботы будут учебными. Это связано с переносами праздничных дней и проведением ВНО. Как объяснили в городском отделе образования, две субботы дети отучатся за вторник, 21 мая, и четверг, 23 мая.