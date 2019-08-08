Активных горожан приглашают на субботник

В сентябре в сквере «Мечта» пройдет масштабный фестиваль, посвященный детям с инвалидностью. Перед его проведением неравнодушная общественность собирается организовать три подготовительных субботника. Первый состоится уже 10 августа.

Как рассказала председатель БФ «Славянская мечта» Евгения Алфимова, проект строительства в сквере инклюзивной детской площадки выходит на финишную прямую. В рамках международной программы развития ООН Славянск получил грант на строительство такого объекта. По условиям конкурса, проект реализовывается в формате софинансирования: город и донор вносят по 300 тыс. грн.

На сегодняшний день деньги получены, подрядная организация уже осмотрела и разметила место для монтажа оборудования. К работам строители приступят в 20-х числах августа. Завершить их планируется в середине сентября. После этого в сквере будет организован общегородской фестиваль «Играем вместе – ты не один». Кульминацией мероприятия должно стать торжественное открытие игровой площадки для детей с различными отклонениями по здоровью.

Чтобы фестиваль прошел в атмосфере праздника, организаторы хотят предварительно навести на территории порядок. К этой работе они приглашают присоединиться всех активных жителей города. Первый субботник запланирован на ближайшую субботу, 10 августа. Сбор энтузиастов - в 10:00. С собой организаторы просят захватить рабочие перчатки и хорошее настроение.