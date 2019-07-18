Что ждет медицину Славянска в 2020 году

В предвыборной кутерьме Славянск всколыхнуло известие, не касающееся парламентской гонки. Горожане узнали, что родильный дом больше не будет отдельным медицинским учреждением. Его планируют присоединить к городской клинической больнице.

По городу поползли слухи, что роддом (на фото) закроют совсем. По одной из народных версий - чтобы не вкладывать средства в ремонт.

Эти слухи развеяла начальник городского отдела здравоохранения Елена Джим. Роддом не закроют и отремонтируют, успокоила она славянцев. Но оказалось, что оптимизация его все же затронет. Более того, 2020 год несет много интересного в плане переформатирования местных больниц.

Три больницы: интенсивного, планового и восстановительного лечения

Как выяснилось, в соответствии с медицинской реформой, в госпитальном округе, куда входят Славянск, Славянский и Лиманский районы, должно появиться несколько специализированных клиник. Одна их них будет называться клиникой интенсивного лечения. Сюда будут поступать больные, которым требуется экстренная помощь - неврологическая, хирургическая, кардиологическая. Здесь же будут лечить при острых состояниях, отравлениях и других ЧП.

Клиника интенсивного лечения появится на базе городской клинической больницы (бывшей им. Ленина). Здесь обещают сосредоточить лучшие кадровые ресурсы и материальные средства.

Горбольница №1 будет перепрофилирована в больницу планового лечения. Здесь окажут помощь людям с обострениями хронических заболеваний. ЦРБ, расположенная в Николаевке, станет больницей восстанавливающего лечения. В ее стенах появится также хоспис.

Поясним на примере. Допустим, у человека случился инсульт. Его доставляют в клинику интенсивного лечения. Спасают в реанимации, снимают острое состояние в обычной палате. Интенсивно лечить пациента больше не нужно. Но и выписывать рано. Поэтому больного переводят в больницу планового лечения. Он проводит там определенное время, но полностью восстановиться не успевает. Поэтому далее его направляют в больницу восстановительного лечения.

Пока такая схема имеется только в теории. Как она будет работать на практике, в горздраве сказать затрудняются. Разумеется, перепрофилирование потребует определенных усилий и кадровых перемещений. Например, невропатологи из нынешнего неврологического отделения горбольницы №1 должны будут частично перейти в клинику интенсивного лечения. Но и в больнице планового лечения без них обойтись не удастся. Ведь кому-то придется долечивать пациентов, прибывающих после острых состояний.

Роддом: теперь лишь отделение

В эту концепцию вписывается и оптимизация, которой в ближайшее время подвергнется славянский родильный дом. Поскольку роды - это неотложное состояние, медучреждение станет подразделением больницы интенсивного лечения.

Как рассказала Елена Джим, роддом останется в том же здании, никаких изменений от переформатирования пациенты не почувствуют Изменится лишь «бумажная часть». Будет сокращена должность главврача и бухгалтерия. Зато у главного врача клиники интенсивного лечения появится заместитель по родовспоможению. Он, по сути, и будет руководить роддомом. Кто займет эту должность, Елена Джим не разглашает. В остальном, решение будет вынесено на ближайшую сессию городского совета, которая состоится 22 июля.

- Мы вводим эти изменения по нескольким причинам. Во-первых, этого требует реформа. Во-вторых - в целях рационального использования бюджетных средств. В Славянске существенно уменьшилось количество родом. Так, за 6 месяцев текущего года в роддоме приняли 372 ребенка. Таких низких показателей мы не помним с 1990-х годов, - говорит Елена Джим.

По ее словам, в роддоме значительно уменьшилось и количество операций. С одной стороны, это связывают с тем, что женщины предпочитают, если это возможно, решать проблемы со здоровьем не при помощи полостной операции, а лапароскопическим путем. Таких предложений по области много. Поэтому не все жительницы города останавливаются именно на славянском роддоме.

С другой стороны, говорит Елена Джим, сейчас в медицине изменился подход к лечению «женских» болезней. Например, если ранее фибромиомы удалялись хирургической операцией, теперь их предпочитают лечить без оперативного вмешательства.

Сократилось и количество «хирургических» абортов. Современная медицина позволяет на ранних сроках решить проблему нежелательной беременности медикаментозным путем.

Все это вместе взятое привело к тому, что славянский роддом не соответствует расчетной мощности для самостоятельного медучреждения. Но это не означает, подчеркивает начальник горздрава, что в здании остановятся ремонтные работы.

- Ремонт будет закончен. Здесь появятся комфортные условия для женщин и детей, современное оборудование. Впрочем, оно имеется и сейчас. Поэтому, когда со следующего года у пациентов появится право выбирать врача при плановых операциях, многие выберут именно наш роддом и для рождения малыша, и для лечения хирургических проблем, - говорит Елена Джим.