 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Что хорошо - то хорошо

Славянские поисковики передали родственникам останки красноармейца Якова Калугина

Павел Коротенко
25 апреля 2019 Просмотров: 249 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Накануне Дня памяти и примирения в Славянске состоялось символическое событие - передача родственникам останков солдата Красной Армии, который погиб в боях за освобождение Славянского района от гитлеровских войск. Торжественная церемония проходила на площадке перед ООШ №12.

Большая редкость, что при обнаруженном поисковиками прахе оказались документы - справка с завода и красноармейская книжка. Это позволило не только идентифицировать погибшего, но и частично отследить его судьбу. В результате поисковой работы удалось установить, что гвардии рядовой Яков Никитович Калугин родился в 1901 году в поселке Технический Свердловской области, а перед Второй мировой войной работал в доломитном цеху Макеевского металлургического завода. В ряды Красной армии его призвали в 1942 году, а 1943-м он проходил службу в 117-м гвардейском стрелковом полку 39-й гвардейской дивизии.

Последнее бой красноармеец принял 6 августа 1943 года на высоте 199,5, расположенной между селами Богородичное и Долина. Причиной его гибели стало прямое попадание в окоп 82-миллиметровой мины.

Как рассказал представитель союза "Народная память" и руководитель поискового отряда "Плацдарм" Алексей Юков, за несколько лет возглавляемая им команда разыскала на землях Славянского района останки 2,5 тысяч солдат и офицеров Красной армии. Идентифицировать удалось лишь малую часть этих людей, но каждая такая удача имеет огромную важность для семей погибших воинов.

Забрать и отвезти родным прах Якова Калугина в Славянск приехал координатор по связям со странами СНГ и Балтии общественной организации "Поисковое движение России" Андрей Лященко. Он рассказал, что дома останки погибшего бойца ожидают внуки. На семейном совете решено, что похоронят Якова Калугина возле могилы его сына, к сожалению, не дожившего до момента, когда откроется правда о его отце. От имени родных красноармейца поисковик поблагодарил украинских коллег за их настойчивую работу. 

От редакции "Книги памяти Украины" в г. Славянске такую же благодарность высказал ответственный секретарь издания Эдуард Арутюнян. Он констатировал, что архивные документы не дают даже приблизительных сведений о количестве погибших под Славянском бойцов. С уверенностью можно сказать, что в земле лежит еще не одна тысяча воинов. А значит, поисковикам опускать руки рано. 

Перед передачей контейнера с останками память всех воинов, погибших в годы Второй мировой войны почтили минутой молчания.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

25 апреля 2019

Славянск проголосовал за кандидатов в президенты в пропорции 87 к 10,5

Что скрывается за забором «Прозрачного офиса»

Врачи или аптеки: кто мешает работе электронных рецептов

Бульвар Героев крут разрежут посредине

Тайна феноменальных потерь воды почти разгадана

МАФ на Шевченко: Карфаген должен быть разрушен

Финансы для горводоканала депутаты взяли у горздрава и УЖКХ

В Славянском районе закрыли три детских сада. На очереди - школа

Денег нет, проекты есть: когда в Славянске начнут ремонтировать мосты

В славянском роддоме за три месяца появились на свет 188 малышей

Какие встречаются разновидности кальянов и где они изготавливаются

В Славянске проходит персональная выставка Владимира Радковского

Славянские поисковики передали родственникам останки красноармейца Якова Калугина

Лиманского подкидыша назвали Владимиром

«Черные лесорубы» орудовали в Дмитриевке

Cлавянский суд приговорил боевика из Горловки к 8 годам тюрьмы

24 апреля 2019

«Ювентус» - чемпион Италии, «ПСЖ» - чемпион Франции

Первая защита Беринчика и шесть раундов для Усманова

Три награды и повышение квалификации тренера Алексея Юкова

Гавриил Никитин и Кирилл Шарапов – бронзовые призеры чемпионата Украины по вольной борьбе

21 апреля 2019

Славянск спортивный: кикбоксинг, самбо, рукопашный бой, дзюдо

«Донбасс» - чемпион Украины по хоккею!

Женская сборная по вольной борьбе выиграла командный зачет чемпионата Европы

Нокаут Кроллы и травма руки Ломаченко

18 апреля 2019

Что хорошо - то хорошо

Переоборудование микроавтобусов и легковых автомобилей

Понедельник после выборов - вновь неучебный день

Суд вернул Славянску земли Славкурорта

Славянские многоэтажки поделили между жэком №4 и «Синергией»

В Славянске появится карта доступности

Детсад «Буратино» решит проблему с дошкольным воспитанием для 220 ребятишек

Также в разделе

Славянск проголосовал за кандидатов в президенты в пропорции 87 к 10,5

— 25 апреля 2019 —

В Славянске во втором туре президентских выборов победу одержал Владимир Зеленский. За него проголосовали 65447 человек. Это составляет 86,98%. За Петра Порошенко свои голоса отдали 7956 или 10,57% избирателей. Явка по 47-му избирательному округу, центром которого является Славянск, составила 56,57%.

