Недорого, но качественно: ищем мебель для ванной

|16 июля 2019
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Большая часть бюджетной мебели для ванной сделана из ВДСП. Это влагостойкая разновидность древесной плиты, изготовленной методом горячей прессовки.
Такие изделия недолговечны, а тем более в условиях повышенной влажности. По цене они доступны, но прослужат не больше 3-5 лет. Эксперты советуют покупать тумбы из МДФ. К примеру, испанская компания Roca (ссылка https://www.santechshara.com.ua/santehnika/mebel-dlya-vannoj-komnati/producer_roca/) изготавливает тумбы под раковину, комоды и пеналы исключительно из МДФ.
Бренд выпускает не только коллекции элитной мебели, но и бюджетные линии. Покупателям важно, что изготовлены они из тех же влагостойких плит, что элитные модели. Разница заметна только в дизайне и фурнитуре. В целом, мебель для ванной Roca славится на европейском рынке долговечностью и лаконичностью дизайнов. Это яркий пример того, что за качество не всегда приходится платить очень дорого.
Чем особенна мебель из МДФ?
Базовый набор для санузла состоит из подвесного зеркала и тумбы под раковину. Зеркала Роса из линейки "Стандарт" обойдутся от 1500 гривен. К примеру, модель Roca Victoria, размером 80 на 60 см обойдется 1450 грн. Это обычное зеркало без скрытых полок. Зеркальный шкаф стоит дороже — от 6000 гривен. Линейка зеркал довольно обширная, то есть выбирать есть из чего. Среди женщин популярны зеркала с подсветкой.
Тумба с умывальником из этой же серии обойдется от 6000 до 10000 гривен. Речь идет о большой тумбе, оснащенной двумя выдвижными ящиками с доводчиками. Также в комплекте поставляется белоснежная раковина с отверстиями для смесителя и сифона. Если бюджет сильно ограничен, базовый набор можно приобрести за 8 тысяч гривен. Причем это набор качественной, подвесной мебели, которая выглядит гораздо дороже чем стоит.
Еще один важный элемент — пенал. Он необходим для хранения полотенец, белья или косметики. Это универсальный предмет мебели, для которого найдется место даже в самой крохотной ванной. Модель из коллекции "Стандарт" в среднем обойдется 6000 гривен. Роса предлагает универсальные пеналы в плане размещения. В комплекте есть ножки, а также рейки для крепления на стену. Пользователь сам выбирает, как устанавливать. Также бренд производит наборы мебели из 3-4 единиц. К слову, набор обходится дешевле, чем покупка отдельных элементов.
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Большая часть бюджетной мебели для ванной сделана из ВДСП. Это влагостойкая разновидность древесной плиты, изготовленной методом горячей прессовки.