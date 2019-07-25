Не вышло с парламентскими, попробуем на местных. Вадим Лях снова будет баллотироваться в мэры Славянска

Избирательную кампанию досрочных выборов в Верховную Раду Вадим Лях назвал чрезвычайно «грязной» и высказал предположение, что грядущее переизбрание местных органов власти будут еще хуже. Тем не менее нынешний городской голова Славянска решил бороться за следующую каденцию.

Состоявшиеся парламентские выборы нынешний мэр считает хорошей базой для анализа электорального поля, ведь результаты голосования показывают в каких микрорайонах города его поддерживают больше людей, а где ему доверяют меньше. Эту информацию он намерен использовать баллотируясь в городские головы Славянска на местных выборах. Уточним, что на сегодняшний день в команде новоизбранного президента четкой позиции о сроках проведения этих выборов пока не озвучили.

Каким образом участники парламентских выборов в 47-м округе сумеют конвертировать полученные 21 июля проценты на выборах в местные органы власти Вадим Лях прогнозировать не стал, предложив понаблюдать за развитием ситуации. Можно предположить, что одним из ключевых событий, по которому можно будет судить о будущих «раскладах», будет назначенная на 25 июля сессия Славянского городского совета. В этот же день должна пройти первая после смены председателя коллегия Донецкой облгосадминистрации.