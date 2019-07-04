В Сергеевке ликвидировали школу

|4 июля 2019
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Решение о ликвидации Сергеевской ООШ І-ІІ ступеней депутаты Славянского райсовета приняли на сессии 26 июня. Причиной закрытия школы в Сергеевке стала ее низкая наполняемость.
Затраты на содержание здания и оплату труда педагогов себя не оправдывали. Согласившись с логикой райоо и приняв во внимание результаты консультаций с общественностью, депутаты согласились с ликвидацией. Еще одно решение в образовательной сфере Славянского района депутаты приняли в отношении школы в селе Долина, которой утвердили новый устав и официальное название "Коммунальное учреждение "Долинское учреждение общего среднего образования І-ІІІ ступеней".
Также сессия утвердила текущие изменения в несколько профильных районных программ: о социальной защите населения, о финансовой поддержке "первички", о мероприятиях по здравоохранению. Такж была принята новая программа, направленная на сохранность архивных документов. Для обеспечения необходимых условий их хранения депутаты выделили 50 тыс. грн.
Наиболее конфликтным оказалось рассмотрение письма Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей. В нем структура просит передать в государственную собственность несколько помещений, в которых сейчас располагается районная больница ветеринарной медицины. Речь идет о 5 объектах, 2 из которых расположены в Славянске, 3 - на территории района: в Святогорске, селах Крестыще и Сергеевка. Отметим, что на сегодняшний день в Донецкой области только Славянский район не передал "ветеринарную" недвижимость государству.
Не изменился статус объектов и после сессии. Ссылаясь на положения хозяйственного и гражданского Кодексов Украины, а также закон "О местном самоуправлении", депутаты постановили считать передачу вышеозначенных объектов в государственную собственность неуместным. Госпродпотребслужбе они порекомендовали выполнить решение Славянского районного совета от 2011 года о передаче помещений в оперативное управление райсовета - то есть наконец-то подписать акты приемки-передачи. После этого, как полагают депутаты, служба сможет занимать помещения на условиях аренды.
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• Итальянские бренды одежды и обуви можно найти в нашем онлайн-бутике!
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• «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» представила кандидатов в народные депутаты от Донецкой области
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Комментарии к статье «В Сергеевке ликвидировали школу»
Решение о ликвидации Сергеевской ООШ І-ІІ ступеней депутаты Славянского райсовета приняли на сессии 26 июня. Причиной закрытия школы в Сергеевке стала ее низкая наполняемость.