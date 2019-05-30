На выходные славянцев ожидает насыщенная культурная программа

Грядущий уикэнд в Славянске обещает быть наполнен разнообразными публичными мероприятиями. Предлагаем познакомиться с их программой и выбрать для себя наиболее интересные события.

Воскресный дивертисмент…

Самое яркое и массовое действо ожидается в воскресенье, 2 июня. В этот день, по инициативе общественных и религиозных организаций, в городе пройдет второй городской «Фестиваль семьи». Фестиваль стартует с центральной площади, где в 15:00 будет сформирована колонна участников. Маршрут «семейного шествия» проляжет от Соборной площади до бульвара Пушкина, на котором будет развернуто более 20 разнообразных локаций. В программе запланированы выставки, фотозоны, спортивные и культурные мероприятия. С 16:00 на площадке перед ООШ №12 начнется концерт творческих коллективов. На протяжении всего фестиваля будут работать пункты выездной торговли. Продажа и распитие алкогольных напитков в зоне проведения мероприятия запрещена.

Организаторы приглашают жителей города прийти на праздник всей семьей, чтобы весело провести время и получить незабываемые впечатления.

В этот же день, 2 июня, на летней эстрадной площадке парка «Шелковичный», с 12:00 до 19:00 будет проходить фестиваль альтернативного творчества «32-е мая», посвященный памяти музыканта, фотографа, общественного деятеля и зачинателя городской традиции «квартирников» и «природников» Олега Фрица. В ходе фестиваля будут работать мастер-классы для детей, художественная- и фотовыставки.

Кроме того, на сцене летней эстрады запланировано выступление городских и приезжих рок-музыкантов, а также поэтов-любителей. Вход свободный.

… и субботняя «разминка»

Свою дозу эмоций смогут получить на выходных и приверженцы пауэрлифтинга. В субботу, 1 июня, в честь Всемирного дня защиты детей возле центральной сцены Соборной площади состоится традиционное соревнование тяжелоатлетов по жиму лежа, участие в котором смогут принять все желающие. Начало мероприятия – 14:00.

Также в субботний вечер, с 19:00 до 21:00, по инициативе городского руководства на пересечении улиц Университетской и Шевченко пройдет открытый фестиваль уличной культуры «Арт-улица». Программа мероприятия состоит из концерта лучших творческих коллективов города. Параллельно с этим будет работать выставка-ярмарка художников и мастеров народного творчества Славянщины.