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Фотофакт

Славянск - это Украина

В украинский парламент ІХ созыва проходят 5 партий

Павел Коротенко
25 июля 2019 Просмотров: 20 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Явка на выборы по 47-му округу составила 45,65 %. В целом по Украине – 49,84 %.
  • Следующий после выборов день холл перед большим залом исполкома, где заседала окружная комиссия, традиционно был заполнен сдававшими бюллетени участковыми комиссиями.

На момент верстки номера ЦИК обработала 99,39 % протоколов, что позволяет говорить об окончательных итогах досрочных парламентских выборов 2019 года. Безусловным лидером по количеству набранных голосов стала политическая партия «Слуга народа», с результатом 43,16 %. Свое доверие это партии выразили 6 255 799 участвовавших в голосовании украинцев.

Вторую позицию рейтинга заняла «Оппозиционная платформа – за жизнь». Ее результат – 13,01 %. Далее следует ВО «Батькивщина» - 8,18 %. За ней идет «Европейская солидарность» - 8,12 %. Замыкает пятерку прошедших в ВР политических сил партия «Голос», набравшая 5,84  % голосов избирателей. Дающий право на государственное бюджетное финансирование барьер в 2 % преодолели партии «Радикальная партия Олега Ляшко» (4,01 %), «Сила и честь» - 3,82 %, «Оппозиционный блок» - 3,03 %, «Украинская стратегия Гройсмана» (2,4 %), «Партия Шария» - 2,23 %) и ВО «Свобода» (2,16 %). Первое заседание, согласно законодательства, новоизбранная Верховная Рада должна провести не позднее 10 сентября.

итоги выборов в «славянском» округе

В 47-м избирательном округе большинство избирателей отдали голоса за выдвиженца партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Юрия Солода - 46,78 % или 26 783 голосов. 17,07 % набрал представитель партии «Слуга народа» Василий Патлачук. народа» - 17,07 %. Самовыдвиженец Олег Недава взял 16,76  %. За действующего городского голову Славянска Вадима Ляха, выдвигавшегося «Оппозиционным блоком», проголосовали 9,47 % избирателей. С большим отрывом ТОП-5 кандидатов замыкает представитель партии «Европейская солидарность» Юрий Макогон - 1,82 %.

Для полноты картины, упомянем также о двух славянцах, баллотировавшихся в других одномандатных округах. Так, в 45–м округе (Ясиноватсякий р-он) от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» шла Анастасия Петренко, уступившая по итогам подсчета голосов оппоблоковцу Мусе Магометову. В Мариуполе (округ № 58) кандидатом от той же партии выдвигался экс-мэр Славянска Валентин Рыбачук. По результатам голосования он занял 3-ю позицию окружного рейтинга.

Если говорить о партиях, то «Оппозиционная платформа - за жизнь» взяла в 47-м округе 50,76 % голосов избирателей, «Слуга народа» - 25,95 %, «Партия Шария» - 5,52 %, «Оппозиционный блок» - 4,4 %, «Европейская солидарность» - 3,9 %. Прошедшая в Верховную Раду политическая партия «Голос» в 47-округе набрала 1,5 % голосов.

исторический момент

К особенностям состоявшихся выборов эксперты относят тот факт, что впервые в истории украинского парламентаризма победившая партия набрала достаточное количество голосов, чтобы обеспечить себе в ВР однопартийную коалицию. Еще один прецедент – большая доля победивших на выборах женщин. В новом составе парламента их будет почти 20 %.

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Комментарии к статье «В украинский парламент ІХ созыва проходят 5 партий»

На момент верстки номера ЦИК обработала 99,39 % протоколов, что позволяет говорить об окончательных итогах досрочных парламентских выборов 2019 года. Безусловным лидером по количеству набранных голосов стала политическая партия «Слуга народа», с результатом 43,16 %. Свое доверие это партии выразили 6 255 799 участвовавших в голосовании украинцев.

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