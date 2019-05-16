 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

День матери глазами детей

Славянцы могут стать участниками международного лагеря, не выезжая из города

Светлана Вьюниченко
8 мая 2019 Просмотров: 634 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

С 3 по 16 августа в Славянске пройдет международный волонтерский лагерь. У жителей города старше 18 лет есть шанс стать его участником.

Лагерь объединит 25 волонтеров из европейских стран и молодежь из Украины. Его цель - рассказать молодым людям о последствиях военного конфликта на Донбассе, создать совместные творческие проекты и помочь тем, кто пострадал в результате боевых действий.    

Предполагается, что участники будут общаться на английском, украинском и русском языках. 

Организатор лагеря -  DRA (Берлин, Германия) - не случайно выбрал Славянск местом его проведения. «Это город, с которого в апреле 2014 года началась война на востоке Украины. Его жители знают о войне не понаслышке. Треть населения города составляют вынужденные переселенцы», - говорится на сайте организаторов. Кроме того, Славянск привлек международных волонтеров наличием соленых озер, керамического и фарфорового производства. 

Предполагается, что молодые волонтеры будут помогать нуждающимся  местным жителям и переселенцам с ремонтными работами, окажут помощь многодетным семьям и детским домам семейного типа. Еще одно направление работы - сбор, документирование и систематизация устных свидетельств местных жителей, переживших вооруженный конфликт, а также создание фотоархива. Позже, он станет основой выстави, которую увидят в Киеве, Берлине, Варшаве и других столицах Европы. 

Свободное время будет отдано общению, творчеству, экскурсиям, купанию в соленом озере и вечеринкам. 

Участники лагеря будут проживать в хостеле, в комнатах на 4-8 человек. Продуктами их обеспечат, а вот готовить еду придется самим.    

Проживание, питание и проезд оплачивают организаторы. 

Заявку на участие в международном волонтерском лагере можно подать до 20 мая на сайте gurt.org.ua. Результаты отбора станут известны до 31 мая.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

16 мая 2019

День матери глазами детей

Славянск увековечат на 5 гривнях

К монетизированной субсидии в октябре прибавятся и другие льготы

Основные победители «Бюджета участия» определились. Будет ли «бонус» от горсовета?

Славгорводоканал частично обесточат за долги

Спасатели два часа тушили пожар на СлавТЭС

Поезд «Константиновка-Одесса» временно изменит маршрут

Славянск ждет два шествия

Последние звонки - 24 мая, выпускные - в конце июня

Депутаты Славянска взялись наводить порядок в земельных отношениях

Жители Райгородка готовы к протесту против асфальтобетонного производства

Госпиталь для ветеранов войны обещают достроить к декабрю

«Лесная сказка» будет работать в три смены

Жители Славянска предлагают ввести единый дизайн-код города

На Артема «накрыли» пункт продажи первитина

В Краматорске задержали фальшивомонетчиков

Задержан «охотник за металлом», разбиравший пешеходный мост

15 мая 2019

Свитолина выбывает из топ-8, достижение Федерера, уход Феррера

Чудо на «Энфилде» и подвиг «Тоттенхэма»

Дзюдоисты Славянска с медалями вернулись из Сум

ФК «Славянск» минимально уступил ФК «Покровск»

«Авангард» - чемпион первой лиги по футзалу

8 мая 2019

Пассажирские удобства

Перспективы далекие и близкие: как будут выглядеть зоны рекреации в Славянске

Сколько Славянск потратит в 2019 году на образование и здравоохранение

Мэр просит президента запретить игровые автоматы

К 9 мая парк не откроют

За контейнеры для ртутных ламп город пока не отвечает

Закон об украинском языке предусматривает переходной период

О бое под Семеновкой сняли документальный фильм

Славянцы могут стать участниками международного лагеря, не выезжая из города

Также в разделе

Поезд «Константиновка-Одесса» временно изменит маршрут

— 16 мая 2019 —

В связи с сооружением транспортного путепровода в Кропивницком, поезд №092/091 «Константиновка-Одесса» в период с 30 мая по 15 июня будет курсировать по другому маршруту. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».

