От «никогда снова» до «можем повторить»: как воспринимают опыт Второй мировой в разных странах

Вторая половина месяца оставила позади майские праздники. В Украине общество учится соединять в сознании День Победы с Днем памяти и примирения, осваивая уроки, не выученные на протяжении семи десятков лет. В России отбушевало то, для чего придумали специальный термин: «победобесие».

Самое время посмотреть, как воспринимают 8-9 мая в разных странах мира. И главное - как рассказывают детям об уроках тех далеких лет.

Во Франции, Польше, Италии и Германии 8 мая отмечают День памяти и примирения. Это государственный праздник, но рабочий день. В Сербии это рабочий день, но отмечается как государственный праздник с названием День Победы 9 мая. В Венгрии, Турции, Испании, Португалии, Хорватии, Японии, Болгарии этот праздник вообще не отмечается.

Бельгия: каждый почувствует себя сержантом Янссеном

Официального праздника ни 8-го, ни 9 мая в Бельгии нет. 11 ноября здесь отмечают День перемирия, когда поминают всех воинов, павших в Первой и Второй мировых войнах. Однако старшеклассникам в королевстве очень доходчиво объясняют, что такое война, и какую цену за него заплатила маленькая страна.

В один из майских дней для старшеклассников местных школ устраивают День памяти. 16-18-летних подростков вывозят туда, где когда-то шли бои. У детей забирают все гаджеты, переодевают в военную форму времен Второй мировой, выдают рацию, вещмешки и оружие. Класс превращается во взвод, который оборонял именно эту деревню. Каждому на шею вешают опознавательный флаер. Кто-то становится сержантом Янссеном, кто-то рядовым Ван Молем. Имена - настоящие, именно так и звали защитников.

До самой деревни подростков не довозят, высаживают в 15 км. Со всем снаряжением ватага топает по жаре 2-3 часа. Оружие, которое не так много весит поначалу, становится очень тяжелым. Рюкзак натирает плечи. Хочется бросить тяжеленные вещмешки и полежать. Хочется поболтать, подурачиться, а нельзя. Тот, кому досталось быть сержантом, должен сдерживать одноклассников и держать строй.

Когда доходят до места, командир-преподаватель начинает выкрикивать по именам. «Рядовой Ван Моль! Когда взвод дошел до этого места, рядовой подорвался на мине. Рядовой Стевенс! В этом месте был ранен в бедро и истек кровью, потому что помощь не подоспела».

А потом дети доходят до местного кладбища. И видят стройные могильные камни, под которыми лежат те, чьи «опознавалки» у них на шее. Старшеклассники наглядно понимают, что из двух десятков таких же, как они, 18-летних салаг, в живых осталось только двое.

А песен «Хотят ли бельгийцы войны» там нет. И лозунга «деды воевали» - тоже.

Германия: «Поезд воспоминаний»

Германия официально отмечает 8 мая как День освобождения от нацизма. Поскольку это - не выходной, учителя в школах объясняют юным немцам: «Наши деды, а потом и родители два раза наступили на одни и те же грабли. Начали войны, которые принесли только слезы и страдания. И победителям, и побежденным…»

Впрочем, о Второй мировой молодежь Германии знает не только из школьной программы. С 2007 года по отстроенной, блестящей, отмытой Германии ходит странный поезд. Старый, маленький, с паровозом, состоит всего из двух вагонов. И машинист - как-будто вышел из 1940-х. На таких поездах во время войны по всей Европе собирали детей - еврейских, цыганских, от смешанных браков, больных малышей. Они не были нужны элитной арийской нации. Потом их везли в Польшу. В Освенцим, по-немецки он называется Аушвиц.

Эта акция называется «Поезд воспоминаний». Когда поезд приходит в город, к нему ведут учеников немецких школ.

