Борьба с рекламой наркотиков набирает обороты

В мае нынешнего года в Славянске состоялось заседание рабочей группы, которой вменялось выработать стратегию по борьбе с уличной рекламой наркотиков. Надписи с адресами Telegtam-каналов, продающих смертельное зелье, буквально заполонили город.

Тогда была разработана программа, призванная если не остановить, то хотя бы скрыть надписи под мотивирующими хештегами. 4 июня ребята из «Лиги будущих полицейских» приступили к нанесению своих рисунков на месте незаконной рекламы.

Как рассказали в инспекции по благоустройству, за две недели к ним поступило 60 звонков от жителей города с адресами зданий, на которых имеются такие надписи. Владельцам сооружений было предписано в кратчайший срок ликвидировать незаконную рекламу. В коммунальном фонде к идее подошли с креативом.

Сначала рекламу коммунальники закрасили черной краской. На полученный квадрат «лиговцы» накладывали трафарет с мотивирующим рисунком и слоганом. Получилось забавно и оригинально. По сути, надписи превратились в новый арт-объект.