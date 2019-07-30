Какое платье выбрать на лето

|30 июля 2019
|Просмотров: 142
|
С приходом лета хочется обновить гардероб. Что может быть лучше, чем прикупить парочку новых платьев?
Одни подойдут для поездки на море, чтобы блистать во всей красе на пляже, другие - появиться в офисе, поражая своим знанием моды, третьи – для прогулок с друзьями. Да мало ли зачем? Главное – чтобы было новое платье, а куда его выгулять найдется. Интернет-площадка Шафа предлагает рассмотреть модные фасоны летних платьев и выбрать подходящий вариант для себя тут - https://shafa.ua/women/platya
Любой наряд будет неудачным, если он не представляет фигуру в лучшем свете. Идеально сидящие на худых высоких манекенщицах трендовые фасоны, на обычных женщинах не столь прекрасно смотрятся. Разберитесь, что пойдет именно вам.
Стройные женщины могут выбрать любой фасон. Если у девушки узкие бедра, то скрыть их поможет отрезная драпирующаяся юбка, актуальные многослойные силуэты с многочисленными воланами на подоле, юбка-пачка.
Узкий верх и широкие бедра – тип груша. Основная задача – сместить акцент вверх. Для этого выбирайте модели с отрезной кокеткой под грудью, изделия с завышенной талией. Подойдут прямые не приталенные платья-мешок. Пышные рукава фонарик, крой летучая мышь или ракушка, летящие крылышки помогут создать иллюзию объемного верха.
Для противоположного типа, когда бедра узкие, а плечи широкие, вышеперечисленного следует избегать. Максимально загрузите низ изделия. Модный макси-волан на юбке, драпировки в нижней части, ассиметричные вырезы горловины помогут расставить правильные акценты.
Полным женщинам с невыраженной линией талии следует избегать приталенных облегающих силуэтов. Остановите выбор на туниках в азиатском стиле, длинных сарафанах в пол на бретелях, красиво предоставляющих грудь.
Дизайнеры предлагают прекрасные женственные фасоны, маскулинность и гротескность отошла на второй план.
Что можно надеть на пляж, помимо купальника конечно. Легкое платье-туника прекрасно дополнит образ. Оно может быть из белой однотонной ткани с кружевом, их яркого шифона, создающего настроение. Сарафаны в пол на тонких бретелях лучше всего на пляже. Это может быть модель с завязками на шее, или вовсе без них, как бандо. Полненьким лучше остановится на длине до середины икры или в пол – фигура будет казаться стройнее. Кстати, здесь вполне допустима сексуальная прозрачность – это не будет выглядеть вульгарно.
Вязаные наряды в технике макраме и кроше, будто бы из бабушкиных запасов, также подойдут на пляже. Дизайнеры рекомендуют украсить их ракушками, медальонами и бахромой.
Офисный дресс-код не исключает платьев из обихода. Напротив, в них легче пережить жару. Платье-футляр с интересной горловиной из плотного хлопка или льна надевают и на деловую встречу.
Приталенное платье-сюртук с двубортной застежкой и отложным воротником не выглядит слишком неофициально. Платье-рубашка – еще один тренд, подходящий офисным работникам. Остановите свой выбор на скромной модели в полоску или клетку. Наряды в стиле сафари – классика летнего делового стиля.
Посиделки в кафе с друзьями, прогулка по магазинам, выход в гости – повод надеть обновку. Особенно, если она сшита из легких дышащих тканей. Valentino и Givenchy предложили поклонницам давно забытое платье-плиссе с американской проймой. В свободном крое не жарко, а летящая ткань выглядит женственно. Почему бы не воспользоваться их советом?
Открытый вырез кармен в сочетании с объемными рюшами и летящей юбкой создаст незабываемый образ. Расслабленный халатик на запах с рюшами по краю кокетливо подчеркивает линию груди и приоткрывает ножки. Здесь актуальны яркие расцветки и цветочные принты. Для любительниц хищных рисунков тоже новость – они вернулись на подиумы в виде леопарда и змеи. Так что смело доставайте и надевайте.
Асимметрия – еще одно направление, не теряющее актуальности. Вырез на одно плечо, неровный подол с драпировкой или воланом подойдут для романтического свидания или коктейльной вечеринки. Внимание окружающих гарантированно.
Летом выбирайте легкие дышащие ткани. В фаворитах натуральный хлопок и лен. Первый может быть не только в ситцевом варианте. Прекрасно драпируются легкий хлопчатобумажный поплин и батист, из которых любят создавать изделия многие кутюрье. Одежда изо льна дышит, но сильно мнется. Намного практичнее его комбинация с хлопком или полиэстером. Вискоза – недорогой аналог шелка, изготавливаемый из целлюлозы. Она приятно холодит в жару, отлично носиться, не выгорает. Натуральный шелк – приятный к телу прохладный материал, но изделия из него довольно дорогие и сложные в уходе.
В качестве декора в модных платьях широко используются кружева, оборки, рюши, воланы. Они создают легкий романтичный образ.
