Серьги-пусеты: особенности выбора и виды популярных моделей

Серьги-пусеты представлены в наиболее широком диапазоне цен. Стоимость сережек этой группы зависит от множества факторов: материала изготовления, сложности исполнения, размера, дизайна и стиля. Их основные преимущества – простота и компактные размеры, универсальность, надежность крепления на ухе.

Какие выбрать серьги-пусеты

На сайте https://mymono.com.ua/catalog/sergi/f-zastezhka-is-pusety/ серьги-пусеты подобрать можно золотые и серебряные, скромные и роскошные, с жемчугом и самоцветами. Покупая очередную пару, необходимо учитывать предназначение аксессуара. Для делового лука подойдут модели в форме капельки, клевера, ласточек, сердец. Под вечерний наряд стоит присмотреть сережки с цепочками и другими видами висюлек. Они подчеркнут женственность, привлекут внимание к нежному изгибу шеи. Для повседневных образов можно покупать любое украшение, экспериментируя с оттенками, сочетая сразу несколько дизайнов.

Пусеты отлично подойдут в качестве подарка. Интернет-магазин «Mono» предлагает отличную коллекцию сережек для женщин и девочек. Первым придутся по вкусу серьги-кометы, пусеты-круговорот, вторым – аккуратные гвоздики с цветочками, бабочками, точечками.

Современные серьги-пусеты: популярные модели

Помимо нежных и миниатюрных сережек, в коллекции пусетов можно встретить яркие, изысканные, их модели:

состоящие из нескольких декоративных элементов;

имеющие футуристический цветочный дизайн и замысловатые узоры;

завораживающие голубыми топазами, дымчатыми кварцами, переливчатыми аметистом, турмалином или сапфиром.

Инкрустированные сережки наиболее популярны в повседневной носке среди молодых женщин. Их можно сочетать с городскими, спортивными и деловыми луками. Дамы почтенного возраста предпочитают серьги-гвоздики с жемчугом. Они уместно смотрятся и в офисе, и на светском рауте. И те, и другие не могут устоять перед ультрасовременными пусетами с крупными застежками-шариками. Это последнее изобретение дизайнеров, привлекающее внимание кардинально отличающимся строением.

Здесь вместо миниатюрных, скрывающихся за ухом застежек, используются шарики, размер которых может превышать центральный декоративный элемент. Познакомиться с популярными моделями пусетов позволяет интернет-магазин «Mono». На площадке представлены лучшие ювелирные изделия – от сережек-гвоздиков до протяжек, от колец-ободков до перстней.