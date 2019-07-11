Как правильно приступить к ремонту

|11 июля 2019
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Ушли в прошлое типовые планировки, одинаковые ремонты. Современные тенденции подразумевают использование совершенно новых, инновационных материалов и приемов. Благодаря этому можно сделать свое жилище настоящим стилистическим шедевром.
Как не заблудиться в обилии строительных материалов, среди которых штукатурные смеси, различные плитки, обои и краски и превратить квартиру в то место, куда хочется возвращаться после тяжелого трудового дня?
Для начала нужно составить план, в него нужно внести все те изменения, которые вы хотели бы воплотить в реальность – что вы хотите отремонтировать, от чего избавиться, а что возвести.
Следом необходимо подсчитать финансы – сколько вы готовы отдать за ремонт, включая материалы и помощь профессионалов. Не бойтесь их привлекать, так вы сэкономите не только силы и время, но и денежные средства на возможных переделках в силу недостаточности опыта.
Измерьте площадь комнат, высоту и длины стен, так вы сможете подсчитать сколько именно потребуется стройматериалов. Не забудьте прибавить к этому количеству еще процентов 20, на всякие непредвиденные случаи. Кстати, лучше заказывать все в одном месте, например здесь https://euro-style.kiev.ua/. Во-первых, привезут все необходимое сразу, во-вторых, супермаркеты строительных материалов часто предлагают интересные акции, и вы сможете приобрести товары со скидкой.
Если вы приняли решение не заниматься ремонтом самостоятельно, а доверить его профессиональной организации, то необходимо заключить договор. Так вы сохраните спокойствие в случае возникновения конфликтных моментов. Фирма будет нести ответственность вплоть до их разрешения.
Желательно застраховать имущество – на этапе отделочных работ велик риск нанести ущерб имуществу соседей, например затопить их или нанести ущерб в виде отвалившейся штукатурки. Такие вопросы возьмет на себя страховая компания.
Выбирая подрядчика, ориентируйтесь на отзывы знакомых, смотрите, насколько качественно у них сделан ремонт – обои, потолки, плитка и ламинат должны выглядеть красиво и аккуратно. Можно пробовать поискать самостоятельно через объявление в сети или прессе. Важен стаж работы, а вот на отзывы можете внимание не обращать – часто организации сами их пишут. Не попадайтесь на удочку дешевых цен и коротких сроков. Качество быстрым не бывает!
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• Детский сад «Буратино» начинает прием детей и персонала
• Амбулатории на Банковской облагородят снаружи, но не внутри
• На Привокзальной площади появится новая зеленая зона
• На благоустройство Славянска из городского бюджета собираются потратить 104,5 млн грн
• В Славянске придется формировать новую окружную избирательную комиссию
• Власти Славянска готовят обращение в Минобразования по аграрному колледжу
• Инициатива снизу: улицу Изюмскую собираются оборудовать ливнеприемниками
• Троллейбусы для Славянска хотят приобрести в лизинг
• Военторг Панцерь в Киеве предлагает большой ассортимент продукции
6 июля 2019
• Яна Киптенко стала серебряным призером «Ночного полумарафона»
• Награды славянских «вольников» на турнире в Киеве и достижения украинцев в Кракове
• Волевая победа ФК «Славянск» и Кубок «Сапфира»
• Сборная Украины стала бронзовым призером командного зачета Европейских игр
5 июля 2019
4 июля 2019
• Пятый губернатор и второй Павел: кто он и чего от него ждать
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• Жители многоэтажек на Машмете могут встретить отопительный сезон без отопления
• Работы в «Шелковичном» теперь обещают завершить осенью
• День молодежи по-славянски: велосипедисты, волонтеры и Mс PoZitiv
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27 июня 2019
• В Славянске 7 претендентов на медали не подтвердили свои знания
• Что делать, если в подъезде змея
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• Кто хочет пройти в парламент от 47 округа
• В Славянске - новый начальник полиции
• Не запрещать, а создавать условия: сельсоветам советуют строить пляжи
• Выводы аналитиков: местная власть Славянска стала более открытой
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Ушли в прошлое типовые планировки, одинаковые ремонты. Современные тенденции подразумевают использование совершенно новых, инновационных материалов и приемов. Благодаря этому можно сделать свое жилище настоящим стилистическим шедевром.