«Арт-улица» стала началом череды городских фестивалей

В Славянске 1 июня стартовал сезон уличных фестивалей. В этот день на пересечении Университетской и Шевченко прошел фестиваль «Арт-улица». Его инициатором выступил городской голова Вадим Лях.

В выходной участки улиц были перекрыты для движения транспорта и принадлежали пешеходам. На Шевченко разместились лотки с изделиями хенд-мейд и выставки картин местных художников. Здесь проводились мастер-классы. Желающие могли заказать свой портрет у именитых славянских мастеров кисти.

Со стороны ул Шевченко на входе на площадь установили сцену. В этот раз славянцам и гостям города свое творчество представили два музыкальных коллектива - рок-группа «Олд скул» и пост-панк группа Delirium.

По задумке городских властей, этот фестиваль откроет череду подобных мероприятий. Их планируется проводить на каждых выходных, вплоть до Дня города, который отмечают в начале сентября.

Во время перфомансов движение транспорта будут перекрывать на участках улиц Университетской (от Васильевской до «Бруснички») и Шевченко (от Соборной площади до пересечения с Банковской).

Фестивали будут способствовать поднятию туристической привлекательности Славянска и радовать горожан, создавая европейскую атмосферу в одном, отдельно взятом городе.