Жители Райгородка готовы к протесту против асфальтобетонного производства

После проведения двухмесячника по благоустройству на территории Славянского района все же остались нерешенные проблемы. Их обсуждение проходило на заседании районной коллегии, которое состоялось 15 мая.

По информации отдела ЖКХ и строительства Славянской РГА, с 18 марта по 18 мая на землях района в нормальное состояние приведены 490 тыс. кв. м придомовых территорий, расчищены 52,7 га скверов, созданы 0,5 га зеленых зон, высажены 762 дерева и 245 кустарников, отремонтирована 21 детская и спортивная площадки, благоустроены 26 братских могил, 13 памятных знаков погибшим воинам АТО и 29 кладбищ.

Качество уборки памятных мест прокомментировал председатель Славянского районного совета Константин Черников. Он констатировал, что возле некоторых мемориалов остался неубранный мусор и нескошенные сорняки. Он попросил глав местных советов не проводить торжественные митинги у полуразрушенных памятников. И тем более не выкладывать отчеты об этом в интернет, поскольку это дискредитирует саму суть таких мероприятий и демонстрирует их формальность.

Самым больным вопросом обсуждения стала тема обращения с твердыми бытовыми отходами. Как следует из доклада начальника отдела ЖКХ Андрея Матяшова (на фото), договора на вывоз бытового мусора заключили, в среднем, 66% жителей Славянского района. Для частного сектора показатель еще ниже – 62%. При этом Крестыщенский, Маяцкий и Долинский сельсоветы договоров с профильными коммунальными предприятиями вовсе не заключали, формат вывоза ТБО в них обозначен словом «самостоятельно».

Такой уровень охвата населения руководитель Славянской райгосадминистрации Евгений Данилюк расценил как результат неудовлетворительной работы местных органов власти. По его словам, отдельные жители района до сих пор твердят, что с утилизацией мусора они справляются сами. Органические отходы они компостируют, неорганические – сжигают, что категорически запрещено природоохранным законодательством. Между тем, обследование территории района специальной мониторинговой группой показало, что несанкционированные свалки образуются не только в ближайших посадках, но и в черте населенных пунктов.

Во время двухмесячника по благоустройству на территории района были ликвидированы 17 стихийных свалок, объем вывезенного мусора оценивается в 396 куб. м. Но и после этого озвученная проблема актуальности не утратила.

Некоторое разнообразие в тему загрязнения окружающей среды внес депутат районного совета Сергей Моховик, который сообщил, что жители пгт Райгородок уже сформировали инициативную группу по подготовке акции гражданского протеста. Основное требование людей заключается в запрете асфальтобетонного производства, выбросы которого загрязняют атмосферу. По словам депутата, к радикальным формам отстаивания этих требований жителей поселка побудило бездействие контролирующих и правоохранительных органов. Конкретная дата начала акции пока не оглашается.