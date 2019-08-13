Обзор букмекерской конторы GORILLA

Букмекерская контора Gorilla специализируется на ставках на футбол и киберспорт, именно эти направления интересны молодой аудитории.

В качестве основной валюты игроки могут выбрать гривны, доллары, евро, и рубли, а для внесения депозита и вывода средств можно использовать удобные методы. Преимуществом букмекера выступает быстрое решение возникающих вопросов службой техподдержки, которая работает через WhatsApp и Telegram. А пользователи, которые предпочитают играть со смартфонов, могут заходить на сайт букмекера с устройств на ОС iOS и Android.

Букмекер Gorilla – надежный партнер в ставках на спорт

Для удобства игроков букмекер представляет прогнозы на все матчи. Бетторы могут выбрать предпочтительный вид спорта, на который они будут ставить ставки: футбол, баскетбол, большой теннис и ставки на ЮФС, что обеспечивает широкие возможности для получения крупных выигрышей. Благодаря экспертным прогнозам пользователи могут при правильном подходе стабильно получать выигрыши.

БК Gorilla постоянно развивается и совершенствуется, чтобы предоставлять клиентам безупречный сервис. Букмекер занимает лидирующие позиции в сегменте азартных развлечений, ставках на события киберспорта и спортивные матчи. Сервис доступен как с компьютера в стандартном браузере, так и через мобильное приложение с аналогичным функционалом. Целевая аудитория букмекера – не только профессиональные каперы, но и новички, которые в процессе заключения удачных ставок приобретают бесценный опыт и навыки.

Интерфейс и удобство функционала

Широкий набор функций, удобный интерфейс делают виртуальное заведение наиболее привлекательным среди аналогичных букмекерских контор. Сервис востребован среди игроков, поскольку вместе с широким спортивным наполнением обеспечивает разнообразие ставок и коэффициентов.

Интерфейс сайта лаконичен, меню интуитивно понятно, разобраться с вкладками смогут и профессионалы, и новички. На главной странице конторы Gorilla отображаются полезные данные:

результаты заключенных пари, включая live;

статистика;

правила ставок;

виды спорта для пари;

контактные данные техподдержки.

Внизу страницы изложены правила компании для ознакомления и упрощения сотрудничества, вся информация прозрачна и понятна, содержится в полном объеме.

Многообразие возможностей портала Gorilla с хорошими условиями для гемблеров и бонусными предложениями способствует расширению аудитории. Для начала игры необходимо зарегистрироваться и пройти простой процесс авторизации. При внесении первого депозита игрок получает бонус в зависимости от внесенной суммы. Действует программа лояльности, по которой регулярно предлагаются поощрения, бонусы, индивидуальные предложения.