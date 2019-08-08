Откровения мамы: каждый имеет право быть левым

О том, что ее сын - левша, жительница Славянска Александра Коваленко узнала, когда мальчику было чуть больше года. Первой на эту особенность обратила внимание крестная ребенка.

- Тогда были новогодние праздники, и у нас гостила моя подруга-кума из Полтавы. Она буквально ткнула меня носом в тот факт, что малыш все делает левой рукой. Раньше я этого как-то не замечала, - рассказывает женщина.

Поставленная перед фактом молодая мама решила все пустить на самотек. По ее мнению, это было лучшей позицией - если природа так распорядилась, значит, это кому-нибудь нужно. Но человек - не остров, родня материнский выбор не поддержала.

- Оказалось, что этот вопрос касается абсолютно всех. Муж доказывал, что леворукому человеку, тем более, будущему мужчине, будет трудно в мире, где все создано для правшей. В пример он приводил огнестрельное оружие, автомобили и компьютерные мыши. Свекровь предполагала, что ребенок «зарежется ножом», когда попытается сделать себе бутерброд, - вспоминает молодая мама.

Члены семьи настоятельно требовали переучить ребенка. Тем более, что, по их мнению, в таком юном возрасте это не должно было оставить след на детской психике. Часто требования сопровождались действием: родственники забирали у крохи кубики или мелки, упорно вкладывая их в «правильную» руку.

- В итоге мы добились от сына повышенной нервозности и истерик. Судя по всему, он воспринимал их как домашнее насилие. Когда я это осознала - стала истерить сама. После пары общесемейных скандалов попытки переучить прекратились. Зато моя мама избрала тактику давления на меня. Когда мы к ним приходили, она встречала нас словами: «Левша - кривая душа», - делится Александра.

С наступлением лета сцена действия перенеслась на детскую площадку. Выяснилось, что многие мамы и бабушки, гуляющие с детьми, любят давать советы.

- Я наслушалась и о том, что нужно приматывать ручку, и о том, что сейчас все умные, но жизнь почему-то все хуже. Мне даже рассказывали, что сын до сих пор не разговаривает, потому что мы его не переучиваем на правую руку. Старалась не нервничать и не огрызаться. Потом на площадке появилась еще одна мамочка с леворукой девочкой, и жизнь стала налаживаться. Ведь нас было уже двое, - говорит Александра Коваленко.

Третий виток мама юного левши пережила, когда малыш пошел в детский сад. К тому моменту он отлично разговаривал, самостоятельно одевался и аккуратно ел ложкой. На дворе стояло второе десятилетие 21 века. Но нянечка в садике имела свои четкие мировоззренческие позиции по поводу леворукости.

- Она даже не сочла нужным ставить меня в известность, что переучивает сына «на правшу». Мне такое в голову не могло прийти. Сначала заметила, что ребенок сильно вымазывается во время еды. Дома никогда такого не было, но я списала на стресс от адаптации. Потом увидела, что он берет ложку в правую руку. Берет неуклюже, всей ладонью. Спросила, почему он так делает, и оказалось, что в садике нянечка стоит над тарелкой и не дает есть по-другому. Интересно, что простого разговора не хватило. Эта милая женщина даже не понимала моих претензий. Пришлось идти к заведующей и грозить жалобами в гороо. Но самое главное, что она - продолжала! Ничего не помогло. Правда, я об этом узнала лишь через два года, когда 5-летний уже сын стал адекватно рассказывать о прошедшем дне, - говорит Александра.

Сейчас ее сынишке 8 лет, он перешел в третий класс. В школе проблем с леворукостью не возникло. В классе, кроме него, учатся еще два левши. А вот ложку мальчик до сих пор держит в правой руке, захватывая всей ладонью. Ему неудобно, но иначе уже не получается.