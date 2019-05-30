На выходные славянцев ожидает насыщенная культурная программа

|30 мая 2019
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Грядущий уикэнд в Славянске обещает быть наполнен разнообразными публичными мероприятиями. Предлагаем познакомиться с их программой и выбрать для себя наиболее интересные события.
Самое яркое и массовое действо ожидается в воскресенье, 2 июня. В этот день, по инициативе общественных и религиозных организаций, в городе пройдет второй городской «Фестиваль семьи». Фестиваль стартует с центральной площади, где в 15:00 будет сформирована колонна участников. Маршрут «семейного шествия» проляжет от Соборной площади до бульвара Пушкина, на котором будет развернуто более 20 разнообразных локаций. В программе запланированы выставки, фотозоны, спортивные и культурные мероприятия. С 16:00 на площадке перед ООШ №12 начнется концерт творческих коллективов. На протяжении всего фестиваля будут работать пункты выездной торговли. Продажа и распитие алкогольных напитков в зоне проведения мероприятия запрещена.
Организаторы приглашают жителей города прийти на праздник всей семьей, чтобы весело провести время и получить незабываемые впечатления.
В этот же день, 2 июня, на летней эстрадной площадке парка «Шелковичный», с 12:00 до 19:00 будет проходить фестиваль альтернативного творчества «32-е мая», посвященный памяти музыканта, фотографа, общественного деятеля и зачинателя городской традиции «квартирников» и «природников» Олега Фрица. В ходе фестиваля будут работать мастер-классы для детей, художественная- и фотовыставки.
Кроме того, на сцене летней эстрады запланировано выступление городских и приезжих рок-музыкантов, а также поэтов-любителей. Вход свободный.
Свою дозу эмоций смогут получить на выходных и приверженцы пауэрлифтинга. В субботу, 1 июня, в честь Всемирного дня защиты детей возле центральной сцены Соборной площади состоится традиционное соревнование тяжелоатлетов по жиму лежа, участие в котором смогут принять все желающие. Начало мероприятия – 14:00.
Также в субботний вечер, с 19:00 до 21:00, по инициативе городского руководства на пересечении улиц Университетской и Шевченко пройдет открытый фестиваль уличной культуры «Арт-улица». Программа мероприятия состоит из концерта лучших творческих коллективов города. Параллельно с этим будет работать выставка-ярмарка художников и мастеров народного творчества Славянщины.
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30 мая 2019
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• Славянск вернул ЕС деньги за общежития. И остался должен
• В центре Славянска появится еще одна рекреационная площадка
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• На ул. Свободы - новые зеленые зоны, а на Батюка пока нет
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• В Славянске закрыли шесть «национальных лотерей»
• Славянская прокуратура взялась за асфальто-бетонные заводы в Райгородке
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• Украинское дерби на кортах Парижа не состоялось
• Дубль «Баварии» и слезы Де Росси
• Две победы на старте сборной Украины и выход в 1/8 финала
• Финляндия – чемпион мира по хоккею
• Даяна Ястремская завоевала титул в Страсбурге
• Данил Синицкий – чемпион Украины, Ярослав Косица – серебряный призер
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• Город начал проверку в водоканале и обещает репрессии должникам
• Славянцам предлагают оздоровить детей в лагерях по программе частичной компенсации
• Климат диктует: какие культуры сеют в Славянском районе
• Зачем мэр Славянска ездил в Грузию
• Выходной для нас - всегда праздник
• На генплан нужно 7 миллионов
• Претендентам на работу в Славянской РГА не хватает квалификации
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Грядущий уикэнд в Славянске обещает быть наполнен разнообразными публичными мероприятиями. Предлагаем познакомиться с их программой и выбрать для себя наиболее интересные события.