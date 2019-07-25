В Славянске прошли областные соревнования по пожарно-прикладному спорту

|25 июля 2019
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На протяжении двух дней, 18 и 19 июля, в Славянске проходили соревнования среди пожарно-спасательных отрядов Донецкой области. В этом году в состязаниях приняли участие 19 команд.
Для проведения соревнования спортивный стадион в/ч 3035 пришлось несколько дооборудовать. Здесь установили 100-метровую полосу препятствий, смонтироввли учебную башню высотой в 4 этажа, обезопасили зоны использования открытого огня. Уже по этим приготовлениям можно было понять, что оттачивать свое профессиональное мастерство спасатели намерены в условиях, максимально приближенных к реальным чрезвычайным ситуациям.
Согласно регламента каждая команда состояла из 5 человек. В первый соревновательный день им предстояло пройти 3 этапа: полосу препятствий и два упражнения с применением штурмовой и выдвижной лестниц, предназначенных для проникновения в окна 3-го и 4-го этажей. Второй день состоял из более зрелищных дисциплин: командандной пожарной эстафеты, включающей в себя целый комплекс необходимых для пожаротушения навыков, и боевое развертывание. Этот этап предусматривал оперативную подачу пожарных стволов к месту возгорания. Самым зрелищным элементом этого этапа было, пожалуй, состязание на меткость попадания водной струей в мишень.
Оба дня на стадионе были по-настоящему жаркими, ведь знойнойную погоду и жар от иммитирующего пожар огня дополнял накал соревновательных страстей. Ибо каждой команде, безусловно, хотелось достойно представить на областном уровне свой пожарно-спасательный отряд. Подведение итогов, тем не менее, принесло такие результаты: 1-е место завоевали мариупольцы, 2-е - спасатели из Бахмута, третье место заняла команда из Доброполья. Славянцы в этом году, увы, не показали свои лучшие качества и по итогам соревнований наша команда даже не попала в первую десятку турнирной таблицы.
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• Яны Киптенко выиграла «бронзу» Петропавловского полумарафона
• ФК «Славянск» разгромил «Спарту» на финише первого круга
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На протяжении двух дней, 18 и 19 июля, в Славянске проходили соревнования среди пожарно-спасательных отрядов Донецкой области. В этом году в состязаниях приняли участие 19 команд.