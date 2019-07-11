В Славянске придется формировать новую окружную избирательную комиссию

|11 июля 2019
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ЦИК установила, что окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 47, центром которого является Славянск, незаконно ограничила права партии, а также предлагаемых ею лиц на участие в работе избирательных комиссий на внеочередных выборах 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.
Как выяснилось, окружная комиссия 5 июля отклонила кандидатуры, внесенные в состав участковых комиссий от партии «Европейская солидарность». В свою очередь, в Донецкий окружной административный суд представители партии направили иск на действия ОИК.
Получив постановление суда об открытии производства, ЦИК установила, что окружная избирательная комиссия нарушила требования законодательства относительно обязательного включения в состав избиркомов по одному представителю политической партии, депутатская фракция которой зарегистрирована в аппарате Верховной Рады Украины текущего созыва, по ее представлению.
Усмотрев в этом грубое нарушение закона «О выборах народных депутатов Украины», ЦИК отменила постановление ОИК по 47-му округу и досрочно прекратила полномочия всего ее состава. Теперь в округе предстоит срочно создавать другую комиссию. Причем сделать это следует уже 9 июля, до 17:00. Также ЦИК обязала новую комиссию включить в участковые избирательные комиссии представителей «Европейской солидарности». На эти действия отводится два дня - до 11 июля.
Как рассказал на пресс-конференции 9 июля председатель ОИК по 47 округу Андрей Федорченко, сложившаяся ситуация не повлияет на проведение выборов в Верховную Раду. Все избиратели Славянска, Славянского и Александровского районов смогут проголосовать за мажоритарщика и партию 21 июля.
По словам Андрея Федорченко, нашумевшая история началась из-за того, что партия «Европейская солидарность» хотела включить в участковые комиссии 113 своих представителей. Но, подавая документы, они не указали, что «ЕС» является парламентской партией. Опираясь на эту формальность, 11 членов окружной комиссии проголосовали против представителей от «ЕС». Пока идут судебные разбирательства, ЦИК успела распустить окружную комиссии в Славянске. Теперь ее предстоит создавать заново. Причем, как утверждает экс-председатель, прежние участники в новый состав не попадут.
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Комментарии к статье «В Славянске придется формировать новую окружную избирательную комиссию»
ЦИК установила, что окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 47, центром которого является Славянск, незаконно ограничила права партии, а также предлагаемых ею лиц на участие в работе избирательных комиссий на внеочередных выборах 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.