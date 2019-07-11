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Славянск - это Украина

Как правильно приступить к ремонту

Татьяна Ковалева
11 июля 2019 Просмотров: 55 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Ушли в прошлое типовые планировки, одинаковые ремонты. Современные тенденции подразумевают использование совершенно новых, инновационных материалов и приемов. Благодаря этому можно сделать свое жилище настоящим стилистическим шедевром.

Как не заблудиться в обилии строительных материалов, среди которых штукатурные смеси, различные плитки, обои и краски и превратить квартиру в то место, куда хочется возвращаться после тяжелого трудового дня?

Делаем подсчеты

Для начала нужно составить план, в него нужно внести все те изменения, которые вы хотели бы воплотить в реальность – что вы хотите отремонтировать, от чего избавиться, а что возвести.

Следом необходимо подсчитать финансы – сколько вы готовы отдать за ремонт, включая материалы и помощь профессионалов. Не бойтесь их привлекать, так вы сэкономите не только силы и время, но и денежные средства на возможных переделках в силу недостаточности опыта.

Измерьте площадь комнат, высоту и длины стен, так вы сможете подсчитать сколько именно потребуется стройматериалов. Не забудьте прибавить к этому количеству еще процентов 20, на всякие непредвиденные случаи. Кстати, лучше заказывать все в одном месте, например здесь https://euro-style.kiev.ua/. Во-первых, привезут все необходимое сразу, во-вторых, супермаркеты строительных материалов часто предлагают интересные акции, и вы сможете приобрести товары со скидкой.

Заключаем договор

Если вы приняли решение не заниматься ремонтом самостоятельно, а доверить его профессиональной организации, то необходимо заключить договор. Так вы сохраните спокойствие в случае возникновения конфликтных моментов. Фирма будет нести ответственность вплоть до их разрешения.

Желательно застраховать имущество – на этапе отделочных работ велик риск нанести ущерб имуществу соседей, например затопить их или нанести ущерб в виде отвалившейся штукатурки. Такие вопросы возьмет на себя страховая компания.

Выбирая подрядчика, ориентируйтесь на отзывы знакомых, смотрите, насколько качественно у них сделан ремонт – обои, потолки, плитка и ламинат должны выглядеть красиво и аккуратно. Можно пробовать поискать самостоятельно через объявление в сети или прессе. Важен стаж работы, а вот на отзывы можете внимание не обращать – часто организации сами их пишут. Не попадайтесь на удочку дешевых цен и коротких сроков. Качество быстрым не бывает!

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Комментарии к статье «Как правильно приступить к ремонту»

Ушли в прошлое типовые планировки, одинаковые ремонты. Современные тенденции подразумевают использование совершенно новых, инновационных материалов и приемов. Благодаря этому можно сделать свое жилище настоящим стилистическим шедевром.

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