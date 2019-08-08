|8 августа 2019
|Просмотров: 25
|
В сентябре в сквере «Мечта» пройдет масштабный фестиваль, посвященный детям с инвалидностью. Перед его проведением неравнодушная общественность собирается организовать три подготовительных субботника. Первый состоится уже 10 августа.
Как рассказала председатель БФ «Славянская мечта» Евгения Алфимова, проект строительства в сквере инклюзивной детской площадки выходит на финишную прямую. В рамках международной программы развития ООН Славянск получил грант на строительство такого объекта. По условиям конкурса, проект реализовывается в формате софинансирования: город и донор вносят по 300 тыс. грн.
На сегодняшний день деньги получены, подрядная организация уже осмотрела и разметила место для монтажа оборудования. К работам строители приступят в 20-х числах августа. Завершить их планируется в середине сентября. После этого в сквере будет организован общегородской фестиваль «Играем вместе – ты не один». Кульминацией мероприятия должно стать торжественное открытие игровой площадки для детей с различными отклонениями по здоровью.
Чтобы фестиваль прошел в атмосфере праздника, организаторы хотят предварительно навести на территории порядок. К этой работе они приглашают присоединиться всех активных жителей города. Первый субботник запланирован на ближайшую субботу, 10 августа. Сбор энтузиастов - в 10:00. С собой организаторы просят захватить рабочие перчатки и хорошее настроение.
8 августа 2019
• Люди, свет и трубы: переговоры с ДП СКРЦ «Славянский курорт» окончательно зашли в тупик
• Активных горожан приглашают на субботник
• Владимир Кравченко - новый командующий ООС
• Герою Украины Виктору Смирнову купят квартиру в Славянске
• Определен подрядчик по проекту реконструкции общежития на ул. Кольцевой, 2а
• Депутаты снова решали, что делать с 1-м хирургическим отделением
• Будут ли славянские школьники есть минестроне вместо манки
• Победитель конкурса на лучший логотип Славянска получит 10 тысяч гривен
• Как это - быть леворуким в мире, созданном для правшей
• Когда с уверенностью можно сказать: я левша
• Откровения мамы: каждый имеет право быть левым
• «Криминальный квартет», охотившийся за валютчиками ждет суда
• В Краматорске на взятке погорел замчанальника управления образования
• Задержан разбойник, срывавший с женщин ювелирные украшения
7 августа 2019
• Седьмой английский трофей и «горчичник» Хосепа Гвардиолы
• Минимальный перевес «Брюгге» и киевский шанс для «Динамо»
• Славянские дзюдоисты покорили Луцк
• Злата Дячук завоевала две медали на чемпионате Украины по пауэрлифтингу
• Георгий Пишняк и Иван Ашла стали победителями Европейских игр мастеров
5 августа 2019
• Ставки в букмекерской конторе «Горилла»
1 августа 2019
• Потребители коммунальных услуг не могут разобраться в платежках
• Увиденное в 1-м хирургическом отделении шокировало депутатов
• Когда откроется амбулатория на Артема
• Первая после выборов сессия Славянского горсовета прошла без эксцессов
• Троллейбусный маршрут до Семеновки все же восстановят
• Обслуживать зеленые зоны будет частный предприниматель
• В Славянске появятся филиалы школы искусств
• Победителей «Бюджета участия Славянска» будет все-таки шесть
— 8 августа 2019 —
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых командующих Объединенных сил и Сухопутных войск. Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства.
— 8 августа 2019 —
Среди новаций, которые ждут украинскую систему образования в новом учебном году, значится и введение мультипрофильного меню в школьных столовых. При этом обед не должен стать дороже, потому что продукты в нем не изменятся. Главное изменение состоит в том, что обед школьникам будут предлагать в виде шведского стола. И дети сами смогут выбрать, что им есть.
— 8 августа 2019 —
Статистика утверждает, что каждый девятый житель планеты – левша. Накануне международного праздника – Дня левши – мы решили выяснить, как живется физиологическим диссидентам в мире, созданном для праворуких людей.
— 8 августа 2019 —
Специалисты считают, что окончательно определить, является ли ребенок левшой, можно к 4-5 годам. Родители уверены – это свойство в детях проявляется гораздо раньше.
Приветствую, гость! Вход
8 августа 2019
• Люди, свет и трубы: переговоры с ДП СКРЦ «Славянский курорт» окончательно зашли в тупик
• Активных горожан приглашают на субботник
• Владимир Кравченко - новый командующий ООС
• Герою Украины Виктору Смирнову купят квартиру в Славянске
• Определен подрядчик по проекту реконструкции общежития на ул. Кольцевой, 2а
• Депутаты снова решали, что делать с 1-м хирургическим отделением
• Будут ли славянские школьники есть минестроне вместо манки
• Победитель конкурса на лучший логотип Славянска получит 10 тысяч гривен
• Как это - быть леворуким в мире, созданном для правшей
• Когда с уверенностью можно сказать: я левша
• Откровения мамы: каждый имеет право быть левым
• «Криминальный квартет», охотившийся за валютчиками ждет суда
• В Краматорске на взятке погорел замчанальника управления образования
• Задержан разбойник, срывавший с женщин ювелирные украшения
7 августа 2019
• Седьмой английский трофей и «горчичник» Хосепа Гвардиолы
• Минимальный перевес «Брюгге» и киевский шанс для «Динамо»
• Славянские дзюдоисты покорили Луцк
• Злата Дячук завоевала две медали на чемпионате Украины по пауэрлифтингу
• Георгий Пишняк и Иван Ашла стали победителями Европейских игр мастеров
5 августа 2019
• Ставки в букмекерской конторе «Горилла»
1 августа 2019
• Потребители коммунальных услуг не могут разобраться в платежках
• Увиденное в 1-м хирургическом отделении шокировало депутатов
• Когда откроется амбулатория на Артема
• Первая после выборов сессия Славянского горсовета прошла без эксцессов
• Троллейбусный маршрут до Семеновки все же восстановят
• Обслуживать зеленые зоны будет частный предприниматель
• В Славянске появятся филиалы школы искусств
• Победителей «Бюджета участия Славянска» будет все-таки шесть
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Активных горожан приглашают на субботник»
В сентябре в сквере «Мечта» пройдет масштабный фестиваль, посвященный детям с инвалидностью. Перед его проведением неравнодушная общественность собирается организовать три подготовительных субботника. Первый состоится уже 10 августа.