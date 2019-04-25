Славянские поисковики передали родственникам останки красноармейца Якова Калугина

Накануне Дня памяти и примирения в Славянске состоялось символическое событие - передача родственникам останков солдата Красной Армии, который погиб в боях за освобождение Славянского района от гитлеровских войск. Торжественная церемония проходила на площадке перед ООШ №12.

Большая редкость, что при обнаруженном поисковиками прахе оказались документы - справка с завода и красноармейская книжка. Это позволило не только идентифицировать погибшего, но и частично отследить его судьбу. В результате поисковой работы удалось установить, что гвардии рядовой Яков Никитович Калугин родился в 1901 году в поселке Технический Свердловской области, а перед Второй мировой войной работал в доломитном цеху Макеевского металлургического завода. В ряды Красной армии его призвали в 1942 году, а 1943-м он проходил службу в 117-м гвардейском стрелковом полку 39-й гвардейской дивизии.

Последнее бой красноармеец принял 6 августа 1943 года на высоте 199,5, расположенной между селами Богородичное и Долина. Причиной его гибели стало прямое попадание в окоп 82-миллиметровой мины.

Как рассказал представитель союза "Народная память" и руководитель поискового отряда "Плацдарм" Алексей Юков, за несколько лет возглавляемая им команда разыскала на землях Славянского района останки 2,5 тысяч солдат и офицеров Красной армии. Идентифицировать удалось лишь малую часть этих людей, но каждая такая удача имеет огромную важность для семей погибших воинов.

Забрать и отвезти родным прах Якова Калугина в Славянск приехал координатор по связям со странами СНГ и Балтии общественной организации "Поисковое движение России" Андрей Лященко. Он рассказал, что дома останки погибшего бойца ожидают внуки. На семейном совете решено, что похоронят Якова Калугина возле могилы его сына, к сожалению, не дожившего до момента, когда откроется правда о его отце. От имени родных красноармейца поисковик поблагодарил украинских коллег за их настойчивую работу.

От редакции "Книги памяти Украины" в г. Славянске такую же благодарность высказал ответственный секретарь издания Эдуард Арутюнян. Он констатировал, что архивные документы не дают даже приблизительных сведений о количестве погибших под Славянском бойцов. С уверенностью можно сказать, что в земле лежит еще не одна тысяча воинов. А значит, поисковикам опускать руки рано.

Перед передачей контейнера с останками память всех воинов, погибших в годы Второй мировой войны почтили минутой молчания.