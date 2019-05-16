О бое под Семеновкой сняли документальный фильм

|8 мая 2019
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Документальный фильм о бое под Семеновкой, который произошел 5 мая 2014 года, сняли 26-минутный фильм. Кинопродукт был произведен по заказу Министерства информационной политики, при содействии пресс-службы Национальной гвардии Украины. Пока интернет-пользователи всего мира смотрели премьеру фильма-реконструкции, на землях Славянщины поминали погибших во время этого боя воинов АТО.
Еще долго первые дни мая 2014 года будут вспоминаться Славянском и всей Украиной, как период начала прямых боевых столкновений и массовых потерь. В 5-ю годовщину тех событий на землях Славянщины, у памятников погибших воинов АТО, прошли торжественные мероприятия.
Цикл начался 2 мая. Этот день памятен гибелью экипажей двух вертолетов МИ-24, сбитых боевиками из ПЗРК неподалеку от села Карповка. В результате трагедии тогда погибли 5 украинских вертолетчиков: Сергей Руденко, Игорь Гришин, Руслан Плоходько, Александр Сабади, Николай Топчий. На месте падения вертолетов установлен мемориал, возле которого и состоялся митинг.
Второе такое же мероприятие прошло 2 мая у памятного знака возле поселка Андреевка. Этот памятник увековечивает подвиг военнослужащих 95-й отдельной аэромобильной бригады Петра Коваленко и Сергея Панасюка.
Самый ожесточенный бой произошел 5 мая на железнодорожном переезде под Семеновкой. Здесь двигавшиеся друг другу навстречу колонны украинских силовиков заставили отступить превосходящего личным составом и вооружением противника. Это сражение и стало основой для создания короткометражного фильма «Семенівка. 5 травня». В нем участники того боя вспоминают его подробности.
День первой убедительной победы стал днем вечной славы для трех защитников Славянска: командира сумского отдела СБУ "Альфа" подполковника Александра Анищенко, инструктора киевской "Альфы" майора Руслана Лужевского, прапорщик полка "Ягуар" Виктора Долинского. Рядом с их именами на памятнике высечены имена капитана ЦСО «А» СБУ Геннадия Биличенко и полковника ВСУ Тараса Сенюка, также погибших возле Семеновки. Каждого из героев участники митинга вспомнили поименно, почтив их подвиг минутой молчания.
Завершающей фазой всех митингов стало традиционное возложение цветов к памятным знакам (на фото).
Напомним, что в результате боев за освобождение Славянска погибли 63 украинских военнослужащих. И поскольку самые тяжкие утраты силовики и добровольцы понесли в мае-июне, череда поминальных событий продолжится. 6 июня у мемориала «Скорбный ангел» пройдет очередной фестиваль воздушных змеев. 26 июня возле поселка Мирный состоится торжественное мероприятие на месте расположения блокпоста № 1. Сейчас здесь усилиями активистов и при поддержке райгосадминистрации завершается создание мемориального сквера.
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• Поезд «Константиновка-Одесса» временно изменит маршрут
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• Жители Райгородка готовы к протесту против асфальтобетонного производства
• Госпиталь для ветеранов войны обещают достроить к декабрю
• «Лесная сказка» будет работать в три смены
• Жители Славянска предлагают ввести единый дизайн-код города
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• Задержан «охотник за металлом», разбиравший пешеходный мост
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• Свитолина выбывает из топ-8, достижение Федерера, уход Феррера
• Чудо на «Энфилде» и подвиг «Тоттенхэма»
• Дзюдоисты Славянска с медалями вернулись из Сум
• ФК «Славянск» минимально уступил ФК «Покровск»
• «Авангард» - чемпион первой лиги по футзалу
8 мая 2019
• Перспективы далекие и близкие: как будут выглядеть зоны рекреации в Славянске
• Сколько Славянск потратит в 2019 году на образование и здравоохранение
• Мэр просит президента запретить игровые автоматы
• За контейнеры для ртутных ламп город пока не отвечает
• Закон об украинском языке предусматривает переходной период
• О бое под Семеновкой сняли документальный фильм
• Славянцы могут стать участниками международного лагеря, не выезжая из города
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Комментарии к статье «О бое под Семеновкой сняли документальный фильм»
Документальный фильм о бое под Семеновкой, который произошел 5 мая 2014 года, сняли 26-минутный фильм. Кинопродукт был произведен по заказу Министерства информационной политики, при содействии пресс-службы Национальной гвардии Украины. Пока интернет-пользователи всего мира смотрели премьеру фильма-реконструкции, на землях Славянщины поминали погибших во время этого боя воинов АТО.