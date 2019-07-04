Пятый губернатор и второй Павел: кто он и чего от него ждать

Интересно, что несколькими днями ранее, теперь уже экс-губернатор Александр Куць, отвечая на вопрос журналистов, сообщил, что возможно он останется на своей должности. «Но если надо будет уйти, я готов: что там собираться: вещи взял - и на выход», - сказал он.

Как сообщается, Павел Кириленко - уроженец Донецкой области. Он женат, воспитывает сына Александра и дочь Агнию. На момент назначения жил в Ужгороде, но был прописан во Львове.

В 2008 году окончил харьковскую Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого по специальности «правоведение». С этого времени работает в правоохранительных органах на должностях помощника прокурора, прокурора отдела, заместителя прокурора и начальника следственного управления. В 2017 году его назначили военным прокурором Ужгородского гарнизона.

В его декларации указаны служебная квартира во Львове площадью 64 кв м и автомобиль BMW 528 2017 года выпуска. Его стоимость - около 400 тыс. грн.

Жена нового губернатора, Алла Кириленко, декларирует доход в 31 тыс. грн, полученный от УСЗН. Также у семьи есть наличность в сумме 300 тыс. грн.

Отметим, что первый заместитель руководителя офиса президента Сергей Трофимов высказал убеждение, что область получила достойного руководителя. «Эти люди (все назначенные губернаторы - прим. ред.) прошли жесткий отбор и доказали свою способность решать задачи, которые ставит президент. Прежде всего - обеспечить очистку местной власти и экономический рост. Они имеют немного времени, чтобы подтвердить свой профессионализм и компетентность конкретными результатами. Если результата не будет - быстро найдем новых руководителей этих регионов. Неприкосновенности у нас не будет в любом виде и на любом уровне», - уверяет представитель новой президентской команды.

Непонятно, каким именно образом проводился отбор, но еще не успев вступить в должность, Кириленко стал участником скандала. Как сообщает «Украинская правда», брат нового главы ДонОВГА, возможно, воюет на стороне боевиков. Как сообщает издание, в базе сайта «Миротворец» боевиком «ДНР» числится мужчина по имени Евгений Кириленко. Он на два года старше нового главы ОВГА, имеет одинаковое с ним отчество, и был зарегистрирован в той же макеевской квартире, что и Павел Кириленко.

Исходя из этого, журналисты сделали вывод, что Евгений и Павел являются братьями.

Также, согласно сообщениям в СМИ, отец нового губернатора является совладельцем бизнеса, зарегистрированного в Енакиево. Компания занимается производством строительных металлических конструкций.

Наша справка

Павел Кириленко - пятый губернатор, который возглавил Донетчину после начала боевых действий. Первым стал бизнесмен Сергей Тарута, занявший этот пост 2 марта 2014 года. Именно при нем область оказалась в зоне военного конфликта и пережила «русскую весну». В октябре 2014-го Таруту сменил бывший командующий внутренними войсками Украины генерал Александр Кихтенко. При нем обладминистрацию перенесли в Краматорск. Уже 11 июня 2015 года Донетчину возглавил Павел Жебривский. До этого он имел недолгий опыт управления Житомирской областью, был предпринимателем, парламентарием, участвовал в АТО в качестве руководителя Антикоррупционного управления Генеральной прокуратуры Украины. Жебривский продержался на посту губернатора 3 года. Однако о его уходе не жалели, приписывая ему коррупционные скандалы. Следующим стал генерал СБУ Александр Куць. Ему вручили бразды правления в июне 2018-го. Поговаривали, что его задачей было «правильное проведение президентских выборов». Если это так, то успехами губернатор похвастаться не смог.