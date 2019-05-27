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Фотофакт

Традиции и современность

Двери Папа Карло – качество и стиль в каждой детали

Татьяна Ковалева
27 мая 2019 Просмотров: 311 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Фабрика межкомнатных дверей Папа Карло является одним из лидеров украинского рынка. Двери от этого бренда отличаются не только высоким качеством, но и продуманным оригинальным дизайном.

Среди ассортимента компании двери в дом с легкостью подберет как ценитель элегантной классики, так и почитатель суперсовременных изделий с металлическими молдингами вставками крашеного стекла.

Все модели производителя разбиты на коллекции по стилям и вариантам покрытия. Есть среди представленных полотен как модели эконом класса, так и модели премиум класса, облицованные натуральным шпоном твердых пород древесины.

Если вы желаете купить максимально выгодно и с комфортом, предлагаем вам заглянуть на сайт https://dvernoyolimp.com.ua/mezhkomnatnyie-dveri/dveri-papa-karlo/ или в салоны сети компании Дверной Олимп, которая уже длительное время является официальным партнером фабрики-производителя. Длительное сотрудничество позволяет нам гарантировать высокое качество продукции, оптимальные цены и выполнение всех предоставленных гарантий.

Рассмотрим подробнее каждую из коллекций фабрики:

  • Optima. Наиболее бюджетная коллекция. Дверные полотна этой серии имеют сборную конструкцию. В основе которой лежит переклеенный массив хвойных пород древесины. Для дополнительной жесткости полотно перед облицовкой покрывают слоем МДФ. Для декора и пользуется синтетическая пленка Touchline с имитацией структуры и цвета натурального дерева. Она надежно защищает двери от влаги и перепадов температуры и отличается неприхотливостью в уходе.
  • Millenium. В данной коллекции представлены модели современного дизайна, декорированные стеклянными вставками различных цветов и металлическими молдингами. Палитра включает в себя самые популярные среди потребителей оттенки. Для облицовки производитель использует экошпон - искусственный многослойный материал на основе полипропилена, который отличается высокой схожестью с натуральным шпоном, как визуальной, так и тактильной.
  • Cosmopolitan. Эта коллекция также выполнена в современном стиле, однако в качестве финишного покрытия используется натуральный шпон «Файн-лайн», который изготавливают из быстрорастущих сортов древесины. Он отличается более равномерным рисунком и структурой, что позволяет избежать эффекта разнотона и большого отличия между несколькими полотнами. Для защиты шпона от повреждений его дополнительно покрывают несколькими слоями полиуретанового лака.
  • Art Deco. Состоит из девяти моделей классического стиля, как глухих, так и остекленных. Стекло представлено в трёх вариантах на выбор. В качестве покрытия используются высококачественные лакокрасочные материалы. Цвет краски можно выбрать из палитры RAL, представленной компанией.
  • Classic. Стиль дверных полотен ясен из названия - это классические филенчатые модели, декорированные стеклянными вставками. Двери этой серии выполняются только под заказ, вниманию клиента предлагается свыше 20 цветовых вариантов натурального шпона дуба и ясеня. Данная коллекция комплектуется наличниками с фрезеровками, а также несколькими вариантами порталов, розетками и декоративными элементами, которые позволяют придать дверному проему законченный вид.
  • Elegance. Дверные полотна щитового типа в натуральном покрытии. Декорируются вставками непрозрачного стекла и алюминиевыми молдингами. Могут устанавливаться как с классическим дверным коробом, так и со скрытым, что позволит создать видимость отсутствия двери в помещении.
  • Plato. Стильные ультрасовременные модели, которые будут гармоничным дополнением к интерьеру в современных стилях. Оригинальные комбинации стеклянных и металлических элементов придают моделям необходимую выразительность и привлекательный внешний вид. В качестве материала для облицовки в данной коллекции используется экошпон Renolit.
  • I-doors. Двери этой серии поставляются только с коробами скрытого монтажа. Полотна без облицовки, покрыты грунтовкой, которая позволяет с легкостью декорировать двери на свое усмотрение, будь то окрашивание в основной цвет стен, нанесение обоев или декоративной штукатурки.

Что нужно знать о дверях Папа Карло перед покупкой

Среди представленного разнообразия в наличии на складе можно найти только полотна коллекции Оптима и наиболее популярные модели Миллениум. Все остальные варианты необходимо заказывать индивидуально и ждать от нескольких недель до двух месяцев, в зависимости от модели.

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Комментарии к статье «Двери Папа Карло – качество и стиль в каждой детали»

Фабрика межкомнатных дверей Папа Карло является одним из лидеров украинского рынка. Двери от этого бренда отличаются не только высоким качеством, но и продуманным оригинальным дизайном.

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