Врачи или аптеки: кто мешает работе электронных рецептов

|25 апреля 2019
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С 1 апреля в программе «Доступні ліки», которая успешно действует в Украине, произошли изменения. Теперь получить льготные лекарства от диабета, астмы и сердечно-сосудистых недугов можно только электронному рецепту.
Перед началом запуска нововведений в славянском городском отделе здравоохранения высказывали опасения, насколько быстро освоят компьютерные технологии для подтверждения е-рецептов врачи пенсионного возраста. Но оказалось, что с этого бока все прошло гладко. А вот с аптеками, которые работали по данной программе. возникли некоторые сложности.
По словам начальника горздрава Елены Джим, на сегодняшний день с электронными рецептами работает только аптека «Галеника». К счастью, в Славянске у нее действуют 7 филиалов. Но изначально в программу заявлялись намного больше аптечных сетей.
Как выяснилось, для аптек проблемой, которая мешает действию программы «Доступні ліки», является разница в ценах. То есть, аптека формирует свои, а в Реестре препаратов, стоимость которых подлежит возмещению, указаны другие. Не следует думать, что цены завышает аптечная сеть. В этом случае ничего страшного как раз не происходит. Просто пациентам приходится доплатить разницу между стоимость препарата, указанной в реестре, и той, которая имеется в наличии.
Гораздо хуже, когда в аптеках лекарства стоят меньше, чем указано в реестре. Отпустить медпрепарат по более низкой цене программа eHealth не позволяет. И это блокирует работу системы. То есть, бесплатное лекарство имеется в наличие, но для пациента недоступно.
Среди другие проблем, из-за которых аптеки не хотят работать с е-рецептами, лидируют следующие: постоянные технические нарушения в работе программы и несовершенная работа медицинских информационных систем.
«Вместо смс или, на худой конец, распечатанного бланка рецепта люди обращаются с написанными от руки номерами. Врачи неправильно выписывают рецепты. Программа их не пропускает. Мы теряем клиентов», - жалуются сотрудники аптек. Некоторые признаются, что до сих пор не подключились к программе из-за того, что eHealth «постоянно сбоит».
В целом ОО «Аптечная профессиональная ассоциация Украины» (АПАУ) обратилась с письмом к и.о. министра здравоохранения Уляне Супрун и премьер-министру Владимиру Гройсману, с просьбой провести заседание по данному вопросу. Однако пока, возможно, из-за предвыборной ситуации. заседание не состоялось.
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С 1 апреля в программе «Доступні ліки», которая успешно действует в Украине, произошли изменения. Теперь получить льготные лекарства от диабета, астмы и сердечно-сосудистых недугов можно только электронному рецепту.