Зачем мэр Славянска ездил в Грузию

В мае текущего года мэр Славянска Вадим Лях посетил Грузию. Как оказалось, ездил он туда для участия в международной конференции по выполнению резолюции совета безопасности ООН в отношении женщин, мира и безопасности. Украинская делегация состояла из городских голов и руководителей ОТГ трех областей - Донецкой, Луганской и Запорожской.

Основной темой стала безопасность женщин в зонах вооруженных конфликтов и общее гендерное равенство.

- Что касается вооруженного конфликта, то ситуации в наших странах очень похожи. А вот с препятствованием гендерному насилию в Украине дело обстоит лучше. Открытый в Славянске приют для женщин, оказавшихся в трудной ситуации, к счастью, часто бывает невостребованным. Подобные грузинские приюты никогда не пустуют. Возможно, темперамент другой, - рассказал славянский градоначальник.

Конференция наглядно показала, что гендерная политика должна охватывать и чисто житейские вопросы. Например, плитка, которую укладывают в центре Славянска - гладкая. Это сделано специально, чтобы женщины не ломали каблуки. Тренажеры, которые будут устанавливать на стадионах, должны учитывать и особенности женской анатомии.

- Таких, казалось бы, мелочей набирается очень много. Поэтому планируем создать при горсовете гендерный комитет. Таким образом женщины смогут влиять на решения, которые принимают органы власти, - говорит Вадим Лях.

Побывал мэр и на грузинской линии разграничения недалеко от Гори. Для руководителей из Донецкой и Луганской областей этот опыт стал также полезен.

- В целом, рядовые граждане Грузии не так много знают о ситуации на Донбассе. Думаю, что это недоработка со стороны Украины, которая не обеспечивает надлежащую информационную политику, - считает славянский градоначальник.

Интересным для славянского мэра оказался и опыт грузинских виноделов. Когда страна потеряла рынки сбыта в России, вино стали экспортировать в ЕС. Но дело не пошло - европейцев не устраивало постсоветское качество. Тогда заводы начали закупать новое оборудование и модернизировать процесс. В итоге сейчас грузинские вина продаются по всей Европе и не уступают по качеству французским. Не уступают и в цене.

- Остались предприятия, которые работают по-старинке. Их вина стоят намного дешевле, но и вкус у них совсем другой. В основном, они идут для внутреннего употребления. Вероятно, они же экспортируются и к нам, - говорит славянский голова.

Кроме того, Вадим Лях увидел, как много внимания соседняя страна уделяет развитию туризма. И это тоже стало возможностью перенять опыт.