Какие встречаются разновидности кальянов и где они изготавливаются

Существует много видов и марок кальянов. Перед покупкой такого товара стоит узнать каких видов он бывает.

Для начала нужно рассмотреть самые распространенные типы кальянов их плюсы и минусы.

Виды кальянов: форма и страна происхождения

Сирийский

Его отличие в очень длинной шахте. В производстве используют медь. В следствии использования данного материала сирийские кальяны не очень долго будут служить своему обладателю. Перед покупкой его обязательно нужно осмотреть на наличие дефектов.

Египетский

Обладает классическими формами. Производится из таких материалов как латунь и сталь. Эти металлы довольно дорогостоящие, но кальяны из них достаточно долговечны и хорошо проявляют себя при курении с их помощью. Сталь и латунь не окисляются и отлично подойдут для использования во влажной среде и при резких перепадах температур.

Индийские

Полностью сделаны из металла. Стеклянная колба отсутствует вовсе. Отличительные черты: обтекаемая форма, крючки для шлангов и крышка накрывающая уголь для кальяна. Этот вид изделий не особо популярен, хотя он обладает отличными свойствами для курения и неимоверной прочностью.

Китайский

Китайцы проявили себя даже в производстве инструментов для курения. Правда не особо удачно. Китайские изделия, не имеющие даже названия, давно забраковали многие профессиональные кальянщики. Минусы продукции заключаются в отсутствии герметичности, не очень прочных и качественных материалах, огромном количестве бракованных изделий. Своей уникальной формы они как правило не имеют и в большинстве своем являются мини-копиями известных брендов.

Но не все кальяны из Поднебесной — это недолговечный хлам. Многие бренды Европы и США открывают свои заводы на территории Китая. На таких кальянах указано название популярного бренда, а место изготовления Китай. Качество таких изделий вполне хорошее.

Турецкие

Такие кальяны можно найти почти в каждом специализированном магазине. Стоят они не так уж и дорого. Их характерное отличие в наличии большого блюдца, напоминающего по форме лотос. Такой аксессуар имеет в своей комплектации большой мундштук, оплетенный материей. Обычно эти изделия очень яркие и бросаются в глаза (всевозможные росписи, камни, вставки золотого цвета).

Современные виды

Кроме классических видов кальянов сейчас в магазинах и на сайтах можно увидеть что-то среднее между продукциней разных стран, так как многие производители стараются изготовить свою уникальную модель.