Славянцев приглашают посетить Киевскую область

В Славянске формируется делегация для поездки в пгт Мироновка Киевской области. Здесь в августе нынешнего года состоятся памятные мероприятия в честь военнослужащих 227 стрелковой дивизии, погибших во время Второй мировой войны.

Как рассказал ответственный секретарь редакционной коллегии «Книги памяти Украины» города Славянска Эдуард Арутюнян, дивизия была сформирована из жителей Славянска, Константиновки, Краматорска, Дружковки, Александровского, Краснолиманского и других районов Донецкой области. При этом ее 777-й полк полностью состоял из четырех тысяч жителей Славянска и Славянского района. Дивизия базировалась в Святогорске и отсюда 28 июня 1941 года выступила на фронт.

Боевое крещение новобранцы получили у станции Мироновка Киевской области. Бои начались 19 июля. И на 1 августа из 14723 человек на полях сражений полегли 9556 бойцов.

До последнего времени 90% из них числились без вести пропавшими. И лишь сейчас, благодаря кропотливой архивной работе славянской редакции «Книги памяти» удалось установить места гибели и захоронения земляков.

В память о них в мироновской ОТГ будет размещена мемориальная доска. В торжественных мероприятиях примут участие и представители Славянска.

- Приглашаем детей, внуков, правнуков и родственников бойцов 227 стрелковой дивизии присоединиться к группе, которая отправляется в Мироновку 1 августа. Все затраты будут профинансированы Славянским городским советом совместно с Мироновской ОТГ, - рассказывает Эдуард Арутюнян.

О намерениях стать участником делегации необходимо сообщать до 10 июня по тел. 2-91-11 или +38050 26 08 611, либо по адресу: Славянск, ул. Почтовая, 13, Школа искусств, каб. №8, редакция «Книги памяти».