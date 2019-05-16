Операцию объединенных сил возглавил Александр Сирский

По его словам, прошел год, как был изменен формат АТО на ООС и управление Вооруженными силами и другими воинскими формированиями, привлеченными к выполнению задач, было возложено на командующего Объединенных сил.

«Год назад на эту должность был назначен генерал-лейтенант Сергей Наев. Спасибо генералу и всем военнослужащим, которые привлекались к участию в ООС, за мужество, решительность и стойкость», - сказал Порошенко.

Напомним, что на днях Наев рассказал о том, что с 1 мая 2018 года силы ООС освободили около 24 квадратных километров территории Донбасса.

О новом командующем известно не очень много. Хотя теперь у него сосредотачивается вся полнота власти в Донецкой и Луганской областях. Военные эксперты считают его достойной заменой и продолжателем дела Наева.

В начале «нулевых» Александр Сирский командовал 72-й механизированной бригадой (г. Белая Церковь), в 2005-м пошел на повышение - в Генеральный штаб. С началом войны на Донбассе был откомандирован в состав Штаба АТО. Был начальником штаба - фактически мозговым центром всей группировки.

В ходе тяжелейших боев под Дебальцево зимой 2015 года он взял на себя руководство группировкой, когда командующий сектора «С» фактически самоустранился от командования.

Именно Сирский сформировал группу «Барс», которая фактически прикрывала выход частей ВСУ из Дебальцево, заняв господствующие высоты и корректируя оттуда огонь артиллерии. Был одним из немногих военных такого ранга, который непосредственно находился в Дебальцево. Именно его машина была обстреляна группой диверсантов 7 февраля возле Логвиново.

После Дебальцево карьера Сирского пошла резко вверх - он получил должность начальника объединенного оперативного штаба ВСУ и орден Богдана Хмельницкого III степени, в 2016 году - звание генерал-лейтенанта.

Таким образом, можно говорить, что к командованию ООС пришел боевой генерал.

Правда, открытым остается еще один вопрос - не захочет ли новооизбранный президент поменять человека на этой должности? Или все-таки есть основания думать, что коренным образом ситуация в оборонной сфере не изменится, и президент пойдет по уже проторенному пути, оставив при командовании людей, которые знакомы с обстановкой.