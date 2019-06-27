В Славянске 7 претендентов на медали не подтвердили свои знания

В текущем году общеобразовательные школы Славянска закончили 564 одиннадцатиклассника. Выпускные вечера в учебных заведениях ориентировочно пройдут 29-30 июня. Однако, по желанию, школа может выбрать и другой день. Свидетельства о среднем образовании (аттестаты) школьники получат 27 числа. Но праздновать будут все длинные выходные. 28 июня, напомним, в Украине официальный нерабочий день в честь Дня Конституции.

Среди выпускников-2019 - 34 медалиста: 22 «золотых» и 12 «серебряных». Это на 10 больше, чем в минувшем году. Стоит отметить, что до ВНО на медали претендовал 41 человек - семеро из них подтвердить свои знания не смогли. Кроме того, по словам начальника гороо Игоря Рублевского, с «золота» на «серебро» слетели 8 медалистов. Зато 5 человек, претендовавшие на серебряные медали по итогам ВНО получили золотые.

Больше всего медалистов в этом году выпустила ООШ № 15. Здесь ребята получили 4 золотых и 2 серебряных награды. Это учебное заведение закончил и Данил Батищев. Он единственный в городе и области сдал сдал ВНО по английскому языку на максимально возможные 200 баллов.

Выпускники ООШ №17, 12 и педлицея получили по 5 медалей. Интересно сложилась ситуация в ООШ №16. Четверо ее выпускников претендовали на «серебро», но по результатом ВНО получили золотые награды.

Кроме того, медалей удостоились выпускники ООШ №№ 1, 5, 13, 18.