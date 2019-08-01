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Фотофакт

Что привез Гуртобус?

Увиденное в 1-м хирургическом отделении шокировало депутатов

Павел Коротенко
1 августа 2019 Просмотров: 48 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Здание, в котором размещается 1-е хирургическое отделение, построено в 1907 году.
  • В корпусе, где расположены кардиологическое, травматологическое и 2-е хирургическое отделение ремонт продолжается уже 2 года.

Резонансным скандалом закончилось выездное заседание депутатской комиссии, посетившей на днях здание 1-го хирургического отделения городской клинической больницы. Разбор проблемы продолжился на сессии горсовета, но ничем конкретным не завершился и по сей день.

С медициной несовместимо

Приехав в медучреждение, комиссия увидела всю убогость царящей в отделении обстановки: ободранные стены и прогнившие полы, осыпающаяся с потолка штукатурка и отваливающийся кафель, допотопная мебель и коммуникации, вонь, плесень, отсутствие горячей воды и другие не ассоциирующиеся с охраной здоровья "прелести быта". Сразу, разумеется, возник вопрос - как такое могло произойти и кто допустил подобную деградацию? 

Из объяснений начальника горздрава Елены Джим выяснилось, что еще в 2015 году область обещала профинансировать проект капитального ремонта здания и город даже подготовил проектно-сметную документацию на освоение 11 млн грн, но по каким-то причинам свое предложение чиновники ДонОГА отозвали. Одним из блокировавших проект препятствий называют то, что объект представляет собой памятник архитектуры и градостроительства и его нужно не ремонтировать, а реставрировать, а это другая специализация строительных работ и на порядок более высокая цена вопроса.

Для полноты картины депутатская комиссия побывала и в расположенном через дорогу корпусе, где 2 года назад область все же взялась делать капремонт. Незакрытая электропроводка, перекошенные двери и узкие для санитарных каталок проемы позитива теме не добавили.

Поиск крайних и решения

Следует отметить, что в публичное пространство тема недопустимого состояния "первой хирургии" попала с подачи депутата Славянского горсовета Сергея Савченко, которому пришлось поместить сюда свою мать. Вопрос ужасающих условий в учреждении он снова поднял на сессии горсовета. 

При обсуждении поиск виновных замкнулся в треугольнике: составитель технического задания (горздрав) - разработчик проекта (лицензированная организация) - исполнитель работ (ДонОГА). Само собой, что никто из них недоработок за собой не видит. К примеру, директор областного департамента здравоохранения Юрий Узун, у которого в тот же день попросили комментарий журналисты телеканала "С-плюс", заявил, что причина всех недоделок в ремонтируемом объекте - низкое качество проекта. 

Неужто прозрели?

По-своему интересен комментарий ситуации городского головы Славянска Вадима Ляха, который сказал, что о проблемах в 1-й хирургии он знал, как, по его словам, знали об этом и депутаты. То, что резонанс возник сразу после выборов и раскола в горсовете, мэр, не желая озвучивать очевидные вещи, предпочел не упоминать. Лишь высказал мнение, что оптимальным решением мог бы стать перевод хирургического отделения в какое-то другое здание, а в архитектурном памятнике, по его словам, лучше создать за средства грантодателей музей. Хотя это, конечно, небыстрая перспектива.

Как бы там ни было, но остановились депутаты не на этом, а на решении провести повторное выездное заседание комиссии, - с приглашением на него профильных чиновников Донецкой облгосадминистрации. Даст ли это результат - посмотрим.

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Комментарии к статье «Увиденное в 1-м хирургическом отделении шокировало депутатов»

Резонансным скандалом закончилось выездное заседание депутатской комиссии, посетившей на днях здание 1-го хирургического отделения городской клинической больницы. Разбор проблемы продолжился на сессии горсовета, но ничем конкретным не завершился и по сей день.

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