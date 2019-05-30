Сколько стоит талантливый ребенок в Славянске

С тем, что ребенком нужно заниматься, не спорит никто. Психологи и педагоги наперебой рассказывают, как благотворно сказываются на растущем организме дополнительные занятия творчеством, спортом или прикладным искусством. Задача родителей - выбрать, заинтересовать и оплатить. Во сколько обойдется гармоническое развитие чада в Славянске, мы попытались выяснить накануне Дня защиты детей.

Танцы: избавят от сложностей переходного возраста

Жительница Славянска Марина Григоренко, мама 12-летнего танцора, признается, что в их семье творческое развитие ребенка - существенная часть расходов.

- Сын занимается танцами с 5 лет. Поэтому с высоты своего опыта могу сказать: это требует и денег, и нервов и наличия свободного времени.

Первая статья расходов - плата за уроки. Обычно она составляет 320 грн в месяц. К этой сумме следует прибавить оплату дополнительных индивидуальных занятий с тренером - от 100 до 120 грн за академический час с пары. Таких занятий, если подходить к подготовке серьезно, понадобится не менее двух в неделю.

Занятия танцами не имеют смысла, если ребенка не вывозить на соревнования.

Поездка требует взноса за участие, как правило, от 200 до 300 грн. Отдель но оплачивается вход родителей в зал. «Билет» на одного стоит от 100 до 200 гривен. То есть, если выступление ребенка хотят посмотреть и мама, и папа, сумму придется удвоить. Сюда плюсуются дорожные расходы. Они зависят от дальности маршрута. Поскольку выезд, в лучшем случае, занимает один день, ребенка и маму нужно кормить - это дополнительные траты. Если планируется ночевка, ее оплачивают дополнительно.

Тренеры настойчиво советуют вывозить перспективных детей на международные конкурсы. Такие поездки дают бесценный опыт и помогают точно определить уровень подготовки, потому что при международном судействе обычно нет «подпаркетных игр», которые часто случаются в любой отдельно взятой стране. Стоит ли говорить, что выезд за границу требует серьезных финансовых вложений. Несколько облегчает финансирование тот факт, что родителям ехать не обязательно. Обычно детский «десант» сопровождают тренеры.

Отдельной графой идут расходы на танцевальные костюмы.

- Каждая деталь костюма нам обходится приблизительно в 650 грн. Отдельно нужны рубашка и брюки на стандарт и такой же набор на «латину». У сына пока небольшая нога, поэтому туфли купили за 850 грн. Ребенок растет, переходит в новую категорию, поэтому на следующий год понадобится две пары обуви - одна для репетиций, другая для выступлений, - говорит Марина.

Родителям девочек наряды обходятся дороже. Цена платья б/у стартует от 3 тыс. Платьев понадобится на год минимум два. Та же история с босоножками. У девочек они приходят в негодность быстрее, чем у мальчиков. В сбитой обуви на конкурс не поедешь. Поэтому для выступлений покупается отдельная пара. Цена, как и у мальчиков, - от 850 грн.

Если у мамы есть парикмахерские способности, она может сэкономить на оплате причесок. Например, в Киеве на соревнованиях услуги мастера для мальчиков оценивались в 300 грн. У девочек цена зависела от длины волос.

Мнение специалиста.

Президент краматорского танцевального клуба «Серпантин» Григорий Скаженик уверен, что занятия танцами необходимы каждому ребенку.

Конечно, если подходить к занятиям серьезно, - это недешевое увлечение. Но это инвестиция в будущее. Танцы открывают перед ребенком особый мир, они дают не просто хорошую физическую подготовку и осанку. С детства вращаясь в среде ухоженных, красивых сверстников, в будущем подросток вряд ли свяжется с плохой компанией. Мальчики и девочки, занимающиеся танцами, обычно легче переживают сложности переходного возраста, у них нет проблем в общении с противоположным полом.

