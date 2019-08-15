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Фотофакт

И по усам текло, и в рот попало

Как превратить День знаний в праздник

Светлана Вьюниченко
15 августа 2019 Просмотров: 75 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Первый школьный день для ребенка должен остаться в памяти на всю жизнь. Но, как показывает практика, мало кто запоминает торжественную линейку, напутственные речи взрослых и даже шарики, отпущенные в синее небо.

А вот праздничное настроение, ощущение чуда, если его удастся создать, останется с ребенком надолго. 

Педиатры не рекомендуют перегружать детей развлечениями в начале школьного сезона. Психика малышей и без того страдает от резкой смены обстановки и новых ярких впечатлений. И все же выделить этот день из череды школьных будней необходимо. 

Опытные родители советуют простые варианты – поход на Славкурорт, например. Недолгий утренник в детском кафе или теплый семейный вечер. 

Начало школьной дружбы

В 2012 году в первый класс пошел младший сын Елены Голик. О том, чтобы этот день стал незабываемым, родители школьников позаботились заранее.

- На родительском собрании перед началом учебного года мы решили устроить детям праздник. После уроков все отправились в близлежащее кафе. Для детворы был сладкий стол, аниматоры и живая музыка. Угощения для взрослых не предусмотрели. Собственно, было всего 4 мамы и учительница. Потом мы и образовали родительский комитет.

По словам Елены, дети запомнили такое начало школьного пути. Праздник с танцами, конкурсами и призами длился всего 2 часа, но дружба, которая завязалась между ребятишками в тот день, продолжается и поныне.

- Время «урезали» из-за того, что боялись: дети устанут после первого «трудового» дня. На самом деле, можно было смело гулять дольше. Родителям праздник обошелся по 80 грн. с человека. Я думаю, он того стоил.

Семейный вариант

Есть в семье Голик и другой вариант празднования Дня знаний. В 2009 году первоклассником стал старший сын. Тогда семья после уроков отправилась в Краматорск в парк. Родители взяли отгулы на работе, младшего не повели в детский сад. Все вместе катались на каруселях, ели мороженое в кафе. Домой явились поздно вечером. Но Елена считает, что праздники помехой учебе быть не могут.

- Это тоже неплохой вариант. Главное, чтобы ребенок был счастлив, а школа ассоциировалась с приятными воспоминаниями, - говорит Елена Голик.

Праздник во дворе

В 2013-м году дочка Оксаны Хлебко стала первоклассницей. Весной семья переехала в новый дом, и с финансами было туго. Но ребенка такие мелочи не интересовали. Она шла первый раз в первый класс, и родители, не взирая ни на что, хотели это событие отметить.

- Всем своим друзьям дочь разнесла открытки с приглашением. Мы накрыли стол в беседке. Во дворе развесили воздушные шарики. Возле каждой тарелки положили недорогие сувенирчики, - вспоминает Оксана. 

По ее словам, праздник получился необременительным для семейного бюджета: мороженое, арбуз, конфеты, домашние пирожки, сок. В качестве развлечения - самостоятельно проведенные квесты и конкурсы. Зато было весело. Ведь подросшие ребятишки вспоминают этот день до сих пор.

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Комментарии к статье «Как превратить День знаний в праздник»

Первый школьный день для ребенка должен остаться в памяти на всю жизнь. Но, как показывает практика, мало кто запоминает торжественную линейку, напутственные речи взрослых и даже шарики, отпущенные в синее небо.

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