В Славянске презентовали 2-й том «Книги памяти Украины»

|8 мая 2019
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Накануне Дня памяти и примирения, 7 мая, в славянской городской школе искусств прошла торжественная презентация нового тома «Книги памяти Украины». На его страницах увековечены 3615 имен воинов-освободителей, погибших, умерших от ран или пропавших без вести на территории Донецкой области в 1941-1943 годах.
Областное представительство редакционной коллегии «Книги памяти Украины» появилось на Донетчине в 1989 году. За 30 лет работы поисковики собрали огромный массив информации о воинах-красноармейцах, чей боевой путь закончился на землях Донецкой области. Сейчас, через профильное издание, эти данные постепенно становятся достоянием общественности. Уникальность 2-го тома, по словам его составителей, заключается в том, что здесь указываются не только личные данные бойцов, но и названия всех воинских подразделений, участвовавших в боях за освобождение Донбасса. Также в книге приведены данные о местах боевых столкновений и позициях советских войск.
Как рассказал ответственный секретарь Донецкой редакции «Книги памяти Украины» Эдуард Арутюнян (на фото), первый том издания вышел еще в 2013 году. Над вторым томом коллектив единомышленников работал около 5 лет, в свет он вышел в марте 2019-го. Более того, по его словам, сегодня поисковики уже собрали материал для 3-го тома. Правда, когда получится его выпустить, пока неизвестно. Но приостанавливать деятельность по сбору и перепроверке данных никто не собирается.
Слова огромной благодарности Эдуард Арутюнян высказал в адрес всех людей, которые на волонтерских началах выполняли тяжелую и кропотливую работу по обработке информации. Среди них - работники органов местного самоуправления, активисты поисковой группы «Плацдарм», представители общественных организаций, краеведы-любители и простые жители города, чувствующие потребность присоединиться к большому и нужному делу.
От имени Славянского городского совета многим из этих людей в ходе презентации были вручены цветы и благодарственные грамоты. Всему коллективу редакции для полевой поисковой работы городской голова Вадим Лях подарил планшет. Мэр также поблагодарил активистов и пообещал, что власть Славянска всегда готова содействовать работе по увековечиванию памяти погибших в годы Второй мировой войны защитников Донетчины. После речей и церемонии награждения программа презентации перешла в творческую плоскость и продолжилась выступлениями воспитанников школы искусств.
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• Поезд «Константиновка-Одесса» временно изменит маршрут
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• Жители Райгородка готовы к протесту против асфальтобетонного производства
• Госпиталь для ветеранов войны обещают достроить к декабрю
• «Лесная сказка» будет работать в три смены
• Жители Славянска предлагают ввести единый дизайн-код города
• На Артема «накрыли» пункт продажи первитина
• В Краматорске задержали фальшивомонетчиков
• Задержан «охотник за металлом», разбиравший пешеходный мост
15 мая 2019
• Свитолина выбывает из топ-8, достижение Федерера, уход Феррера
• Чудо на «Энфилде» и подвиг «Тоттенхэма»
• Дзюдоисты Славянска с медалями вернулись из Сум
• ФК «Славянск» минимально уступил ФК «Покровск»
• «Авангард» - чемпион первой лиги по футзалу
8 мая 2019
• Перспективы далекие и близкие: как будут выглядеть зоны рекреации в Славянске
• Сколько Славянск потратит в 2019 году на образование и здравоохранение
• Мэр просит президента запретить игровые автоматы
• За контейнеры для ртутных ламп город пока не отвечает
• Закон об украинском языке предусматривает переходной период
• О бое под Семеновкой сняли документальный фильм
• Славянцы могут стать участниками международного лагеря, не выезжая из города
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Накануне Дня памяти и примирения, 7 мая, в славянской городской школе искусств прошла торжественная презентация нового тома «Книги памяти Украины». На его страницах увековечены 3615 имен воинов-освободителей, погибших, умерших от ран или пропавших без вести на территории Донецкой области в 1941-1943 годах.