К сожалению, констатирует Григорий Скаженик, финансовый вопрос слишком часто является преградой к продолжению занятий. Чтобы заинтересовать ребенка, заставить заниматься, он должен почувствовать вкус побед. А это возможно лишь при отличной подготовке, частых выездах, хороших костюмах. При этом все расходы ложатся на плечи родителей. Тренер смог припомнить лишь единичные случаи, когда юным танцорам, даже самым перспективным, помогали спонсоры.

По мнению специалистов, оптимальный возраст для начала занятий – 4-6 лет.

cпорт: подарит здоровье и уверенность в себе

Одним из самых популярных видов спорта в Славянске является борьба. Сын Оксаны Дибровы уже 5 лет занимается дзюдо. До этого два года ходил на греко-римскую борьбу. По подсчетам мамы, в среднем, это увлечение обходится семье около 1 тысячи грн ежемесячно.

Оплата секции составляет 400 грн в месяц. Остальные расходы - поездки на соревнования.

- Без них не будет ни достижений, ни профессионального роста. По сути, нужно ездить хотя бы дважды в месяц, но у нас, к сожалению, получается реже, - говорит Оксана.

Цена поездки зависит от ее дальности. Часто родители оплачивают только стартовый взнос за участие, как правило, это 100 грн. Деньги на проезд за счет спонсоров находят тренеры. Если планируется поездка за счет родителей, ее цена зависит от дальности. В основном, говорит Оксана, дети ездят по области, это не очень дорого.

- Если поездка занимает весь день, нужно дать деньги на питание. Ночевка предполагает дополнительные расходы. Но детвору стараются разместить в общежитиях учебных заведений, поэтому речь не идет о неподъемных суммах, - говорит мама спортсмена.

Сын Оксаны Дибровы пока не ездил на соревнования за границу. Хотя такие поездки очень желательны. Без участия в международных чемпионатах у спортсмена нет будущего. По словам других родителей Оксана называет такие цифры.

- Цена поездки каждый раз бывает разная. Например, в этот заезд принимающая сторона сняла гостиницу за 45 евро в день, а в следующий - за 60 евро. А селиться в другом отеле нельзя. Плюс цена проезда, деньги на питание и карманные расходы. Такие поездки нужны хотя бы раз в год. Но мы пока это не рассматриваем.

Кроме этого, определенную сумму нужно потратить на экипировку спортсмена. Хорошее кимоно, по словам родителей, обходится в 2,5 тыс. грн. Хотя для новичка можно купить кимоно за 500-800 грн.

- Оно будет тонким и не таким удобным, но тратить лишние деньги, пока ребенок не определился с выбором увлечения, по-моему, не стоит, - говорит Оксана. - Поскольку дети растут, кимоно приходится менять один раз в два года.

Хорошая новость: по словам родителей, на соревнованиях за качество кимоно баллы не снижают. А поскольку на татами борцы выходят босиком, на специальную обувь тратиться не придется.

Мнение специалиста.

Руководитель ОО «Спортивный клуб по рукопашному бою «Беркут» Игорь Чеченов считает, что любой вид спорта, где есть движение, физически развивает ребенка и укрепляет его иммунную систему.

- Контактный спорт приучает к дисциплине, порядку, собранности. В дальнейшем эти качества очень пригодятся в жизни. На уроках физкультуры сейчас настолько щадящие нормативы, что говорить о физическом развитии даже не приходится. В итоге детям оказывается медвежья услуга: и так ослабленные, они становятся еще слабее, - говорит тренер.

Кроме того, спортсмены - это каста. Они много ездят, расширяют свой кругозор, у них широкий круг общения. Как правило, такие ребята уверены в себе и пользуются авторитетом среди сверстников.

Игорь Чеченов называет профессиональный спорт дорогим удовольствием. К сожалению, часто на местах развитие той или иной спортивной дисциплины зависит от определенных чиновников. Кому-то из тренеров удается «выбить» деньги на поездки, кому-то везет меньше.

- Однако без поездок на соревнования спортсмену не обойтись. Соревнования - это экзамен. Причем, как для спортсмена, так и для его тренера. Только на соревнованиях я могу увидеть свои недоработки, понять, где нужно «поднажать», - говорит тренер.

