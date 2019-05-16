Славянцы могут стать участниками международного лагеря, не выезжая из города

|8 мая 2019
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С 3 по 16 августа в Славянске пройдет международный волонтерский лагерь. У жителей города старше 18 лет есть шанс стать его участником.
Лагерь объединит 25 волонтеров из европейских стран и молодежь из Украины. Его цель - рассказать молодым людям о последствиях военного конфликта на Донбассе, создать совместные творческие проекты и помочь тем, кто пострадал в результате боевых действий.
Предполагается, что участники будут общаться на английском, украинском и русском языках.
Организатор лагеря - DRA (Берлин, Германия) - не случайно выбрал Славянск местом его проведения. «Это город, с которого в апреле 2014 года началась война на востоке Украины. Его жители знают о войне не понаслышке. Треть населения города составляют вынужденные переселенцы», - говорится на сайте организаторов. Кроме того, Славянск привлек международных волонтеров наличием соленых озер, керамического и фарфорового производства.
Предполагается, что молодые волонтеры будут помогать нуждающимся местным жителям и переселенцам с ремонтными работами, окажут помощь многодетным семьям и детским домам семейного типа. Еще одно направление работы - сбор, документирование и систематизация устных свидетельств местных жителей, переживших вооруженный конфликт, а также создание фотоархива. Позже, он станет основой выстави, которую увидят в Киеве, Берлине, Варшаве и других столицах Европы.
Свободное время будет отдано общению, творчеству, экскурсиям, купанию в соленом озере и вечеринкам.
Участники лагеря будут проживать в хостеле, в комнатах на 4-8 человек. Продуктами их обеспечат, а вот готовить еду придется самим.
Проживание, питание и проезд оплачивают организаторы.
Заявку на участие в международном волонтерском лагере можно подать до 20 мая на сайте gurt.org.ua. Результаты отбора станут известны до 31 мая.
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• Поезд «Константиновка-Одесса» временно изменит маршрут
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• В Краматорске задержали фальшивомонетчиков
• Задержан «охотник за металлом», разбиравший пешеходный мост
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• Свитолина выбывает из топ-8, достижение Федерера, уход Феррера
• Чудо на «Энфилде» и подвиг «Тоттенхэма»
• Дзюдоисты Славянска с медалями вернулись из Сум
• ФК «Славянск» минимально уступил ФК «Покровск»
• «Авангард» - чемпион первой лиги по футзалу
8 мая 2019
• Перспективы далекие и близкие: как будут выглядеть зоны рекреации в Славянске
• Сколько Славянск потратит в 2019 году на образование и здравоохранение
• Мэр просит президента запретить игровые автоматы
• За контейнеры для ртутных ламп город пока не отвечает
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• Славянцы могут стать участниками международного лагеря, не выезжая из города
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С 3 по 16 августа в Славянске пройдет международный волонтерский лагерь. У жителей города старше 18 лет есть шанс стать его участником.