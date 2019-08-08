Будут ли славянские школьники есть минестроне вместо манки

|8 августа 2019
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Среди новаций, которые ждут украинскую систему образования в новом учебном году, значится и введение мультипрофильного меню в школьных столовых. При этом обед не должен стать дороже, потому что продукты в нем не изменятся. Главное изменение состоит в том, что обед школьникам будут предлагать в виде шведского стола. И дети сами смогут выбрать, что им есть.
Городской голова Славянска Вадим Лях отнесся к идее одобрительно и пообещал, что Славянск нововведение обязательно затронет. Однако начальник отдела образования Игорь Рублевский сообщил, что новое меню, если и введут, то лишь в нескольких школах - в качестве пилотного проекта. Учебные заведения будут выбирать по наличию нового кухонного оборудования.
Отметим, что новый подход к питанию в украинских школах вводят с подачи кулинарного эксперта, победителя передачи «Мастер шеф», выпускника французской школы кулинарии Le Cordon Bleu Евгения Клопотенко. После нескольких лет кропотливой работы и исследований он издал сборник рецептов для школьных столовых. В него вошли 110 блюд. Эта книга уже одобрена Госпотребслужбой.
В 2018 году «Образовательное агентство Украины» провело мониторинг в школах страны, касающийся питания. В исследовании были задействованы учебные заведения в 10 областях, включая Донецкую. Как оказалось, 54% детей и 76% родителей не удовлетворены качеством еды в школьных столовых. Основная жалоба - блюда невкусные и однообразные.
«Я до сих пор помню вкусы и запахи, которыми была наполнена школьная столовая. Помню серую кашу, бледные макароны, твердую печень, суп с пятнами жира на поверхности, - такими словами начинается вступление к сборнику рецептов для школьных столовых Евгения Клопотенко. - И вот, спустя 10 лет, я зашел в школьную столовую, а там ничего не изменилось», - продолжает автор.
С ним согласны столичные чиновники от образования. По словам специалистов МОН, «в Украине система питания очень устарела. Все готовят по рецептам, которым более 50 лет».
Зато в сборнике рецептов Клопотенко, кроме привычных салата из свеклы, тушеной курицы и борща, есть салат «Табуле», кебаб, суп авголемоно. Из гарниров, наряду с картошкой пюре - морковное пюре с имбирем, ньокки с полентой. На десерт - бланманже и пудинг. В отдельном разделе - полтора десятка соусов. Автор уверяет, что все блюда - в рамках обычного школьного бюджета. Для их приготовления используют самые простые продукты. Только их по-другому обрабатывают.
Все рецепты в ноябре прошлого года проверили в рамках пилотных проектов в трех школах Днепровского района Киева. Блюда, которые детям не нравились совсем, убирали, и в сборник они не попали. Таким образом отсеяли около 20% рецептов. Причем, эксперимент не ставил задачу, чтобы новое меню понравилось всем без исключения. Нижней планкой служило признание 65% учеников-дегустаторов.
В ходе тестирования меню школьных поваров учили готовить «по-новому».
- И в этом еще одна проблема с пробуксовкой внедрения проекта, - рассказывает Евгений Клопотенко на презентациях по всей стране. Ближайшая к нам состоялась в начале июля в Константиновке. Чиновники и школьные повара из Краматорска на ней были. Насчет славянских - узнать не удалось.
Шеф-повар видит проблему в том, что повара, которые 40 лет готовили манную кашу, вряд ли захотят переучиваться. И здесь, говорит он, в дело должен вступить родительский контроль. Неравнодушная общественность сможет продавить такое лобби.
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Комментарии к статье «Будут ли славянские школьники есть минестроне вместо манки»
Среди новаций, которые ждут украинскую систему образования в новом учебном году, значится и введение мультипрофильного меню в школьных столовых. При этом обед не должен стать дороже, потому что продукты в нем не изменятся. Главное изменение состоит в том, что обед школьникам будут предлагать в виде шведского стола. И дети сами смогут выбрать, что им есть.