Что касается оплаты, без которой не обойтись, в клубе рукопашного боя действует индивидуальный подход. Тренер уверен, что главное - желание заниматься. Остальные проблемы решаемы.

По мнению специалистов, оптимальный возраст для начала занятий контактными видами спорта: мальчики – 6-8 лет, девочки – 8-9 лет. Однако Игорь Чеченов называет это субъективным мнением. По его словам. начать никогда не рано и никогда не поздно.

Вокал: путь к блестящей карьере

О том, что дочь хорошо поет, и на это нужно обратить внимание, Анжеле Щекиной сказала музработник в детском саду. Но серьезно заниматься вокалом, девочка начала, когда пошла в школу.

- Сейчас дочке 10 лет. Я не думаю, что в будущем пение станет ее профессией. Пока мы занимаемся им в порядке хобби.

По подсчетам Анжелы, вокальные занятия обходятся их семье гораздо дешевле танцев, которыми ребенок занимался до 8 лет. Но финансовых затрат требуют и они. Несомненным плюсом является наличие хореографической подготовки. Хотя, конечно, в танцевальном клубе она сильнее.

- Цена костюма для выступлений сравнима с танцевальной. В год нужна пара нарядов. На это уходит до 5 тыс. грн. Иногда отдельные детали костюма могут пригодиться в следующем сезоне, - говорит женщина.

Для выступлений на концертах и конкурсах необходимы качественные студийные записи песен. Минимально их должно быть 5, но лучше в два раза больше. Однако это - не статья расходов. Родители признаются, что для начинающих вокалистов «минусовку» (музыка без голоса певца) можно бесплатно скачать в интернете.

- Затрат требуют и поездки на конкурсы, - рассказывает Анжела. - По большому счету, они не дают ничего, кроме грамот. Но главное не это, а моральное удовлетворение и уверенность в своих силах, которые получает ребенок.

Участие во всех конкурсах начинается со вступительного взноса. Он небольшой. Но также потребуются расходы на дорогу, питание и проживание.

- Мы выезжаем на конкурс один раз в год, - говорит Анжела, - но по-хорошему, нужно это делать гораздо чаще. Дочка просит: давай поедем на фестиваль, давай поучаствуем в шоу, но у меня не всегда есть такая возможность. Зато мы стараемся участвовать в городских мероприятиях, это бесплатно.

Родители вокалистов рассказывают, что через 5 лет занятий вложенные деньги начинают потихоньку «отбиваться»: подросшие певцы могут получать небольшую зарплату за выступления, иногда их приглашают за деньги выступать в кафе и частных вечеринках. Впрочем, разрешение на такие выступления дают своим детям-подросткам далеко не все взрослые.

- Если ребенок «болеет» сценой или у мамы есть на этот счет амбиции, вокал - именно то занятие, которое нужно. Ведь даже в Славянске есть немало примеров, когда дети пробивали голосом дорогу в жизни, - считает Анжела.

Мнение специалиста.

Руководитель славянского образцового театра песни «Фейерверк» Елена Резник уверена, что занятия вокалом дают ребенку эстетическое развитие и отвлекают от влияния улицы. Поющие дети не курят и обычно являются любимцами компаний, поскольку своим появлением могут обеспечить бесплатное развлечение.

Дипломы, полученные на конкурсах, при поступлении в профильное учебное заведение являются залогом скидки при оплате на платное отделение и бонусом для зачисление на бесплатное. Ребята, имея подготовку и хорошие вокальные данные могут легко найти работу и даже задуматься о сольной карьере, - говорит Елена Резник.

Она подтверждает, что тяжесть финансовых нагрузок ложится на плечи родителей юного дарования. Но в Славянске талантливому ребенку всегда пойдут навстречу. Вплоть до того, что будут заниматься на бесплатной основе.

Если же занятия нужны в порядке хобби - можно обойтись участием в «клубных» концертах и не ездить на конкурсы.

Обучение в «Фейерверке» длится 7 лет. По мнению специалиста, начинать занятия также лучше с семилетнего возраста. Но это - очень индивидуально.