В Краматорске откроют военный лицей

|2 мая 2019
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Президент Украины Петр Порошенко 26 апреля подписал указ об открытии в Краматорске лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць. «Донецкий областной лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой имени Берегового получил новую регистрацию - в Краматорске. Учебное заведение получит новое помещение и новое название - какое именно, определим при обсуждении с общественностью», - написал губернатор.
Добавим, что военный лицей с таким названием располагался в Донецке.
Отметим, что планы об открытии в Краматорске военного лицея не новы. Так, проект курировался прошлым руководителем области Павлом Жебривским. А в июле 2017 года депутаты тамошнего горсовета приняли решение о закрытии школы-интерната №3 (на фото). Предполагалось, что именно на его базе возникнет новое учебное заведение.
«Есть шикарный проект, я его видел, это очень красивое здание. Сейчас есть 2 корпуса - спальный и учебный. Они будут объединены в стиле украинского барокко в единый корпус с огромной территорией и спортивной базой. Если это воплотится в жизнь, это станет городу величайшим подарком от облгосадминистрации», - говорил два года назад мэр Краматорска Андрей Панков. Однако большого развития проект до недавнего времени не получал.
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8 мая 2019
• Перспективы далекие и близкие: как будут выглядеть зоны рекреации в Славянске
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Президент Украины Петр Порошенко 26 апреля подписал указ об открытии в Краматорске лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой.