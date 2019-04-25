В славянском роддоме за три месяца появились на свет 188 малышей

Славянский роддом открылся после очередной плановой мойки и приглашает пациенток воспользоваться услугами клиники. Плановая помывка и дезинфекция проходила с 6 по 22 апреля.

За это время медперсонал своими силами провел мелкий текущий ремонт. Что касается полномасштабной реконструкции, она сейчас ведется в хозпомещениях и в текущем году на работу лечебного учреждения не повлияет.

Как рассказал главный врач роддома Сергей Туреев, родильное отделение рассчитано на 30 коек. За три первых месяца 2019 года здесь появились на свет 188 ребятишек.

- У нас имеется современное оборудование, удобные кровати-трансформеры, которые позволяют женщинам чувствовать себя максимально комфортно и во время схваток, и во время дальнейшего процесса. К кроватям подключаются фетальные мониторы. С их помощью можно отслеживать сердцебиение плода во время родов. Мы широко применяем в родах эпидуральную аналгезию. Это позволяет женщинам безболезненно переживать процесс. Но главное - это наш компетентный и доброжелательный персонал, - перечисляет преимущества роддома главный врач. Именно они привлекают в Славянск рожениц из других городов.

Своеобразной визитной карточкой больницы являются операции кесарева сечения. На их долю приходится около 15% родовспоможений. Кесарево в Славянске проводят по современной методике Штарка. При этом применяется спинальная анестезия, которая гораздо легче переносится и мамочкой, и ребенком.

Если во время кесарева сечения у роженицы обнаруживаются гематозные узлы (проще говоря - миома матки), по согласованию с пациенткой проводится их удаление. Такая операция называется миомэктамия и идет одновременно с родами. Ее преимущество очевидно - женщине не придется в дальнейшем «ложиться под нож» еще раз.

По словам Сергея Туреева, такой «операционный комплекс» в Донецкой области проводят только в Славянске.

Став мамой, женщина оказывается в послеродовом отделении. Здесь ее ждут одно- и двухместные палаты с современными кроватями, пластиковыми колыбельками для младенцев и пеленальными столиками.

Как правило, улыбается главврач, мамочки, родившие в Славянске первого малыша, именно сюда возвращаются за вторым и следующими детьми.

Напомним также, что с апреля нынешнего года на Соборной площади фанфарами объявляют о рождении новых жителей города.