30 июля 2019
• «Челси» и 1xBet подписали договор о партнерстве
• Какое платье выбрать на лето
• «Ливерпуль» и 1xBet заключили договор о партнерстве
• Букмекерская компания 1xBet стала глобальным партнером «Барселоны»
27 июля 2019
• Проектирование и сервисное обслуживание канализации – задача профессионалов
25 июля 2019
• Команда «Громада» Черкасской ОТГ приняла участие в Кубке «Золотой Колос Украины»
• Ольга Харлан – шестикратная чемпионка мира!
• Дуэль взглядов: Ломаченко - Кэмпбелл
• Четыре «золота» и 4-е место в командном зачете сборной Украины
• Административную услугу в Славянске теперь можно заказать на дом
• В украинский парламент ІХ созыва проходят 5 партий
• Чем запомнилась предвыборная кампания в Славянске
• Не вышло с парламентскими, попробуем на местных. Вадим Лях снова будет баллотироваться в мэры Славянска
• Выборная кутерьма закончилась, работаем в обычном режиме
• И все-таки какая: пешеходная или велосипедная?
• Пандус есть, лифта нет. Где искать санитаров?
• В Славянске создан молодежный совет
• В 17-й школе реконструировали мини-фубольную площадку
• Секреты профессии современного вожатого
• В Славянске прошли областные соревнования по пожарно-прикладному спорту
• Новый начальник Славянского отдела полиции провел первый брифинг
• В Славянском районе на пожарах продолжают гибнуть люди
• Самый знаменитый фальшиво-монетчик СССР
18 июля 2019
• Что ждет медицину Славянска в 2020 году
• На бездомных животных потратили 300 тысяч
• Дом в пер. Виноградном, 3 будет менять управителя
• Все-таки по четыре: проезд в электротранспорте Славянска не подешевеет
— 30 июля 2019 —
Иногда кажется, что высокая мода очень далеко от обывателя. На самом деле мода – неотъемлемая часть жизни каждого из нас. Даже те, кто не назовут себя модниками и не следят за тенденциями, замечают, если что-то выглядит старомодно и неактуально. Массово меняются предпочтения в одежде, обуви, прическах и макияже. И когда большая часть людей предпочитает дырявые джинсы, цветные пряди в волосах, куртки с заклепками или туфли с определенной формой носка – это тоже мода.
— 27 июля 2019 —
Канализация – неотъемлемая часть инженерных коммуникаций, применяемых в жилых и промышленных сооружениях. Еще на момент планировки частного дома необходимо позаботиться о проекте разводки и размещения устройств канализации.
— 25 июля 2019 —
На момент верстки номера ЦИК обработала 99,39 % протоколов, что позволяет говорить об окончательных итогах досрочных парламентских выборов 2019 года. Безусловным лидером по количеству набранных голосов стала политическая партия «Слуга народа», с результатом 43,16 %. Свое доверие это партии выразили 6 255 799 участвовавших в голосовании украинцев.
— 25 июля 2019 —
Избирательная гонка досрочных парламентских выборов получилась нервной и богатой на всевозможные технологии. Не стал исключением и 47-й избирательный округа, центр которого размещен в Славянске. В ниже следующей публикации мы попытаемся отразить самые резонансные фрагменты борьбы за местный электорат.
Приветствую, гость! Вход
30 июля 2019
• «Челси» и 1xBet подписали договор о партнерстве
• Какое платье выбрать на лето
• «Ливерпуль» и 1xBet заключили договор о партнерстве
• Букмекерская компания 1xBet стала глобальным партнером «Барселоны»
27 июля 2019
• Проектирование и сервисное обслуживание канализации – задача профессионалов
25 июля 2019
• Команда «Громада» Черкасской ОТГ приняла участие в Кубке «Золотой Колос Украины»
• Ольга Харлан – шестикратная чемпионка мира!
• Дуэль взглядов: Ломаченко - Кэмпбелл
• Четыре «золота» и 4-е место в командном зачете сборной Украины
• Административную услугу в Славянске теперь можно заказать на дом
• В украинский парламент ІХ созыва проходят 5 партий
• Чем запомнилась предвыборная кампания в Славянске
• Не вышло с парламентскими, попробуем на местных. Вадим Лях снова будет баллотироваться в мэры Славянска
• Выборная кутерьма закончилась, работаем в обычном режиме
• И все-таки какая: пешеходная или велосипедная?
• Пандус есть, лифта нет. Где искать санитаров?
• В Славянске создан молодежный совет
• В 17-й школе реконструировали мини-фубольную площадку
• Секреты профессии современного вожатого
• В Славянске прошли областные соревнования по пожарно-прикладному спорту
• Новый начальник Славянского отдела полиции провел первый брифинг
• В Славянском районе на пожарах продолжают гибнуть люди
• Самый знаменитый фальшиво-монетчик СССР
18 июля 2019
• Что ждет медицину Славянска в 2020 году
• На бездомных животных потратили 300 тысяч
• Дом в пер. Виноградном, 3 будет менять управителя
• Все-таки по четыре: проезд в электротранспорте Славянска не подешевеет
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Какое платье выбрать на лето»
С приходом лета хочется обновить гардероб. Что может быть лучше, чем прикупить парочку новых платьев?