Электрочайник тогда и сейчас: история и эволюция полезного кухонного гаджета

|21 мая 2019
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Электрический чайник сегодня – это один из неотъемлемых атрибутов современной кухни. Этот кухонный гаджет настолько прочно «влился» в человеческую жизнь, что процесс кипячения воды без него уже кажется чем-то диковинным.
Среди всех преимуществ электрических чайников невозможно не отметить высокую эффективность, скорость закипания, экономичность и удобство в использовании. Разумеется, так было не всегда. Первые электрочайники не могли похвастаться даже половиной возможностей, доступных для современных моделей: они закипали гораздо медленнее, были менее безопасными и эргономичными.
Похоже, возможностью использования электрического прибора для кипячения жидкости человечество обязано именитой немецкой корпорации AEG, которая появилась на свет в далеком 1883 году. Это кажется невероятным, но именно она уже в конце XIX века выпустила первый чайник, работающий на базе ресурсов электросети.
Точная дата «рождения» первого электрочайника, к сожалению, неизвестна. В этом вопросе мнения несколько расходятся: некоторые источники утверждают, что уже в 1891 году был разработан первый электрический агрегат для кипячения жидкости, другие источники делают ставку на 1894 или же вовсе 1900 год.
Официальные исторические сведения свидетельствуют о том, что состоянием на середину 90-х годов позапрошлого века корпорация AEG активно работала над производством различных электрических бытовых приборов. Ассортиментный ряд состоял из 80 устройств для дома и кухни, среди которых со 100-процентной вероятностью был и электрочайник.
Первый электрочайник был большим и тяжелым, а элемент для нагревания жидкости находился под дном. В «базовую комплектацию» устройства входила небольшая электроплитка.
В последние несколько лет на рынке появились «умные» электрочайники, модели с трехступенчатой системой фильтрации воды, устройства, способные продолжительное время поддерживать температуру воды на определенном уровне. Похоже, на этом история электрочайников не заканчивается – в будущем их точно ожидают интересные изменения.
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Электрический чайник сегодня – это один из неотъемлемых атрибутов современной кухни. Этот кухонный гаджет настолько прочно «влился» в человеческую жизнь, что процесс кипячения воды без него уже кажется чем-то диковинным.