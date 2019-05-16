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Фотофакт

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В Славянске презентовали 2-й том «Книги памяти Украины»

Павел Коротенко
8 мая 2019 Просмотров: 551 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Второй том «Книги памяти Украины» издан тиражом в 250 экземпляров. Для продажи он не предназначен, поэтому ознакомиться с книгой можно только в библиотечных фондах.

Накануне Дня памяти и примирения, 7 мая, в славянской городской школе искусств прошла торжественная презентация нового тома «Книги памяти Украины». На его страницах увековечены 3615 имен воинов-освободителей, погибших, умерших от ран или пропавших без вести на территории Донецкой области в 1941-1943 годах.

Областное представительство редакционной коллегии «Книги памяти Украины» появилось на Донетчине в 1989 году. За 30 лет работы поисковики собрали огромный массив информации о воинах-красноармейцах, чей боевой путь закончился на землях Донецкой области. Сейчас, через профильное издание, эти данные постепенно становятся достоянием общественности. Уникальность 2-го тома, по словам его составителей, заключается в том, что здесь указываются не только личные данные бойцов, но и названия всех воинских подразделений, участвовавших в боях за освобождение Донбасса. Также в книге приведены данные о местах боевых столкновений и позициях советских войск.

Как рассказал ответственный секретарь Донецкой редакции «Книги памяти Украины» Эдуард Арутюнян (на фото), первый том издания вышел еще в 2013 году. Над вторым томом коллектив единомышленников работал около 5 лет, в свет он вышел в марте 2019-го. Более того, по его словам, сегодня поисковики уже собрали материал для 3-го тома. Правда, когда получится его выпустить, пока неизвестно. Но приостанавливать деятельность по сбору и перепроверке данных никто не собирается. 

Слова огромной благодарности Эдуард Арутюнян высказал в адрес всех людей, которые на волонтерских началах выполняли тяжелую и кропотливую работу по обработке информации. Среди них - работники органов местного самоуправления, активисты поисковой группы «Плацдарм», представители общественных организаций, краеведы-любители и простые жители города, чувствующие потребность присоединиться к большому и нужному делу.

От имени Славянского городского совета многим из этих людей в ходе презентации были вручены цветы и благодарственные грамоты. Всему коллективу редакции для полевой поисковой работы городской голова Вадим Лях подарил планшет. Мэр также поблагодарил активистов и пообещал, что власть Славянска всегда готова содействовать работе по увековечиванию памяти погибших в годы Второй мировой войны защитников Донетчины. После речей и церемонии награждения программа презентации перешла в творческую плоскость и продолжилась выступлениями воспитанников школы искусств.

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Комментарии к статье «В Славянске презентовали 2-й том «Книги памяти Украины»»

Накануне Дня памяти и примирения, 7 мая, в славянской городской школе искусств прошла торжественная презентация нового тома «Книги памяти Украины». На его страницах увековечены 3615 имен воинов-освободителей, погибших, умерших от ран или пропавших без вести на территории Донецкой области в 1941-1943 годах.

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