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Фотофакт

День матери глазами детей

О бое под Семеновкой сняли документальный фильм

Павел Коротенко
8 мая 2019 Просмотров: 808 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Документальный фильм о бое под Семеновкой, который произошел 5 мая 2014 года, сняли 26-минутный фильм. Кинопродукт был произведен по заказу Министерства информационной политики, при содействии пресс-службы Национальной гвардии Украины. Пока интернет-пользователи всего мира смотрели премьеру фильма-реконструкции, на землях Славянщины поминали погибших во время этого боя воинов АТО.

Еще долго первые дни мая 2014 года будут вспоминаться Славянском и всей Украиной, как период начала прямых боевых столкновений и массовых потерь. В 5-ю годовщину тех событий на землях Славянщины, у памятников погибших воинов АТО, прошли торжественные мероприятия. 

Цикл начался 2 мая. Этот день памятен гибелью экипажей двух вертолетов МИ-24, сбитых боевиками из ПЗРК неподалеку от села Карповка. В результате трагедии тогда погибли 5 украинских вертолетчиков: Сергей Руденко, Игорь Гришин, Руслан Плоходько, Александр Сабади, Николай Топчий. На месте падения вертолетов установлен мемориал, возле которого и состоялся митинг. 

Второе такое же мероприятие прошло 2 мая у памятного знака возле поселка Андреевка. Этот памятник увековечивает подвиг военнослужащих 95-й отдельной аэромобильной бригады Петра Коваленко и Сергея Панасюка. 

Самый ожесточенный бой произошел 5 мая на железнодорожном переезде под Семеновкой. Здесь двигавшиеся друг другу навстречу колонны украинских силовиков заставили отступить превосходящего личным составом  и вооружением противника. Это сражение и стало основой для создания короткометражного фильма «Семенівка. 5 травня». В нем участники того боя вспоминают его подробности. 

День первой убедительной победы стал днем вечной славы для трех защитников Славянска: командира сумского отдела СБУ "Альфа" подполковника Александра Анищенко, инструктора киевской "Альфы" майора Руслана Лужевского, прапорщик полка "Ягуар" Виктора Долинского. Рядом с их именами на памятнике высечены имена капитана ЦСО «А» СБУ Геннадия Биличенко и полковника ВСУ Тараса Сенюка, также погибших возле Семеновки. Каждого из героев участники митинга вспомнили поименно, почтив их подвиг минутой молчания. 

Завершающей фазой всех митингов стало традиционное возложение цветов к памятным знакам (на фото).

Напомним, что в результате боев за освобождение Славянска погибли 63 украинских военнослужащих. И поскольку самые тяжкие утраты силовики и добровольцы понесли в мае-июне, череда поминальных событий продолжится. 6 июня у мемориала «Скорбный ангел» пройдет очередной фестиваль воздушных змеев. 26 июня возле поселка Мирный состоится торжественное мероприятие на месте расположения блокпоста № 1. Сейчас здесь усилиями активистов и при поддержке райгосадминистрации завершается создание мемориального сквера.

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Комментарии к статье «О бое под Семеновкой сняли документальный фильм»

Документальный фильм о бое под Семеновкой, который произошел 5 мая 2014 года, сняли 26-минутный фильм. Кинопродукт был произведен по заказу Министерства информационной политики, при содействии пресс-службы Национальной гвардии Украины. Пока интернет-пользователи всего мира смотрели премьеру фильма-реконструкции, на землях Славянщины поминали погибших во время этого боя воинов АТО.

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О бое под Семеновкой сняли документальный фильм

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