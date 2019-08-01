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Фотофакт

Славянск - это Украина

Какую заграницу выбирают жители Славянска

Светлана Вьюниченко
1 августа 2019 Просмотров: 28 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Отдых в Турции.
  • Остров Корфу (Греция).

Ни политическая ситуация, ни «зубожіння», о котором любят говорить с экранов телевизоров, не мешают славянцам мечтать о летнем отдыхе. По словам турагентов, возраст горожан, выезжающих за границу на отдых, варьируется от 6 месяцев до 82 лет.

Турагентства, работающие в городе, отмечают, что уже подросли поколения туристов, которые начинали путешествовать еще в детстве. И сегодня опыт помогает им грамотно выбирать страну для отдыха. Как оказалось, часто турагентства десятилетиями сотрудничают с одними и теми же семьями. Поэтому им легко отследить тенденции. 

- Путешествия становятся более осознанными, траты денег - «красивее». Количество расточительных туристов уменьшается. Люди предпочитают летать скромнее, но чаще, - рассказывает директор турагентства «Моя улюблена турагенція» Татьяна Баканова. 

По ее словам, из путешествующих граждан биометрический паспорт не сделал только ленивый. И в этом сезоне, ввиду доступного безвиза, лидирует островная и материковая Греция. Славянцев, как и украинцев в целом, привлекает вполне приемлемая цена, за которую туристы получают потрясающее чистое море, пляжи с золотистым песком и разноцветной галькой, греческую кухня, радушие и терпимость самих греков. 

По словам Татьяны Бакановой, многие греческие острова уходят в «стоп» на летний период еще зимой. Это означает, что все места в их отелях проданы. 

Греция также привлекает паломников. К примеру, на Корфу находится храм с мощами святого Спиридона. Греки называют его хозяином острова. Мощи имеют температуру, как у живого человека - 36,6С. Тапочки, в которые обуты ноги святого, меняют раз в полгода, потому что они чудным образом оказываются стоптанными. Святому чудотворцу Спиридону молятся о проблемах с недвижимостью, финансовых делах, имущественных спорах, просто просят здоровья и долголетия.

По-прежнему востребованной остается Турция. Ее система «все включено» всегда привлекает туристов из Славянска. Однако в турагентствах признаются, что цены на турецкий отдых теперь не в долларах, а в евро и достаточно высоки. 

Стала популярнее Италия - как пляжная, так и экскурсионная. В Италии все прекрасно - и пляжи. и история. Тем более, что tez tour поднимает собственный чартер на Анкону, а tui в регион Калабрия, это самый юг «сапога». Цены, по мнению турагентств, «очень адекватные».  

Стабильным остается спрос на Черногорию и Хорватию. Природа, Адриатика, вылет из Харькова, частые «горящие» предложения не могут не нравится славянским туристам.  

Также стабилен спрос на Египет и достаточен в ОАЭ. Сейчас там приятные цены и жара. Поэтому, говорят специалисты, нужно смотреть по состоянию здоровья. 

Татьяна Баканова отмечает, что нынешним летом известные туроператоры и авиаперевозчики работают стабильно и уверенно, а выбор направлений широк всегда.

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Комментарии к статье «Какую заграницу выбирают жители Славянска»

Ни политическая ситуация, ни «зубожіння», о котором любят говорить с экранов телевизоров, не мешают славянцам мечтать о летнем отдыхе. По словам турагентов, возраст горожан, выезжающих за границу на отдых, варьируется от 6 месяцев до 82 лет.

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