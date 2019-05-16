Жители Райгородка готовы к протесту против асфальтобетонного производства

|16 мая 2019
|Просмотров: 352
|
После проведения двухмесячника по благоустройству на территории Славянского района все же остались нерешенные проблемы. Их обсуждение проходило на заседании районной коллегии, которое состоялось 15 мая.
По информации отдела ЖКХ и строительства Славянской РГА, с 18 марта по 18 мая на землях района в нормальное состояние приведены 490 тыс. кв. м придомовых территорий, расчищены 52,7 га скверов, созданы 0,5 га зеленых зон, высажены 762 дерева и 245 кустарников, отремонтирована 21 детская и спортивная площадки, благоустроены 26 братских могил, 13 памятных знаков погибшим воинам АТО и 29 кладбищ.
Качество уборки памятных мест прокомментировал председатель Славянского районного совета Константин Черников. Он констатировал, что возле некоторых мемориалов остался неубранный мусор и нескошенные сорняки. Он попросил глав местных советов не проводить торжественные митинги у полуразрушенных памятников. И тем более не выкладывать отчеты об этом в интернет, поскольку это дискредитирует саму суть таких мероприятий и демонстрирует их формальность.
Самым больным вопросом обсуждения стала тема обращения с твердыми бытовыми отходами. Как следует из доклада начальника отдела ЖКХ Андрея Матяшова (на фото), договора на вывоз бытового мусора заключили, в среднем, 66% жителей Славянского района. Для частного сектора показатель еще ниже – 62%. При этом Крестыщенский, Маяцкий и Долинский сельсоветы договоров с профильными коммунальными предприятиями вовсе не заключали, формат вывоза ТБО в них обозначен словом «самостоятельно».
Такой уровень охвата населения руководитель Славянской райгосадминистрации Евгений Данилюк расценил как результат неудовлетворительной работы местных органов власти. По его словам, отдельные жители района до сих пор твердят, что с утилизацией мусора они справляются сами. Органические отходы они компостируют, неорганические – сжигают, что категорически запрещено природоохранным законодательством. Между тем, обследование территории района специальной мониторинговой группой показало, что несанкционированные свалки образуются не только в ближайших посадках, но и в черте населенных пунктов.
Во время двухмесячника по благоустройству на территории района были ликвидированы 17 стихийных свалок, объем вывезенного мусора оценивается в 396 куб. м. Но и после этого озвученная проблема актуальности не утратила.
Некоторое разнообразие в тему загрязнения окружающей среды внес депутат районного совета Сергей Моховик, который сообщил, что жители пгт Райгородок уже сформировали инициативную группу по подготовке акции гражданского протеста. Основное требование людей заключается в запрете асфальтобетонного производства, выбросы которого загрязняют атмосферу. По словам депутата, к радикальным формам отстаивания этих требований жителей поселка побудило бездействие контролирующих и правоохранительных органов. Конкретная дата начала акции пока не оглашается.
16 мая 2019
• Славянск увековечат на 5 гривнях
• К монетизированной субсидии в октябре прибавятся и другие льготы
• Основные победители «Бюджета участия» определились. Будет ли «бонус» от горсовета?
