Детская ортопедическая обувь: особенности

От того, какую обувь носит ребенок, начиная с самого первого шага, зависит не только его походка, от правильного формирования сводов стопы зависит ее способность смягчать ударные нагрузки во время ходьбы, а следовательно, здоровье всего опорно-двигательного аппарата.

Если связки ослабляются, стопа ложится на пол всей своей плоскостью и при ходьбе по неровным поверхностям не смягчает удары, вся нагрузка приходится на голеностопный, коленный и бедренный суставы, что приводит к их износу. Избежать плоскостопия, варусной и вальгусной деформаций и других нарушений можно только в том случае, когда с первого шага ребенка используется обувь ортопедическая детская.

Современная обувь с ортопедическими свойствами фабричного производства совершенно не соответствует старым представлениям об ортопедических ботинках, как об уродливых моделях, которые не могут быть модными и красивыми. Современные производители выпускают элегантные модели для осенне-весеннего, летнего и зимнего времен года, которые отвечают всем модным веяниям. Прочитав отзывы потребителей, которые уже приобрели подобную обувь, можно сделать вывод, что она обязательно понравится маленьким модникам и модницам. Эту обувь легко отличить от обычных башмаков, которые недобросовестные производители выдают за обувь с ортопедическими свойствами, надо только обратить пристальное внимание на некоторые ее свойства.



Как выбрать обувь может объяснить консультант ортосалона. Если возможности получить такую консультацию нет, то надо ориентироваться на следующие характеристики.

- Каблук Томаса, который длиннее со стороны внутреннего свода и незначительно отличается по высоте в разных точках. Благодаря такой конструкции, он обеспечивает прочную сцепку с дорожным покрытием и предотвращает заваливание стопы внутрь;

- Широкий объемный носок, в котором пальцы располагаются достаточно свободно, не наползают друг на друга, но при этом и не имеют абсолютной свободы, благодаря чему, на пальцах не образуются потертости и мозоли;

- Задник слегка завышен, он хорошо фиксирует голеностоп, предотвращая вывихи. При выборе надо обязательно проверить его жесткость следующим образом – при надавливании на задник двумя пальцами, он легко сжимается, но когда давление прекращается, задник обязательно возвращается в исходное положение;

- Подошва должна быть из достаточно эластичного материала, чтобы избежать плоскостопия. Жесткость ее должна быть такой, чтобы она противодействовала давлению на стопу при хождении по неровной поверхности. Она может быть их термоэластопласта (ТЭП), полиуретана, поливинилхлорида. Какая лучше должен определить пользователь, который приобретает обувь. Все эти материалы прочные и качественные, все они обеспечивают достаточную жесткость и эластичность подошвы;

- Важное значение имеет стелька, поддерживающая своды стопы, для чего она имеет супинатор со стороны внутреннего свода и возвышение в области поперечного свода. При плоскостопии II-IV степени можно порекомендовать изготовить дополнительную стельку, форму которой можно определить по снятой плантограмме;

- Для фиксации туфелек и босоножек чаще всего используют застежки типа «Velcro», которые ребенок сможет застегнуть/расстегнуть без помощи взрослых, что дополнительно будет способствовать выработке самостоятельности. Кроме застежек-липучек, обувь может быть на шнурках или с замком;

- Цена ортопедической обуви для детей во многом зависит от материалов – она изготавливается только из натуральных кожи, замша, ткани. Эти материалы обеспечивают в обуви оптимальный микроклимат, нога не потеет, нет условий для развития грибка и неприятного запаха.