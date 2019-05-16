В Краматорске откроют военный лицей

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць. «Донецкий областной лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой имени Берегового получил новую регистрацию - в Краматорске. Учебное заведение получит новое помещение и новое название - какое именно, определим при обсуждении с общественностью», - написал губернатор.

Добавим, что военный лицей с таким названием располагался в Донецке.

Отметим, что планы об открытии в Краматорске военного лицея не новы. Так, проект курировался прошлым руководителем области Павлом Жебривским. А в июле 2017 года депутаты тамошнего горсовета приняли решение о закрытии школы-интерната №3 (на фото). Предполагалось, что именно на его базе возникнет новое учебное заведение.

«Есть шикарный проект, я его видел, это очень красивое здание. Сейчас есть 2 корпуса - спальный и учебный. Они будут объединены в стиле украинского барокко в единый корпус с огромной территорией и спортивной базой. Если это воплотится в жизнь, это станет городу величайшим подарком от облгосадминистрации», - говорил два года назад мэр Краматорска Андрей Панков. Однако большого развития проект до недавнего времени не получал.