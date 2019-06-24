|24 июня 2019
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Итальянские мастеровитые создатели обуви и одежды давно славятся своим искусным умением в данной сфере по всему земному шару. Разработки итальянских дизайнеров уже давно считаются локомотивом современного модного мира. Итальянский дом моды каждый сезон завораживает сердца современных модников не только Европы, но и других континентов.
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Приветствую, гость! Вход
24 июня 2019
• Итальянские бренды одежды и обуви можно найти в нашем онлайн-бутике!
21 июня 2019
• «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» представила кандидатов в народные депутаты от Донецкой области
20 июня 2019
• Славянск могут присоединить к новому Краматорскому району
• В Славянскую ОТГ могут войти Андреевка, Мирное и Былбасовка
• Время движения общественного транспорта в Славянске не продлят. Скорее, наоборот
• Как в сквере «Мечта» День отца отмечали
• Волны-убийцы из хаоса - не миф
• Нокаут от Далакяна и рассечение Усманова
• Дебютные чемпионские титулы «Сент-Луис Блюз» и «Торонто Рэпторс»
• Эден Азар подписал контракт с мадридским «Реалом»
• Луиш Каштру возглавил «Шахтер»
• Сборная Украины – чемпион мира по футболу среди молодежных команд
14 июня 2019
• Достижения славянских спортсменов на соревнованиях по рукопашному бою и самбо
• «КДЮСШ-Славхдеб» - победитель юношеского турнира памяти Юрия Скиданова
• Кирилл Киян выиграл турнир по дзюдо «Европа»
• Загородная мечта: как выбрать дом в Запорожье
• Сборная Украины вышла в финал молодежного чемпионата мира
• Как выбрать мебель для офиса
• Итоги сезона: доминирование «Шахтера» и тренерские рокировки
• ФК «Славянск» выиграл у «Авангарда» и потерял очки с ДВУОР из Бахмута
• Максимальный результат сборной Украины во Львове
• Славянский боксер Александр Космина побеждает на турнире в Покровске
13 июня 2019
• Славянский аграрный колледж VS луганский нацуниверситет: уживутся ли в городе два учебных заведения
• Ситуацию с водой на Артема постараются решить за 2 недели
• Славянску дадут полмиллиарда на ремонт психиатрической больницы
• Как депутаты перераспределили средства городского бюджета
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Комментарии к статье «Итальянские бренды одежды и обуви можно найти в нашем онлайн-бутике!»
Итальянские мастеровитые создатели обуви и одежды давно славятся своим искусным умением в данной сфере по всему земному шару. Разработки итальянских дизайнеров уже давно считаются локомотивом современного модного мира. Итальянский дом моды каждый сезон завораживает сердца современных модников не только Европы, но и других континентов.