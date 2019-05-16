Поезд «Константиновка-Одесса» временно изменит маршрут

В связи с сооружением транспортного путепровода в Кропивницком, поезд №092/091 «Константиновка-Одесса» в период с 30 мая по 15 июня будет курсировать по другому маршруту. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».

Поезд будет следовать от Константиновки до Верховцево по действующему расписанию и маршруту, а дальше - по измененному маршруту и расписанию через Пятихатки, Кривой Рог, Тимково, Николаев, Колосовку. Ранее путь состава проходил через Знамянку, Кропивницкий, Помичную.

Обращаем внимание, что пассажиры, оформившие билеты до 6 мая включительно, в случае отказа от поездки до отправления поезда могут вернуть проездные документы в билетных кассах.