Вот ящик маленькой Габи. В нем кукла, шапочка, детские вилы для сена, шарфик. Его хозяйка не вернулась из Освенцима. Вот список мюнхенских детей, подлежащих депортации; приказы об отправке; игрушки погибшего малыша в маленьком красном сундучке; стихи юной Сельмы. Простые строчки: «Я хочу любить, я хочу смеяться, я хочу ненавидеть, я хочу быть свободной, дышать и кричать, я хочу обнимать небо… Я хочу жить. Не хочу умирать. Нет… Нет…». Письмо маленькой Анны. Она писала его для подружки прямо из поезда. «Похоже, с нами случилось, что-то нехорошее. Поезд какой-то неправильный. Солдаты почему-то недоброжелательные. И посадили нас так, что почти нечем дышать. Не знаю, дойдет ли это письмо до тебя. Сейчас я брошу его в окошко. Я все равно надеюсь, что мы скоро увидимся».

В одном из отсеков мемориала на колесах – карта Европы. На ней - фотографии маленьких уроженцев стран, сожженных, убитых, пропавших без вести.

Немцы помнят о своей вине и хотят, чтобы об этом не забывали их дети и внуки.

США: Для американцев День поминовения ассоциируется с началом лета

Поскольку для Соединенных Штатов Америки Вторая мировая закончилась не в начале мая, а в середине августа 1945 года, с капитуляцией Японии, то 8 мая здесь отмечают как День окончания Второй мировой войны в Европе. Массовых торжеств в этот день не проводят, лишь в Вашингтоне воевавшие на европейском фронте ветераны ежегодно возлагают цветы к Национальному мемориалу героев Второй мировой войны. Более значимым для американцев является День памяти (поминовения), отмечаемый в последний понедельник мая. Праздник зародился еще в позапрошлом веке, с 1971 года он приобрел статус национального.

В этот день жители США вспоминают военнослужащих, погибших или пропавших без вести в вооруженных конфликтах, в которых участвовала страна за всю свою историю. Во многих городах в этот день проходят парады и концерты. Военная техника на парадах используется только в ретро-варианте, без «бряцания оружием» и массового ликования. Эти мероприятия организовываются в таком формате, чтобы напоминание о войне воспринималось, как урок истории.

В День поминовения американцы традиционно посещают кладбища, где украшают цветами и флагами могилы погибших военных. С 1970-х годов праздник приобрел более широкое толкование - кроме военнослужащих, люди поминают всех умерших родственников. Так как на государственном уровне этот день объявлен выходным, большинство американцев воспринимают его, как начало лета и проводят семьей на природе.

К теме военной истории относится и другой национальный праздник США – День ветеранов, который отмечается 11 ноября. Изначально он посвящался окончанию Первой мировой войны, но позже стал днем чествования ветеранов всех войн. Празднование сопровождается парадами и встречами с участниками боевых действий. Этот день также объявлен выходным.

Япония: Хиросима, капитуляция, раскаяние

В Японии, воевавшей с союзниками по антигитлеровской коалиции до сентября 1945 года, окончание Второй мировой войны связано не только с большими жертвами, но и с поражением. О капитуляции Японии император Хирохито объявил 15 августа, и именно эта дата считается в Стране восходящего солнца Днем памяти окончания Второй мировой войны. Главное тематическое событие этого дня проходит в Токио, с участием императорской семьи, премьер-министра и других первых лиц государства. В ходе церемонии правительство Японии традиционно выражает глубокое раскаяние за войну и обещает сделать все, чтобы это впредь не повторилось. Торжественная церемония проходит также в храме Ясукуни, где хранятся списки погибших в разных войнах японских солдат. Так как отдельные специалисты связывают этот храм с историей японско-имперского милитаризма, отношение мира к этому фрагменту программы неоднозначно.

Напрямую привязанными к концу Второй мировой войны датами считаются в Японии 6 и 9 августа 1945 года – дни ядерной бомбардировки городов Хиросима и Нагасаки. В эти дни японцы возлагают цветы к тематическим мемориалам и поминают жертв атомных ударов. Мероприятия проходят скромно, без пафоса и пышных церемоний. Кроме того, 6 августа приобрел и мировое значение – как Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия.