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Славянск - это Украина

Какое платье выбрать на лето

Татьяна Ковалева
30 июля 2019 Просмотров: 142 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

С приходом лета хочется обновить гардероб. Что может быть лучше, чем прикупить парочку новых платьев?

Одни подойдут для поездки на море, чтобы блистать во всей красе на пляже, другие - появиться в офисе, поражая своим знанием моды, третьи – для прогулок с друзьями. Да мало ли зачем? Главное – чтобы было новое платье, а куда его выгулять найдется. Интернет-площадка Шафа предлагает рассмотреть модные фасоны летних платьев и выбрать подходящий вариант для себя тут - https://shafa.ua/women/platya

Выбираем по типу фигуры

Любой наряд будет неудачным, если он не представляет фигуру в лучшем свете. Идеально сидящие на худых высоких манекенщицах трендовые фасоны, на обычных женщинах не столь прекрасно смотрятся. Разберитесь, что пойдет именно вам.

Стройные женщины могут выбрать любой фасон. Если у девушки узкие бедра, то скрыть их поможет отрезная драпирующаяся юбка, актуальные многослойные силуэты с многочисленными воланами на подоле, юбка-пачка.

Узкий верх и широкие бедра – тип груша. Основная задача – сместить акцент вверх. Для этого выбирайте модели с отрезной кокеткой под грудью, изделия с завышенной талией. Подойдут прямые не приталенные платья-мешок. Пышные рукава фонарик, крой летучая мышь или ракушка, летящие крылышки помогут создать иллюзию объемного верха.

Для противоположного типа, когда бедра узкие, а плечи широкие, вышеперечисленного следует избегать. Максимально загрузите низ изделия. Модный макси-волан на юбке, драпировки в нижней части, ассиметричные вырезы горловины помогут расставить правильные акценты.

Полным женщинам с невыраженной линией талии следует избегать приталенных облегающих силуэтов. Остановите выбор на туниках в азиатском стиле, длинных сарафанах в пол на бретелях, красиво предоставляющих грудь.

Красивые трендовые модели

Дизайнеры предлагают прекрасные женственные фасоны, маскулинность и гротескность отошла на второй план.

  • Пляжные наряды

Что можно надеть на пляж, помимо купальника конечно. Легкое платье-туника прекрасно дополнит образ. Оно может быть из белой однотонной ткани с кружевом, их яркого шифона, создающего настроение. Сарафаны в пол на тонких бретелях лучше всего на пляже. Это может быть модель с завязками на шее, или вовсе без них, как бандо. Полненьким лучше остановится на длине до середины икры или в пол – фигура будет казаться стройнее. Кстати, здесь вполне допустима сексуальная прозрачность – это не будет выглядеть вульгарно.

Вязаные наряды в технике макраме и кроше, будто бы из бабушкиных запасов, также подойдут на пляже. Дизайнеры рекомендуют украсить их ракушками, медальонами и бахромой.

  • Платья для работы

Офисный дресс-код не исключает платьев из обихода. Напротив, в них легче пережить жару. Платье-футляр с интересной горловиной из плотного хлопка или льна надевают и на деловую встречу.

Приталенное платье-сюртук с двубортной застежкой и отложным воротником не выглядит слишком неофициально. Платье-рубашка – еще один тренд, подходящий офисным работникам. Остановите свой выбор на скромной модели в полоску или клетку. Наряды в стиле сафари – классика летнего делового стиля.

  • Платья для отдыха

Посиделки в кафе с друзьями, прогулка по магазинам, выход в гости – повод надеть обновку. Особенно, если она сшита из легких дышащих тканей. Valentino и Givenchy предложили поклонницам давно забытое платье-плиссе с американской проймой. В свободном крое не жарко, а летящая ткань выглядит женственно. Почему бы не воспользоваться их советом?

Открытый вырез кармен в сочетании с объемными рюшами и летящей юбкой создаст незабываемый образ. Расслабленный халатик на запах с рюшами по краю кокетливо подчеркивает линию груди и приоткрывает ножки. Здесь актуальны яркие расцветки и цветочные принты. Для любительниц хищных рисунков тоже новость – они вернулись на подиумы в виде леопарда и змеи. Так что смело доставайте и надевайте.

Асимметрия – еще одно направление, не теряющее актуальности. Вырез на одно плечо, неровный подол с драпировкой или воланом подойдут для романтического свидания или коктейльной вечеринки. Внимание окружающих гарантированно.

  • Летние ткани и декор

Летом выбирайте легкие дышащие ткани. В фаворитах натуральный хлопок и лен. Первый может быть не только в ситцевом варианте. Прекрасно драпируются легкий хлопчатобумажный поплин и батист, из которых любят создавать изделия многие кутюрье. Одежда изо льна дышит, но сильно мнется. Намного практичнее его комбинация с хлопком или полиэстером. Вискоза – недорогой аналог шелка, изготавливаемый из целлюлозы. Она приятно холодит в жару, отлично носиться, не выгорает. Натуральный шелк – приятный к телу прохладный материал, но изделия из него довольно дорогие и сложные в уходе.

В качестве декора в модных платьях широко используются кружева, оборки, рюши, воланы. Они создают легкий романтичный образ.

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Комментарии к статье «Какое платье выбрать на лето»

С приходом лета хочется обновить гардероб. Что может быть лучше, чем прикупить парочку новых платьев?

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