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Фотофакт

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Славянск ждет два шествия

Светлана Вьюниченко
16 мая 2019 Просмотров: 357 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Славянск, шествие в вышиванках, май, 2018 год.

В Славянске 2 июня состоится «Фестиваль семьи». Такое решение было принято на заседании организационного совета 13 мая. Мероприятие будет проведено по формату прошлого года. Тогда праздник получился масштабным и запоминающимся.

В этот раз организаторы обещают множество локаций, которые будут расположены на бульваре Пушкина и на спортивной площадке ООШ №12. Они начнут работу с 16:00. Изначально планировалось, что тематические площадки будут доступны уже с 14:00. Но из-за возможной жары время сдвинули. 

Как и в прошлом году, фестиваль начнется с торжественного «шествия счастливых семей». Оно стартует с Соборной площади, пройдет по улице Университетской, затем свернет на Васильевскую и выйдет на бульвар Пушкина. Формирование колонны запланировано на центральной площади в 15:00. 

Напомним, что девизом фестиваля является сохранение традиционных семейных ценностей. Среди его организаторов - местные власти, общественные, религиозные и спортивные объединения. 

Гораздо раньше, 16 мая, в городе состоится еще одно шествие. В этот день, в 18:00 начнется традиционный Парад вышиванок. 

Отметим, что изначально городские власти не планировали проводить официальное шествие в День вышиванки, который в этом году пришелся на 16 число. Однако в последний момент планы изменились. 

Всех желающих приглашают принять участие в параде. Сбор в 18:00 на Соборной площади. Форма одежды - соответствующая. 

Также на этот день запланирована работа фотозоны возле центральной библиотеки. Она откроется в 10:00. Посетителей библиотеки ждут  литературные, художественные и музыкально-хореографические мероприятия.

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Комментарии к статье «Славянск ждет два шествия»

В Славянске 2 июня состоится «Фестиваль семьи». Такое решение было принято на заседании организационного совета 13 мая. Мероприятие будет проведено по формату прошлого года. Тогда праздник получился масштабным и запоминающимся.

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