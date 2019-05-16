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Фотофакт

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В Славянске наградили лучших учеников

Светлана Вьюниченко
2 мая 2019 Просмотров: 821 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Одним из стипендиантов городскго совета стал ученик оош№18 Андрей Пирожков.

В Славянске 25 апреля состоялась 21-я церемония награждения лучших учеников школ и внешкольных заведений. Мероприятие состоялось в Центре детского и юношеского творчества.

По традиции, награждение проходило в 8 номинациях. Городские власти отметили победителей конкурса научных работ Малой академии наук, победителей филологических предметных конкурсов и олимпиад, победителей конкурсов и олимпиад по естественно-математическим наукам, по общественным наукам, трудовому обучению. Отдельными номинациями наградили победителей творческих конкурсов и спортивных состязаний.

Главной наградой, пожалуй, можно назвать стипендию Славянского городского совета. Ее в следующем учебном году получат 6 учеников местных школ. Ежемесячная стипендия составляет 500 грн и станет стимулом к дальнейшей хорошей учебе.

В этот раз стипендиантами стали Анастасия Бурда (педлицей), Мария Данильченко (педлицей), Елена Иванова (ООШ №5), Кирилл Володченко (ООШ №11, подал на стипендию СДЮТ), Тимофей Жижко (ООШ №5, подал на стипендию СЮТ), Андрей Пирожков (ООШ №18). Еще 110 школьников отметили грамотами и ценными подарками. 

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Комментарии к статье «В Славянске наградили лучших учеников»

В Славянске 25 апреля состоялась 21-я церемония награждения лучших учеников школ и внешкольных заведений. Мероприятие состоялось в Центре детского и юношеского творчества.

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