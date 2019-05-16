Славянск ждет два шествия

В Славянске 2 июня состоится «Фестиваль семьи». Такое решение было принято на заседании организационного совета 13 мая. Мероприятие будет проведено по формату прошлого года. Тогда праздник получился масштабным и запоминающимся.

В этот раз организаторы обещают множество локаций, которые будут расположены на бульваре Пушкина и на спортивной площадке ООШ №12. Они начнут работу с 16:00. Изначально планировалось, что тематические площадки будут доступны уже с 14:00. Но из-за возможной жары время сдвинули.

Как и в прошлом году, фестиваль начнется с торжественного «шествия счастливых семей». Оно стартует с Соборной площади, пройдет по улице Университетской, затем свернет на Васильевскую и выйдет на бульвар Пушкина. Формирование колонны запланировано на центральной площади в 15:00.

Напомним, что девизом фестиваля является сохранение традиционных семейных ценностей. Среди его организаторов - местные власти, общественные, религиозные и спортивные объединения.

Гораздо раньше, 16 мая, в городе состоится еще одно шествие. В этот день, в 18:00 начнется традиционный Парад вышиванок.

Отметим, что изначально городские власти не планировали проводить официальное шествие в День вышиванки, который в этом году пришелся на 16 число. Однако в последний момент планы изменились.

Всех желающих приглашают принять участие в параде. Сбор в 18:00 на Соборной площади. Форма одежды - соответствующая.

Также на этот день запланирована работа фотозоны возле центральной библиотеки. Она откроется в 10:00. Посетителей библиотеки ждут литературные, художественные и музыкально-хореографические мероприятия.