Не вышло с парламентскими, попробуем на местных. Вадим Лях снова будет баллотироваться в мэры Славянска

|25 июля 2019
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Избирательную кампанию досрочных выборов в Верховную Раду Вадим Лях назвал чрезвычайно «грязной» и высказал предположение, что грядущее переизбрание местных органов власти будут еще хуже. Тем не менее нынешний городской голова Славянска решил бороться за следующую каденцию.
Состоявшиеся парламентские выборы нынешний мэр считает хорошей базой для анализа электорального поля, ведь результаты голосования показывают в каких микрорайонах города его поддерживают больше людей, а где ему доверяют меньше. Эту информацию он намерен использовать баллотируясь в городские головы Славянска на местных выборах. Уточним, что на сегодняшний день в команде новоизбранного президента четкой позиции о сроках проведения этих выборов пока не озвучили.
Каким образом участники парламентских выборов в 47-м округе сумеют конвертировать полученные 21 июля проценты на выборах в местные органы власти Вадим Лях прогнозировать не стал, предложив понаблюдать за развитием ситуации. Можно предположить, что одним из ключевых событий, по которому можно будет судить о будущих «раскладах», будет назначенная на 25 июля сессия Славянского городского совета. В этот же день должна пройти первая после смены председателя коллегия Донецкой облгосадминистрации.
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— 25 июля 2019 —
На момент верстки номера ЦИК обработала 99,39 % протоколов, что позволяет говорить об окончательных итогах досрочных парламентских выборов 2019 года. Безусловным лидером по количеству набранных голосов стала политическая партия «Слуга народа», с результатом 43,16 %. Свое доверие это партии выразили 6 255 799 участвовавших в голосовании украинцев.
— 25 июля 2019 —
Избирательная гонка досрочных парламентских выборов получилась нервной и богатой на всевозможные технологии. Не стал исключением и 47-й избирательный округа, центр которого размещен в Славянске. В ниже следующей публикации мы попытаемся отразить самые резонансные фрагменты борьбы за местный электорат.
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Еще пару десятилетий назад особых проблем с детским отдыхом для родителей не существовало. Наступили летние каникулы - значит, пришло время отправить ребенка в лагерь. Теперь и лагерей стало значительно меньше, и цена на них иногда равна отдыху на заграничном курорте. А вот дети по-прежнему делятся на тех, кто влюблен в такой отдых, и тех, кого называют «нелагерный». Возможно, последним просто не повезло со здравницей и вожатыми. Мы постарались отследить, как менялся подход к подбору вожатых от советских времен до наших дней.
Приветствую, гость! Вход
25 июля 2019
• Административную услугу в Славянске теперь можно заказать на дом
• В украинский парламент ІХ созыва проходят 5 партий
• Чем запомнилась предвыборная кампания в Славянске
• Не вышло с парламентскими, попробуем на местных. Вадим Лях снова будет баллотироваться в мэры Славянска
• Выборная кутерьма закончилась, работаем в обычном режиме
• И все-таки какая: пешеходная или велосипедная?
• Пандус есть, лифта нет. Где искать санитаров?
• В Славянске создан молодежный совет
• В 17-й школе реконструировали мини-фубольную площадку
• Секреты профессии современного вожатого
• В Славянске прошли областные соревнования по пожарно-прикладному спорту
• Новый начальник Славянского отдела полиции провел первый брифинг
• В Славянском районе на пожарах продолжают гибнуть люди
• Самый знаменитый фальшиво-монетчик СССР
18 июля 2019
• Что ждет медицину Славянска в 2020 году
• На бездомных животных потратили 300 тысяч
• Дом в пер. Виноградном, 3 будет менять управителя
• Все-таки по четыре: проезд в электротранспорте Славянска не подешевеет
• В Славянском аграрном колледже - новая и.о. директора
• Малиновский – в «Аталанте», Гризманн – в «Барселоне»
• Лучший матч Халеп, пятисетовый триллер Джокович-Федерер
• Историческая победа Украины в синхронном плавании
• Яны Киптенко выиграла «бронзу» Петропавловского полумарафона
• ФК «Славянск» разгромил «Спарту» на финише первого круга
• Лолита Волошина – бронзовый призер чемпионата Украины по вольной борьбе
17 июля 2019
• Детская ортопедическая обувь: особенности
16 июля 2019
• Недорого, но качественно: ищем мебель для ванной
12 июля 2019
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Избирательную кампанию досрочных выборов в Верховную Раду Вадим Лях назвал чрезвычайно «грязной» и высказал предположение, что грядущее переизбрание местных органов власти будут еще хуже. Тем не менее нынешний городской голова Славянска решил бороться за следующую каденцию.