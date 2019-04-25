Славянск проголосовал за кандидатов в президенты в пропорции 87 к 10,5

В Славянске во втором туре президентских выборов победу одержал Владимир Зеленский. За него проголосовали 65447 человек. Это составляет 86,98%. За Петра Порошенко свои голоса отдали 7956 или 10,57% избирателей. Явка по 47-му избирательному округу, центром которого является Славянск, составила 56,57%.

В соседнем Краматорске (48 избирательный округ) явка была чуть больше - 59,57%. За Петра Порошенко там отдали свои голоса 13,76% избирателей, за Владимира Зеленского - 83,78%.

В целом по Украине Зеленский получил 73,22% голосов, Порошенко - 24,45%. 1,5% бюллетеней оказались испорченными. Явка по стране составила 62,09%.

Напомним, что в первом туре президентских выборов, 31 марта, явка по Украине была чуть выше - 62,8%. В Славянске она составила 57%. Тогда в 47-м округе первое место занял Юрий Бойко с результатом 47,2%. На втором был Зеленский (25,23%), на третьем - Порошенко (9,16)

Несмотря на то, что ситуация с победителем выборов стала известна практически сразу после закрытия избирательных участков, эти данные не являются официальными. Отметим, что согласно закону о выборах президента, официальные результаты объявляет председатель ЦИК на заседании после обработки 100% протоколов. Ориентировочно это произойдет 30 апреля.

Вновь избранный гарант получает полномочия с момента принятия присяги украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады. После этого ЦИК вручает ему удостоверение президента Украины. На момент верстки номера дата инаугурации еще не была объявлена.