Читать далее ⇒

Славянск ждет два шествия

— 16 мая 2019 —

В Славянске 2 июня состоится «Фестиваль семьи». Такое решение было принято на заседании организационного совета 13 мая. Мероприятие будет проведено по формату прошлого года. Тогда праздник получился масштабным и запоминающимся.

Читать далее ⇒

Последние звонки - 24 мая, выпускные - в конце июня

— 16 мая 2019 —

Праздник Последнего звонка во всех школах Славянска пройдет в пятницу, 24 мая. Об этом рассказала заместитель начальника гороо Марина Хохлова. Среди прочих, в нынешнем году они прозвенят для 1610 выпускников - 564-ти 11-классников и 1046 ученика 9 классов.

Читать далее ⇒

Жители Райгородка готовы к протесту против асфальтобетонного производства

— 16 мая 2019 —

После проведения двухмесячника по благоустройству на территории Славянского района все же остались нерешенные проблемы. Их обсуждение проходило на заседании районной коллегии, которое состоялось 15 мая.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Славянцы могут стать участниками международного лагеря, не выезжая из города»

С 3 по 16 августа в Славянске пройдет международный волонтерский лагерь. У жителей города старше 18 лет есть шанс стать его участником.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Славянск увековечат на 5 гривнях

Депутаты Славянска взялись наводить порядок в земельных отношениях

Жители Славянска предлагают ввести единый дизайн-код города

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Спасатели два часа тушили пожар на СлавТЭС

На Артема «накрыли» пункт продажи первитина

В Краматорске задержали фальшивомонетчиков

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

К монетизированной субсидии в октябре прибавятся и другие льготы

Основные победители «Бюджета участия» определились. Будет ли «бонус» от горсовета?

Славгорводоканал частично обесточат за долги

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Оркестровая яма Вагнера

Эксперимент длиною в жизнь

Чикаго - город контрастов

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Свитолина выбывает из топ-8, достижение Федерера, уход Феррера

Чудо на «Энфилде» и подвиг «Тоттенхэма»

Дзюдоисты Славянска с медалями вернулись из Сум

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

16 мая 2019

День матери глазами детей

Славянск увековечат на 5 гривнях

К монетизированной субсидии в октябре прибавятся и другие льготы

Основные победители «Бюджета участия» определились. Будет ли «бонус» от горсовета?

Славгорводоканал частично обесточат за долги

Спасатели два часа тушили пожар на СлавТЭС

Поезд «Константиновка-Одесса» временно изменит маршрут

Славянск ждет два шествия

Последние звонки - 24 мая, выпускные - в конце июня

Депутаты Славянска взялись наводить порядок в земельных отношениях

Жители Райгородка готовы к протесту против асфальтобетонного производства

Госпиталь для ветеранов войны обещают достроить к декабрю

«Лесная сказка» будет работать в три смены

Жители Славянска предлагают ввести единый дизайн-код города

На Артема «накрыли» пункт продажи первитина

В Краматорске задержали фальшивомонетчиков

Задержан «охотник за металлом», разбиравший пешеходный мост

15 мая 2019

Свитолина выбывает из топ-8, достижение Федерера, уход Феррера

Чудо на «Энфилде» и подвиг «Тоттенхэма»

Дзюдоисты Славянска с медалями вернулись из Сум

ФК «Славянск» минимально уступил ФК «Покровск»

«Авангард» - чемпион первой лиги по футзалу

8 мая 2019

Пассажирские удобства

Перспективы далекие и близкие: как будут выглядеть зоны рекреации в Славянске

Сколько Славянск потратит в 2019 году на образование и здравоохранение

Мэр просит президента запретить игровые автоматы

К 9 мая парк не откроют

За контейнеры для ртутных ламп город пока не отвечает

Закон об украинском языке предусматривает переходной период

О бое под Семеновкой сняли документальный фильм

Славянцы могут стать участниками международного лагеря, не выезжая из города

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top