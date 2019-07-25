Секреты профессии современного вожатого

Еще пару десятилетий назад особых проблем с детским отдыхом для родителей не существовало. Наступили летние каникулы - значит, пришло время отправить ребенка в лагерь. Теперь и лагерей стало значительно меньше, и цена на них иногда равна отдыху на заграничном курорте. А вот дети по-прежнему делятся на тех, кто влюблен в такой отдых, и тех, кого называют «нелагерный». Возможно, последним просто не повезло со здравницей и вожатыми. Мы постарались отследить, как менялся подход к подбору вожатых от советских времен до наших дней.

Десять лет назад неотъемлемой частью летней жизни многих студентов была работа в детских оздоровительных лагерях. Тогда это было не желание, а, скорее, обязанность. Теперь, когда лагеря в Святогорье можно пересчитать по пальцам одной руки, отбор кадров ведется намного строже. Просто взять и «отработать там практику» уже не получится.

Например, славянская студентка Дарина Мокрий рассказала, что существует определенный уровень профпригодности вожатых. Основные его пункты: быть добрым и любить детей. Также помогает чувство юмора, стрессоустойчивость. Вожатые считают, что если настроишься на позитив, то смена дается легче. Причем вне зависимости от того, с каким возрастом придется работать.

Традиционно за одним отрядом закреплена пара вожатых. Идеальный вариант – парень и девушка. Такого мнения придерживаются и дети - полезная информация при беседах мальчиками лучше воспринимается от парней, а девочками - от девушек.

Но в целом, успех в работе больше зависит от слаженности между вожатыми.

- Обязательно должен быть добрый и злой вожатый. У каждого своя роль для детей. Один наводит порядок, его должны любить, но опасаться, а второй должен быть добрым. Роль определяется в паре, - говорит Дарина.

При этом, подчеркивает девушка, на детей ни в коем случае не давят. Секрет успешной смены - не заставлять делать то, что не нравится. Современный лагерь не предполагает «хождение строем». Если ребенок предпочитает рисовать, когда весь отряд готовится к концерту - пусть рисует.

Большинство вожатых предпочитает работать со старшими отрядами. Если такой возможности нет - лучше взять самых младших. Средний школьный возраст считается наиболее трудным. На него «кидают» опытных вожатых, которые проработали в здравнице не один год.

- К каждому ребенку можно найти подход. Если детям будет интересно, они станут вполне управляемыми. Сейчас вожатый - это друг, авторитетный старший товарищ, который говорит с детьми на одном языке - размышляет Дарина.

По ее мнению, в лагерь детей отправляют для того, чтобы научить их самостоятельности, общению в коллективе, быть индивидуальностью. Лагерь дает профилактику вредных привычек, коррекцию поведения. По-простому, адекватный вожатый сможет и должен объяснить ребенку, что такое хорошо, что такое плохо, и почему это так.

- Родители не должны бояться отпускать ребенка в лагерь. Сейчас вся информация доступна онлайн. Мы выкладываем отчет о прожитом дне в группу в соцсетях или месседжерах. У детей есть телефоны, и они всегда могут сообщить маме с папой, если что не так, - говорит вожатая.

Другое дело, что, по ее словам, часто эти сообщения неконструктивны. Ведь то, что подростка попросили убрать за собой постель или разложить пирожное в столовой - не насилие над личностью, а часть воспитания.

1980-е: вожатые - из работников предприятия

В 1980-х годах каждое более или менее крупное предприятие имело собственный пионерлагерь, куда и отправляло детей своих сотрудников.

- Думаю, родители были довольны, что могут летом отдохнуть от своих чад, - рассказывает Елена Зарицкая, вожатая образца 1983 года. Сколько реально тогда стоила путевка в пионерлагерь я сказать не могу. Львиную долю оплачивал профсоюз. Поэтому родители вносили небольшие деньги.

В те годы Елена после окончания техникума работала на Краматорском металлургическом заводе. И ее, как молодого специалиста, откомандировали летом осваивать профессию вожатой в подведомственном лагере им. Гагарина. он располагался в Святогорске. Женщина вспоминает, что еще зимой она с коллегами прошла специальную подготовку - «Школу советского вожатого». Ее проводили в том же Святогорске на базе лагеря «Красная гвоздика».

- В лагерь мы ехать не то, чтобы не хотели. Просто зарплата там была гораздо ниже, чем на предприятии, а разницу никто не доплачивал. Особенно страдали парни, работавшие в горячих цехах. Они теряли - мама не горюй.

Любви к детям от вожатых никто не требовал. Главное было - сохранить их жизнь и здоровье и поддерживать советскую идеологию.

С детьми знакомились еще у автобусов. Они формировались на площади возле железнодорожного вокзала. Когда колонна приезжала «на базу», детвору уже успевали распределить по комнатам. Каждому четко называли, где он будет жить.

- В отрядах тогда было по 30-35 детей и два вожатых: обязательно мужчина и женщина. Поскольку мы имели к педагогике самое отдаленное отношение, детвору сильно не мучили. Хотя и на зарядку, и на линейки водили. Тогда это не обсуждалось, - вспоминает Елена Зарицкая.

День вожатого начинался и заканчивался планеркой. Вставать приходилось в 6:30, в 8:00 будили пионеров. Начинался этап уборки комнат. Елена признается, что до сих пор не понимает, зачем кровати нужно было застилать по армейскому образцу, подворачивая простынь под скрученное одеяло. Не понимает, почему весь отряд должен был ежедневно собирать шишки и выкладывать из них лозунги типа «Миру - мир». Впрочем, делает вывод женщина, это было нужно для того, чтобы дети все время были заняты.