• Славгорводоканал частично обесточат за долги
• Спасатели два часа тушили пожар на СлавТЭС
• Поезд «Константиновка-Одесса» временно изменит маршрут
• Последние звонки - 24 мая, выпускные - в конце июня
• Депутаты Славянска взялись наводить порядок в земельных отношениях
• Жители Райгородка готовы к протесту против асфальтобетонного производства
• Госпиталь для ветеранов войны обещают достроить к декабрю
• «Лесная сказка» будет работать в три смены
• Жители Славянска предлагают ввести единый дизайн-код города
• На Артема «накрыли» пункт продажи первитина
• В Краматорске задержали фальшивомонетчиков
• Задержан «охотник за металлом», разбиравший пешеходный мост
15 мая 2019
• Свитолина выбывает из топ-8, достижение Федерера, уход Феррера
• Чудо на «Энфилде» и подвиг «Тоттенхэма»
• Дзюдоисты Славянска с медалями вернулись из Сум
• ФК «Славянск» минимально уступил ФК «Покровск»
• «Авангард» - чемпион первой лиги по футзалу
8 мая 2019
• Перспективы далекие и близкие: как будут выглядеть зоны рекреации в Славянске
• Сколько Славянск потратит в 2019 году на образование и здравоохранение
• Мэр просит президента запретить игровые автоматы
• За контейнеры для ртутных ламп город пока не отвечает
• Закон об украинском языке предусматривает переходной период
• О бое под Семеновкой сняли документальный фильм
• Славянцы могут стать участниками международного лагеря, не выезжая из города
— 16 мая 2019 —
В связи с сооружением транспортного путепровода в Кропивницком, поезд №092/091 «Константиновка-Одесса» в период с 30 мая по 15 июня будет курсировать по другому маршруту. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».
— 16 мая 2019 —
В Славянске 2 июня состоится «Фестиваль семьи». Такое решение было принято на заседании организационного совета 13 мая. Мероприятие будет проведено по формату прошлого года. Тогда праздник получился масштабным и запоминающимся.
— 16 мая 2019 —
Праздник Последнего звонка во всех школах Славянска пройдет в пятницу, 24 мая. Об этом рассказала заместитель начальника гороо Марина Хохлова. Среди прочих, в нынешнем году они прозвенят для 1610 выпускников - 564-ти 11-классников и 1046 ученика 9 классов.
— 16 мая 2019 —
До конца года в Святогорске будет построен новый четырехэтажный корпус госпиталя для ветеранов войны. Из областного бюджета на строительство выделено 40 млн грн. Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» рассказал губернатор Донецкой области Александр Куць.
Приветствую, гость! Вход
16 мая 2019
• Славянск увековечат на 5 гривнях
• К монетизированной субсидии в октябре прибавятся и другие льготы
• Основные победители «Бюджета участия» определились. Будет ли «бонус» от горсовета?
• Славгорводоканал частично обесточат за долги
• Спасатели два часа тушили пожар на СлавТЭС
• Поезд «Константиновка-Одесса» временно изменит маршрут
• Последние звонки - 24 мая, выпускные - в конце июня
• Депутаты Славянска взялись наводить порядок в земельных отношениях
• Жители Райгородка готовы к протесту против асфальтобетонного производства
• Госпиталь для ветеранов войны обещают достроить к декабрю
• «Лесная сказка» будет работать в три смены
• Жители Славянска предлагают ввести единый дизайн-код города
• На Артема «накрыли» пункт продажи первитина
• В Краматорске задержали фальшивомонетчиков
• Задержан «охотник за металлом», разбиравший пешеходный мост
15 мая 2019
• Свитолина выбывает из топ-8, достижение Федерера, уход Феррера
• Чудо на «Энфилде» и подвиг «Тоттенхэма»
• Дзюдоисты Славянска с медалями вернулись из Сум
• ФК «Славянск» минимально уступил ФК «Покровск»
• «Авангард» - чемпион первой лиги по футзалу
8 мая 2019
• Перспективы далекие и близкие: как будут выглядеть зоны рекреации в Славянске
• Сколько Славянск потратит в 2019 году на образование и здравоохранение
• Мэр просит президента запретить игровые автоматы
• За контейнеры для ртутных ламп город пока не отвечает
• Закон об украинском языке предусматривает переходной период
• О бое под Семеновкой сняли документальный фильм
• Славянцы могут стать участниками международного лагеря, не выезжая из города
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Жители Райгородка готовы к протесту против асфальтобетонного производства»
После проведения двухмесячника по благоустройству на территории Славянского района все же остались нерешенные проблемы. Их обсуждение проходило на заседании районной коллегии, которое состоялось 15 мая.