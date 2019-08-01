Что такое лоукост и как им пользоваться

Безвиз и дешевые лоукост-компании, появившиеся на авиарынке Украины, подтолкнули многих славянцев к самостоятельным путешествиям. Кроме поиска бюджетный рейсов, очень актуальной темой при таких поездках становится вопрос провоза багажа.

Журналисты «ТВ плюс» пообщались с нашими земляками - бывалыми путешественниками и попросили дать консультацию по этому вопросу.

Как зарегистрировать багаж на дешевом рейсе

- Особенностью современных авиакомпаний, причем не только лоукостов, но и экономных тарифов обычных авиаперевозчиков, является то, что плата за перелет часто не включает в себя стоимость багажа, который сдается при регистрации, - рассказывает Татьяна Кривенко.

Бывшая жительница Славянска в 2014 году перебралась в Киев. С тех пор путешествует самостоятельно, не пользуясь услугами турагентов.

По ее словам, некоторые лоукосты вообще не приспособлены для перевозки чемоданов-баулов. В этом случае кладь, отданная в багаж за дополнительные деньги, прилетит другим рейсом. Поэтому, советует Татьяна, покупая авиабилет, нужно сразу проверить, входит ли багаж в стоимость и какой вес ручной клади допускается на пассажира.

- Если вы покупаете билет на самолет не на родном сайте авиакомпании, а на онлайн сервисе, то вам следует посетить сайт воздушного перевозчика, чтобы уточнить этот важный момент, - говорит путешественница.

Предприниматель Анатолий Шахов часто летает в силу производственной необходимости. Он советует обратить внимание еще на одну деталь. Оплачивать багаж лучше сразу, при покупке билета. Для этого нужно завести личный кабинет на сайте авиаперевозчика, зайти в него и добавить багажное место к заказу.

- Обязательно читайте то, что написано мелким шрифтом. Я пару раз существенно «влетал на деньги», потому что не дочитывал до той информации, которая гласила: покупка багажа предполагает совсем другой тариф и для пассажира, - говорит наш земляк.

Что предлагают лоукосты

Лоукосты, летающие из Украины, предлагают такие условия провоза багажа.

Wizz Air (Венгрия): багаж платный. Ручная кладь делится на большую и маленькую. Обе могут иметь вес до 10 кг. Если размер вещи не превышает 42x32x25 см, ее можно провести бесплатно. В противном случае и за ручную кладь придется платить.

Ryanair - это ирландский лоукост, который считается одним из самых дешевых в мире. Он позволяет взять ручную кладь размером 40x25х20 см, весом до 10 кг.

Также есть возможность приобрести услугу приоритетной посадки. Она позволяет дополнительно взять с собой в салон еще и чемоданчик размером 55х40х20 см. Это дешевле, чем оплачивать багаж.

Vueling Airlines - это испанский лоукост. Он имеет три тарифа: BASIC, OPTIMA и Excellence. OPTIMA и Excellence включают в себя провоз одного чемодана. В BASIC за багаж нужно платить. Ручная кладь - 55х40х20 см и до 10 кг.

Pegasus Airlines летает из Львова и Харькова через Стамбул. У авиакомпании 4 тарифа. Три из них предполагают наличие багажа. Зато ручная кладь на лоукосте - до 8 кг.

El al - это израильский лоукост. Основное направление для Украины: Киев-Тель-Авив. Обычно багажное место входит в тариф, ручная кладь до 8 кг.

airBaltic осуществляет полеты в Европе через Ригу. В тариф не входит провоз багажа. Но его можно докупить. Ручная кладь - 55x40x20 cm, 8 кг.

FlyDubai - азиатский лоукостер. Ручная кладь до 7 кг и размерами 56x45x25 провозится бесплатно.

МАУ - «Международные авиалинии Украины». Недавно компания изменила нормы провоза ручной клади. Теперь пассажиры могут взять на борт самолета 1 место ручной клади весом до 7 кг и размерами не более 55х40х20 см, а также верхнюю одежду и зонтик. Вторую сумку размерами 40x30x10 (до 5 кг) можно взять на борт за 15 евро. Любые принадлежности, например, ноутбук, фотоаппарат, товары Duty Free, документы, должны быть размещены внутри большой ручной клади. Или же за них придется платить дополнительно.

Татьяна и Анатолий советуют обратить внимание на то, где именно платить за регистрацию багажа. На сайте авиакомпании это всегда дешевле, чем на других ресурсах и тем более в аэропорту. Важно и то, что именно везет пассажир. Например, провоз спортивного снаряжения обходится дороже обычного чемодана. «Это - одна из причин, почему я катаюсь на лыжах в Украине», - улыбается Татьяна Кривенко.

Что может войти в ручную кладь

Бывалые путешественники напоминают, что на борт самолета нельзя брать колющие, режущие, взрывоопасные и токсичные предметы. Если в косметичке окажутся маникюрные ножницы или пилочка, их заставят выбросить. Есть ограничения по жидкостям. Они должны быть расфасованы в прозрачные емкости по 100 мл. Общий объем не должен превышать 1 л. В этот перечень входит и мыло, даже если оно не жидкое. Все косметические средства должны быть упакованы в прозрачный герметичный пластиковый пакет.

Это доставляет определенные неудобства при покупке заграничных сувениров или спиртного.

- Если вы летали в Париж лоукостом, бутылку вина в подарок другу или духи жене уже не привезете, - говорит Анатолий Шахов. - Или вам придется платить за багаж, что полностью нивелирует дешевизну перелета.

Исключение - товары из duty-free зоны. Их можно проносить на борт в брендированном пакете. В связи с этим Татьяна предлагает лайфхак.

- Я брала с собой пакет типа из duty-free, который остался с прошлой поездки. В него укладывала вещи, которые не влезли в ручную кладь. Служба безопасности обычно не проверяет количество сумок на человека. Их интересует содержимое. Делала так во Франции и Испании, все прошло благополучно, - делится девушка.

Анатолий рассказывает, что летает лоукостами с рюкзаком. При это говорит, что такие перелеты научили его правильно паковать вещи, брать только необходимое. И оказалось, что человек нужно не так уж много.

Татьяна признается, что у нее, помимо рюкзака, имеется маленький чемоданчик на колесах.

- Когда я лечу «туда», вкладываю рюкзак с вещами в чемодан и получается одна ручная кладь. Обратно обычно везу вещи и вкусняшки. Поэтому рюкзак беру на борт, а чемоданчик сдают в багаж, - рассказывает путешественница.

Однако Татьяна призывает внимательно читать правила перевозки. На некоторых рейсах ручную кладь не делят на дамскую сумочку и рюкзак. А где-то это будет считаться двумя отдельными вещами, и за второе придется платить.

Отметим, что обычно, кроме ручной клади, можно бесплатно взять на борт пальто или одеяло, мобильный телефон, книгу или журнал, еду на время полета и пару костылей для пассажиров с инвалидностью.

Складная детская коляска - отдельная тема. На некоторых рейсах ее разрешат взять на борт. На других изымут возле трапа и отправят в багаж. В любом случае это будет бесплатно.