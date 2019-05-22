Официальное трудоустройство в Венгрии

В настоящее время в Венгрии дефицит рабочих различных сфер. Это объясняется тем, что молодые люди покидают страну и отправляются на запад Европы. Эта информация прозвучала из уст министра экономики Варга. Он предлагает сделать процедуру трудоустройства более лояльной. Это касается жителей соседних стран, которые не входят в состав ЕС.

В первую очередь такую возможность хотят предоставить тем гражданам, которым близки венгерские морально-этические ценности и культурный подход. Венгрия планирует взять пример с Польши и Чехии, где сейчас много людей из ближних государств работают официально. Что касательно Венгрии, то в настоящее время актуальными являются пятьдесят тысяч предложений по трудоустройству.

В стране дефицит работников в области автотранспортных перевозок, инженерных технологий, бухгалтерии, медицины, программного обеспечения. Что касается медицинских работников, то примерно триста тысяч пациентов не могут подписать договор с семейным врачом. Так что работа в венгрии актуальная для многих.

Несмотря на такое количество предложений по вакансиям, новость об упрощении официального трудоустройства не очень впечатляет по ряду причин. Что касается жителей, которые проживают на пограничных территориях, то они и так посещают страну беспрепятственно уже много лет. Причем не только для развлечений, но с целью ведения профессиональной деятельности. Остальных работа в Венгрии вряд ли сможет заинтересовать по нескольким веским причинам:

сложность в преодолении языкового барьера. Славянам лучше ездить в Польшу или Чехию, ведь эти языки относятся к славянским, их легче воспринимать и понимать. Поэтому проще проходить адаптационный период;

венгры не отличаются гостеприимностью. Иностранцев, мягко говоря, не любят. Венгрия категорически отказалась принять беженцев. В связи с этим поступило предложение исключить ее из союза европейских стран;

главной причиной можно назвать то, что заработная плата ниже, чем в большинстве стран Европы. Заработать можно примерно столько, сколько и в Польше.

В связи с вышеупомянутыми причинами Венгрия не очень перспективна в плане трудоустройства. Хотя она может послужить отличным примером для других государств. Упрощенная система въезда в Венгрию и лояльность к гражданам, которые приехали официально трудоустраиваться, поможет стране заполнить свободные и очень востребованные на сегодняшний день вакансии.

Какая заработная плата в Венгрии

К примеру, работая на частное лицо горничной или садовником, за 4 часа есть возможность получить 20-30 евро. Если посчитать, то за пять рабочих неполных дней в неделю можно заработать 100-150 евро. Это не очень много. При этом услуги садовника или горничной не нужны столь часто. Для того чтобы получать больше, необходимо будет искать дополнительный заработок.

Например, швея, отработав в неделю 40 часов, может рассчитывать на вознаграждение в размере до 1000 евро в месяц. Можно хорошо заработать, работая на стройке. Вознаграждение за такую деятельность – около 2000 евро. Однако стоит учитывать, что работать придется больше 40 часов в неделю.