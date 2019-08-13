Серьги-пусеты: особенности выбора и виды популярных моделей

|13 августа 2019
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Серьги-пусеты представлены в наиболее широком диапазоне цен. Стоимость сережек этой группы зависит от множества факторов: материала изготовления, сложности исполнения, размера, дизайна и стиля. Их основные преимущества – простота и компактные размеры, универсальность, надежность крепления на ухе.
На сайте https://mymono.com.ua/catalog/sergi/f-zastezhka-is-pusety/ серьги-пусеты подобрать можно золотые и серебряные, скромные и роскошные, с жемчугом и самоцветами. Покупая очередную пару, необходимо учитывать предназначение аксессуара. Для делового лука подойдут модели в форме капельки, клевера, ласточек, сердец. Под вечерний наряд стоит присмотреть сережки с цепочками и другими видами висюлек. Они подчеркнут женственность, привлекут внимание к нежному изгибу шеи. Для повседневных образов можно покупать любое украшение, экспериментируя с оттенками, сочетая сразу несколько дизайнов.
Пусеты отлично подойдут в качестве подарка. Интернет-магазин «Mono» предлагает отличную коллекцию сережек для женщин и девочек. Первым придутся по вкусу серьги-кометы, пусеты-круговорот, вторым – аккуратные гвоздики с цветочками, бабочками, точечками.
Помимо нежных и миниатюрных сережек, в коллекции пусетов можно встретить яркие, изысканные, их модели:
Инкрустированные сережки наиболее популярны в повседневной носке среди молодых женщин. Их можно сочетать с городскими, спортивными и деловыми луками. Дамы почтенного возраста предпочитают серьги-гвоздики с жемчугом. Они уместно смотрятся и в офисе, и на светском рауте. И те, и другие не могут устоять перед ультрасовременными пусетами с крупными застежками-шариками. Это последнее изобретение дизайнеров, привлекающее внимание кардинально отличающимся строением.
Здесь вместо миниатюрных, скрывающихся за ухом застежек, используются шарики, размер которых может превышать центральный декоративный элемент. Познакомиться с популярными моделями пусетов позволяет интернет-магазин «Mono». На площадке представлены лучшие ювелирные изделия – от сережек-гвоздиков до протяжек, от колец-ободков до перстней.
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• Люди, свет и трубы: переговоры с ДП СКРЦ «Славянский курорт» окончательно зашли в тупик
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• Определен подрядчик по проекту реконструкции общежития на ул. Кольцевой, 2а
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7 августа 2019
• Седьмой английский трофей и «горчичник» Хосепа Гвардиолы
• Минимальный перевес «Брюгге» и киевский шанс для «Динамо»
• Славянские дзюдоисты покорили Луцк
• Злата Дячук завоевала две медали на чемпионате Украины по пауэрлифтингу
• Георгий Пишняк и Иван Ашла стали победителями Европейских игр мастеров
5 августа 2019
• Ставки в букмекерской конторе «Горилла»
1 августа 2019
• Потребители коммунальных услуг не могут разобраться в платежках
• Увиденное в 1-м хирургическом отделении шокировало депутатов
• Когда откроется амбулатория на Артема
• Первая после выборов сессия Славянского горсовета прошла без эксцессов
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Комментарии к статье «Серьги-пусеты: особенности выбора и виды популярных моделей»
Серьги-пусеты представлены в наиболее широком диапазоне цен. Стоимость сережек этой группы зависит от множества факторов: материала изготовления, сложности исполнения, размера, дизайна и стиля. Их основные преимущества – простота и компактные размеры, универсальность, надежность крепления на ухе.