- У меня был панический страх потерять ребенка. На планерках рассказывали, как в соседнем лагере двое мальчишек сбежали, их нашли в соседней области. Причем, мы тогда хорошо понимали, что родители на лагерь в суд бы не подали. Тогда даже мыслей таких у взрослых возникнуть не могло. Точно так же мы знали, что родители всегда возьмут сторону взрослых. Если вожатый пожалуется на ребенка, его слово перевесит, - вспоминает бывшая вожатая.

А вот за идеологические просчеты вожатых ругали. Например, когда отряд Елены Зарицкой занял последнее место в смотре военной песни, с нее сняли премию. Еще одно воспоминание: в лагере проводят лекцию о пагубном буржуазном влиянии и приводят пример, как пионер отдал свой красный галстук иностранцу за блок жевательной резинке. И мальчик из ее отряда вдруг громко говорит: «А я бы за пепси-колу отдал!» Эту выходку сочли недоработкой вожатых. Им объявили выговор на линейке.

И все же, по ее мнению, дети в лагере были счастливы. Тогда редко кто мог позволить себе другой отдых. Поэтому вечерние дискотеки, фильмы, прощальный костер, конкурсы, дружба и первая любовь осталась в памяти детей навсегда.

Лихие девяностые: начало вип-отдыха

В 1992 году, окончив второй курс института, Татьяна с подругой решили поработать в детском оздоровительном лагере. Приехали в Святогорск, первый попавшийся лагерь назывался им. «Мориса Тереза» и располагался недалеко от пляжа.

- Сейчас я понимаю, что нам просто повезло, ведь студентов – будущих педагогов распределяли по лагерям организованно. Но оказалось, что директор здесь был недоволен вожатыми-дончанами и с радостью взял нас на вторую-третью смены, - рассказывает предприниматель Татьяна Олейникова.

Это «пионерское» лето женщина запомнила на всю жизнь. Это было удивительное время. Капитализм еще не построили, но деление на богатых-бедных уже появилось. Оказалось, что в лагере отдыхали ребята из очень небедных донецких-макеевских семей. Вип-отдыха, тем более детского, в Славянске еще не существовало, но Татьяна считает, что своими глазами видела его зарождение.

- Удивляться мы начали еще при встрече детворы. В моем детстве в лагерь приезжали на автобусах, которые отходили от предприятия-шефа. Ехали с пионерскими песнями, уже в автобусах знакомились с вожатыми. Здесь нас посадили за столы на центральной аллее, по двое вожатых за каждым, и мы стали ждать, когда привезут «пионеров». У меня был второй отряд, у моей подруги – первый. Выяснилось, что ее подопечным уже исполнилось 16-17 лет, моим – 14-15. Детей привозили по-одному, в основном, на «Волгах». В 1992 году «Волга» была равносильна сегодняшнему «Лексусу». Потом к воротам подъехал автобус. Мы обрадовались – детвору привезли. Но старший вожатый охладил: «Нет, Дима приехал». Из огромного пустого «Икаруса» вышел 16-летний паренек, по-хозяйски огляделся и направился к столику с табличкой «1 отряд», водитель за ним нес сумку с вещами. Папа-директор завода отправил сына в лагерь.

Сначала Таню шокировало, что дети в палатах открыто курят, причем иногда – не просто сигареты. Подростки из первого отряда приходят вечером в палату девочек вовсе не для того, чтобы намазать их зубной пастой. Лагерное начальство об этом знало, но относилось без фанатизма. Так же стали реагировать вожатые.

- Мы с детьми подружились. На многое закрывали глаза, но в 19 лет это казалось нормальным. Собственно говоря, мозгов в наших головах было немногим больше. Перед началом смены директор сообщил нам: «Правила здесь нестрогие. Вечером уложите детей спать, и можете сходить на набережную в ресторан». Насколько правила были нестрогими мы убедились на опыте. После отбоя сидели на лавочках и ждали, когда же «пионеры» из ресторана вернутся.

И все-таки это был оздоровительный лагерь – со всеми планерками, линейками, конкурсами, походами. Правда, зарядка для старших отрядов оказалась мероприятием необязательным. Поднять колобродивших до глубокой ночи подростков в 8:00 было практически нереально. Татьяна махнула на это занятие рукой приблизительно через неделю.

А вот ночной поход, куда она самостоятельно, без разрешения начальства, храбро повела детей, помнит до сих пор.

- Все шли в кромешной темноте, держась за руки, гуськом. Мальчишки тащили рюкзаки с посудой и едой. Постоянно спотыкались, земля катилась из-под ног и с плеском падала в реку. Правду говорят, что Бог бережет дураков, меня и детей в ту ночь он точно сберег. Никто не упал в Донец, никто на нас не напал, а время было очень неспокойное. Теперь я вспоминаю это с содроганием. Иногда – не поверите – снится по ночам, что такая же дура ведет в «ночное» уже моих детей. Просыпаюсь в холодном поту. Но в 19 лет я искренне считала, что делаю детский отдых разнообразным, - говорит Татьяна.

Вообще, работа в лагере оставила у девчонок самые приятные впечатления. Постоянно находясь в состоянии полушока от избалованных обеспеченных подростков, они все же смогли найти с ними контакт. Расставаясь в конце смены, плакали и вожатые, и дети. Родители, приехавшие забирать «пионеров», благодарили студенток и совали им деньги.

- Не могу сказать, какую нам заплатили зарплату, но отлично запомнила, что за «чаевые» купила себе платье. Брать деньги от родителей казалось невероятным. Но отец одного из мальчиков веско так сказал: «Если ты сама не ценишь свой труд, его никто не будет ценить». Я эту фразу всегда помню.