Читать далее ⇒

Врачи или аптеки: кто мешает работе электронных рецептов

— 25 апреля 2019 —

С 1 апреля в программе «Доступні ліки», которая успешно действует в Украине,  произошли изменения. Теперь получить льготные лекарства от диабета, астмы и сердечно-сосудистых недугов можно только электронному рецепту.

Читать далее ⇒

В славянском роддоме за три месяца появились на свет 188 малышей

— 25 апреля 2019 —

Славянский роддом открылся после очередной плановой мойки и приглашает пациенток воспользоваться услугами клиники. Плановая помывка и дезинфекция проходила с 6 по 22 апреля.

Читать далее ⇒

Какие встречаются разновидности кальянов и где они изготавливаются

— 25 апреля 2019 —

Существует много видов и марок кальянов. Перед покупкой такого товара стоит узнать каких видов он бывает.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Славянские поисковики передали родственникам останки красноармейца Якова Калугина»

Накануне Дня памяти и примирения в Славянске состоялось символическое событие - передача родственникам останков солдата Красной Армии, который погиб в боях за освобождение Славянского района от гитлеровских войск. Торжественная церемония проходила на площадке перед ООШ №12.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Что скрывается за забором «Прозрачного офиса»

Бульвар Героев крут разрежут посредине

МАФ на Шевченко: Карфаген должен быть разрушен

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Лиманского подкидыша назвали Владимиром

«Черные лесорубы» орудовали в Дмитриевке

Cлавянский суд приговорил боевика из Горловки к 8 годам тюрьмы

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Тайна феноменальных потерь воды почти разгадана

Финансы для горводоканала депутаты взяли у горздрава и УЖКХ

В Славянском районе закрыли три детских сада. На очереди - школа

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Чикаго - город контрастов

О, спорт - ты риск!

Гражданская оборона

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

«Ювентус» - чемпион Италии, «ПСЖ» - чемпион Франции

Первая защита Беринчика и шесть раундов для Усманова

Три награды и повышение квалификации тренера Алексея Юкова

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

25 апреля 2019

Славянск проголосовал за кандидатов в президенты в пропорции 87 к 10,5

Что скрывается за забором «Прозрачного офиса»

Врачи или аптеки: кто мешает работе электронных рецептов

Бульвар Героев крут разрежут посредине

Тайна феноменальных потерь воды почти разгадана

МАФ на Шевченко: Карфаген должен быть разрушен

Финансы для горводоканала депутаты взяли у горздрава и УЖКХ

В Славянском районе закрыли три детских сада. На очереди - школа

Денег нет, проекты есть: когда в Славянске начнут ремонтировать мосты

В славянском роддоме за три месяца появились на свет 188 малышей

Какие встречаются разновидности кальянов и где они изготавливаются

В Славянске проходит персональная выставка Владимира Радковского

Славянские поисковики передали родственникам останки красноармейца Якова Калугина

Лиманского подкидыша назвали Владимиром

«Черные лесорубы» орудовали в Дмитриевке

Cлавянский суд приговорил боевика из Горловки к 8 годам тюрьмы

24 апреля 2019

«Ювентус» - чемпион Италии, «ПСЖ» - чемпион Франции

Первая защита Беринчика и шесть раундов для Усманова

Три награды и повышение квалификации тренера Алексея Юкова

Гавриил Никитин и Кирилл Шарапов – бронзовые призеры чемпионата Украины по вольной борьбе

21 апреля 2019

Славянск спортивный: кикбоксинг, самбо, рукопашный бой, дзюдо

«Донбасс» - чемпион Украины по хоккею!

Женская сборная по вольной борьбе выиграла командный зачет чемпионата Европы

Нокаут Кроллы и травма руки Ломаченко

18 апреля 2019

Что хорошо - то хорошо

Переоборудование микроавтобусов и легковых автомобилей

Понедельник после выборов - вновь неучебный день

Суд вернул Славянску земли Славкурорта

Славянские многоэтажки поделили между жэком №4 и «Синергией»

В Славянске появится карта доступности

Детсад «Буратино» решит проблему с дошкольным воспитанием для 220 ребятишек

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top